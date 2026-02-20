Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία στο πλαίσιο του LOPEC 2026

Τα δύο εμβληματικά ευρωπαϊκά έργα Flex2Energy και COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στη πράσινη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας , με εφαρμογές σε BIPVs , αστικές υποδομές, γεωργία, αυτοκινητοβιομηχανία, κινητικότητα, βιοηλεκτρονική και πολλά ακόμη πεδία.

Μέσα από τη δημιουργία της πρώτης αυτοματοποιημένης γραμμής μαζικής παραγωγής ολοκληρωμένων OPVs, τα έργα συμβάλλουν ουσιαστικά στη μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη, βιώσιμη οικονομία και ένα πιο πράσινο μέλλον.

Ανακαλύψτε το Μέλλον της Μαζικής Βιομηχανικής Παραγωγής Οργανικών Ηλεκτρονικών (OEs)

Flex2Energy & COPE-Nano στο LOPEC 2026

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου | 15:00–16:00

Hall B0, Stand 110

15:00

«Μετασχηματίζοντας τη βιομηχανική παραγωγή φωτοβολταϊκών: η πρώτη παγκοσμίως γραμμή μαζικής παραγωγής για OPVs, φωτοβολταϊκά Περοβσκίτη και Οργανικά Ηλεκτρονικά»

Σ. Λογοθετίδης, Organic Electronic Technologies, COPE-Nano

15:20

«COPE-Nano – Κέντρο Αριστείας: Πρωτοπορώντας στη βιομηχανική παραγωγή Οργανικών Ηλεκτρονικών επόμενης γενιάς»

Α. Λασκαράκης, COPE-Nano

15:30

Συζήτηση & Δικτύωση