Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53

Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία

Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
Πέμπτη, 19/02/2026 - 11:58

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Νέο Δελχί, στο περιθώριο του AI Impact Summit, με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας.

Εξετάστηκε επίσης το ζήτημα του ρυθμιστικού πλαισίου ως προς την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Συζητήθηκε ακόμη η προοπτική δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία.

