ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο

Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
Άννα Διανά
Πέμπτη, 19/02/2026 - 08:01

Σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος παραμένει κρίσιμος παράγοντας ανταγωνιστικότητας για τη βιομηχανία τροφίμων, η Γιώτης ΑΕ προχωρά σε διπλή επένδυση στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στο Αγρίνιο, επιδιώκοντας να θωρακίσει τη λειτουργία της απέναντι στις διακυμάνσεις της αγοράς ρεύματος

Δεν είναι τυχαίο ότι ο επικεφαλής της ιστορικής βιομηχανίας, Ιωάννης Γιώτης, έχει επανειλημμένα αναδείξει το ζήτημα του ενεργειακού κόστους εκ του θεσμικού του ρόλου ως πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, επισημαίνοντας την ανάγκη για σταθερό και ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία δρομολογεί την ανάπτυξη δύο αυτόνομων σταθμών μπαταριών στην περιοχή του Αγρινίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.

Τα έργα αφορούν την εγκατάσταση δύο Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) ισχύος 12,9 MW έκαστος, με εγκατεστημένη χωρητικότητα 30,09 MWh και ωφέλιμη χωρητικότητα 27,081 MWh ανά μονάδα. Συνολικά, η αποθηκευτική ισχύς διαμορφώνεται σε 25,8 MW.

Ο πρώτος σταθμός χωροθετείται στη θέση «Κεραμίδι», στη Δημοτική Ενότητα Θεστιέων του Δήμου Αγρινίου, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο περίπου 15 στρεμμάτων. Ο δεύτερος θα αναπτυχθεί στη θέση «Μπουκογιάννη», επίσης στη Δημοτική Ενότητα Θεστιέων, σε διακριτό γήπεδο έκτασης περίπου 2,6 στρεμμάτων. Τα δύο οικόπεδα είναι όμορα, ωστόσο κάθε έργο διαθέτει αυτοτελή τεχνική και αδειοδοτική υπόσταση.

Υπενθυμίζεται ότι στο Αγρίνιο λειτουργεί από το 2015 το νέο εργοστάσιο της Γιώτης, συνολικής έκτασης 10.000 τ.μ.

Σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις, κάθε σταθμός θα περιλαμβάνει σπονδυλωτή διάταξη συστοιχιών μπαταριών τεχνολογίας ιόντων λιθίου (LFP), οργανωμένων σε έξι υποσυστήματα αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 30,09 MWh. Η αρχιτεκτονική προβλέπει 72 ερμάρια μπαταριών, 12 αμφίδρομους αντιστροφείς και τρεις μετασχηματιστές ισχύος 4,3 MVA, με αυτονομία περίπου δύο ωρών σε πλήρη φόρτιση.

Κάθε μονάδα θα διαθέτει δική της διασύνδεση με το δίκτυο, ξεχωριστό σύστημα μετασχηματισμού και ανεξάρτητη εσωτερική υποδομή μέτρησης και ελέγχου. Οι σταθμοί κατατάσσονται στην κατηγορία των μεμονωμένων έργων ηλεκτροχημικής αποθήκευσης και εντάσσονται στην ευρύτερη τάση ενίσχυσης των υποδομών ευελιξίας του ηλεκτρικού συστήματος. Για τα δύο έργα υποβάλλονται διακριτά αιτήματα σύνδεσης προς τον αρμόδιο Διαχειριστή, ενώ η περιβαλλοντική κατάταξη τα εντάσσει στην κατηγορία των μεμονωμένων σταθμών ηλεκτροχημικής αποθήκευσης. Η ανάπτυξη των σταθμών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αποθήκευση ενέργειας αποκτά κεντρικό ρόλο στη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος, καθώς επιτρέπει την εξομάλυνση της παραγωγής και την παροχή υπηρεσιών ευελιξίας, ιδίως σε περιβάλλον αυξημένης διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Δεν είναι η πρώτη επένδυση που κάνει η ιστορική βιομηχανία Γιώτης στην ενέργεια. Από το 2022 έχει προχωρήσει μέσω θυγατρικής στην ίδρυση «Εργίνος Ενεργειακή Κοινότητα Περιορισμένης Ευθύνης». Ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο αποτυπώθηκαν σε σχετική προσθήκη ΚΑΔ ως δευτερεύουσες δραστηριότητες οι «υπηρεσίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας» και το «εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος».

Σημειώνεται ότι η εταιρεία με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα για τη χρήση 2024, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 116,75 εκατ. ευρώ έναντι 113,44 εκατ. ευρώ το 2023, με τα κέρδη προ φόρων να φτάνουν τα 6,77 εκατ. ευρώ έναντι 6,13 εκατ. ευρώ.

Στους κυριότερους στόχους της διοίκησης για την περσινή χρήση ήταν η ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου, η υλοποίηση συνεργειών σε όλα τα επίπεδα της δραστηριοποίησής τους μέσα από την υλοποίηση κεφαλαιουχικών επενδύσεων και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όμιλος επένδυσε το 2024 6,6 εκατ. ευρώ και πιο συγκεκριμένα σε προσθήκες ακινήτων και νέο μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις Περιστερίου και Αγρινίου της Γιώτης, συνολικού ύψους 5,7 εκατ. ευρώ και κτιριακές βελτιώσεις και αγορές μηχανημάτων στην Στάμου συνολικού ύψους 900 χιλ. ευρώ.

