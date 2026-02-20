ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στο επίκεντρο του Βιώσιμου Αστικού Τουρισμού ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:54
Συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:49
Στ. Παπασταύρου: Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/02/2026 - 10:46
Ανακήρυξη της ορεινής περιοχής των Πρεσπών σε «απάτητο βουνό»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:42
Η Eldorado Gold θέτει τους στόχους (πρόβλεψη) για το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:36
Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:31
Νόμος "Ενεργή Μάχη": Η πρόληψη στο επίκεντρο - Η συνεπής εφαρμογή του νόμου, το επόμενο κρίσιμο βήμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:26
Νέα συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας με Solis
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:21
Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία στο πλαίσιο του LOPEC 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:19
Η NANKO Ενέργεια ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με την απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:17
Γιάννης Τριήρης: Κρυφτούλι με τη δημοσκοπική φθορά
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/02/2026 - 09:04
ΑΔΜΗΕ: Με νέο μπάτζετ και μεγαλύτερη ευελιξία ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση Κόρινθος-Κως
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/02/2026 - 09:01
Στην τελική ευθεία ο αγωγός Καρπερή-Κομοτηνή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/02/2026 - 09:00
Πότε έρχεται η νέα επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Δείτε πόσο συχνά πρέπει να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα - και γιατί είναι τόσο σημαντικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία στο πλαίσιο του LOPEC 2026

Flex2Energy &amp; COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία στο πλαίσιο του LOPEC 2026
Newsroom
Παρασκευή, 20/02/2026 - 10:19

Τα δύο εμβληματικά ευρωπαϊκά έργα Flex2Energy και COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στη πράσινη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας, με εφαρμογές σε BIPVs, αστικές υποδομές, γεωργία, αυτοκινητοβιομηχανία, κινητικότητα, βιοηλεκτρονική και πολλά ακόμη πεδία.

Μέσα από τη δημιουργία της πρώτης αυτοματοποιημένης γραμμής μαζικής παραγωγής ολοκληρωμένων OPVs, τα έργα συμβάλλουν ουσιαστικά στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη οικονομία και ένα πιο πράσινο μέλλον.

Ανακαλύψτε το Μέλλον της Μαζικής Βιομηχανικής Παραγωγής Οργανικών Ηλεκτρονικών (OEs)

Flex2Energy & COPE-Nano στο LOPEC 2026

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου | 15:00–16:00
Hall B0, Stand 110

15:00
«Μετασχηματίζοντας τη βιομηχανική παραγωγή φωτοβολταϊκών: η πρώτη παγκοσμίως γραμμή μαζικής παραγωγής για OPVs, φωτοβολταϊκά Περοβσκίτη και Οργανικά Ηλεκτρονικά»
Σ. Λογοθετίδης, Organic Electronic Technologies, COPE-Nano

15:20
«COPE-Nano – Κέντρο Αριστείας: Πρωτοπορώντας στη βιομηχανική παραγωγή Οργανικών Ηλεκτρονικών επόμενης γενιάς»
Α. Λασκαράκης, COPE-Nano

15:30
Συζήτηση & Δικτύωση

