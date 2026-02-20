ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Στο επίκεντρο του Βιώσιμου Αστικού Τουρισμού ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:54
Συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:49
Στ. Παπασταύρου: Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/02/2026 - 10:46
Ανακήρυξη της ορεινής περιοχής των Πρεσπών σε «απάτητο βουνό»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:42
Η Eldorado Gold θέτει τους στόχους (πρόβλεψη) για το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:36
Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:31
Νόμος "Ενεργή Μάχη": Η πρόληψη στο επίκεντρο - Η συνεπής εφαρμογή του νόμου, το επόμενο κρίσιμο βήμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:26
Νέα συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας με Solis
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:21
Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία στο πλαίσιο του LOPEC 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:19
Η NANKO Ενέργεια ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με την απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:17
Γιάννης Τριήρης: Κρυφτούλι με τη δημοσκοπική φθορά
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/02/2026 - 09:04
ΑΔΜΗΕ: Με νέο μπάτζετ και μεγαλύτερη ευελιξία ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση Κόρινθος-Κως
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/02/2026 - 09:01
Στην τελική ευθεία ο αγωγός Καρπερή-Κομοτηνή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/02/2026 - 09:00
Πότε έρχεται η νέα επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Δείτε πόσο συχνά πρέπει να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα - και γιατί είναι τόσο σημαντικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32

Στ. Παπασταύρου: Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας
Παρασκευή, 20/02/2026 - 10:46

Στην υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENIQ ENERGY, αλλά και στην ενίσχυση του Καθέτου Διαδρόμου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM και στην εκπομπή «Εκείνη και εγώ» με τους δημοσιογράφους Θανάση Φουσκίδη και Στέλλα Γκαντώνα .

Ερωτώμενος για τις αντιδράσεις της Τουρκίας, ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι τον περασμένο Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης πέτυχε στα συμπεράσματα να συμπεριληφθεί μια συγκεκριμένη παράγραφος, που λέει ότι τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ θεωρούν ότι το μνημόνιο συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης για την οριοθέτηση περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παραγάγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι σε αυτή την «ευρωπαϊκή αναγνώριση του παράνομου και ανυπόστατου του τουρκολιβυκού μνημονίου, έρχεται τώρα και η Chevron και ουσιαστικά λέει ότι δεν δίνει βαρύτητα σε αυτές τις παράνομες τουρκικές αιτιάσεις», και πρόσθεσε: «Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο τις στενότερες σχέσεις από ποτέ μεταξύ των δύο χωρών «οι οποίες, μάλιστα, είναι πολυεπίπεδες. Δεν είναι μόνο στον τομέα της στρατηγικής συνεργασίας, που πάντα ήταν, αλλά έχουν διευρυνθεί και έχουν ένα σαφές αποτύπωμα και στα ενεργειακά, με τις ενεργειακές συμφωνίες και του Νοεμβρίου και της Δευτέρας, αλλά και σε θέματα ευρύτερων εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών, επενδύσεων και στο θέμα της ναυτιλίας και των ναυπηγείων».

Σε ερώτηση για το επικείμενο ταξίδι του στην Ουάσιγκτον, επεσήμανε ότι στόχος είναι η βιωσιμότητα του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και η συνεργασία των κρατών της περιοχής στα θέματα ενέργειας. «Η ενέργεια αποκτά έναν γεωστρατηγικό και πολυδιάστατο χαρακτήρα για όλες τις χώρες. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας».

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη «αναγνωρίζει πλέον κάτι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης το λέει αρκετό καιρό τώρα. Ότι πρέπει να κινούμαστε βάσει ενεργειακού ρεαλισμού».

«Έχουμε μια γεωγραφική θέση που μας επιτρέπει να είμαστε κόμβος. Έχουμε δίκτυα στα οποία η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επένδυσε από το 2019. Άρα, όλα αυτά μαζί, τα αξιοποιούμε και γινόμαστε ένας στρατηγικός εταίρος και για την Αμερική, ενώ είμαστε και ένα σταθερό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθώντας την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», κατέληξε χαρακτηριστικά.

