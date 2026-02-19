ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
Newsroom
Πέμπτη, 19/02/2026 - 08:16

Η Επιτροπή αποφάσισε πως από την εν λόγω εξαγορά δεν εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων όπου δραστηριοποιούνται τα μέρη.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται:

Στις 18 Φεβρουαρίου 2026, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) σε Τμήμα έλαβε την υπ’αριθ. 900/2026 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (πρώην ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) και με διακριτικό τίτλο «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ», μέσω της εταιρείας «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ», επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η συγκέντρωση αφορά στις αγορές κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στις οποίες δραστηριοποιούνται τα μέρη.

Η Ε.Α. έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, ενόψει του αμελητέου επαυξητικού μεριδίου της νέας οντότητας.

