Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος

Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
Adolfo Félix on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 18/02/2026 - 06:53

Κάνοντας μικρές προσαρμογές στον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον βραστήρα σας και άλλες συσκευές κουζίνας, μπορείτε να μειώσετε την περιττή σπατάλη ενέργειας και να περιορίσετε τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Η κουζίνα είναι ένας από τους χώρους του σπιτιού με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας και μια μικρή συνήθεια - ο τρόπος που χρησιμοποιείτε τον βραστήρα σας - θα μπορούσε να προσθέτει περιττό κόστος στους λογαριασμούς ενέργειας.

Πολλοί δεν συνειδητοποιούν ότι μικρές αλλαγές στον τρόπο χρήσης των συσκευών μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην εξοικονόμηση. Η CarersCardUK μοιράζεται τα συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι όταν χρησιμοποιούν τον βραστήρα, μαζί με απλούς τρόπους για τη μείωση των εξόδων.

Το πιο συνηθισμένο και δαπανηρό λάθος

Ένας από τους ευκολότερους τρόπους σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας στην κουζίνα είναι το υπερβολικό γέμισμα του βραστήρα.

Πολλοί γεμίζουν τον βραστήρα μέχρι τη μέγιστη ένδειξη, ακόμη κι όταν χρειάζονται νερό μόνο για ένα ή δύο φλιτζάνια. Αυτό σπαταλά τόσο ενέργεια όσο και νερό.

Το να ζεσταίνετε περισσότερο νερό από όσο χρειάζεστε σημαίνει χρήση επιπλέον ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λόγο. Ο βραστήρας λειτουργεί για περισσότερο χρόνο προκειμένου να βράσει όλο το νερό, οδηγώντας σε υψηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με την πάροδο του χρόνου.

Πώς να χρησιμοποιείτε πιο αποδοτικά τον βραστήρα:

  • Γεμίζετε τον βραστήρα μόνο με την ακριβή ποσότητα νερού που χρειάζεστε.
  • Χρησιμοποιείτε τις ενδείξεις μέτρησης φλιτζανιών στον βραστήρα (αν υπάρχουν).
  • Αν φτιάχνετε τσάι ή καφέ για ένα άτομο, χρησιμοποιήστε μικρότερο βραστήρα ή κάποια πιο ενεργειακά αποδοτική συσκευή βρασμού.

Όταν δεν αφαιρείτε τα άλατα, αναγκάζετε τον βραστήρα να λειτουργεί πιο «σκληρά»

Αν ζείτε σε περιοχή με σκληρό νερό, μπορεί να συσσωρευτούν άλατα στο εσωτερικό του βραστήρα, καθιστώντας τον λιγότερο αποδοτικό.

Ένας βραστήρας με άλατα χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να βράσει το νερό, πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια με την πάροδο του χρόνου.

Ενδείξεις ότι ο βραστήρας χρειάζεται αφαλάτωση:

  • Χρειάζεται περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για να βράσει.
  • Βλέπετε λευκά, κιμωλώδη υπολείμματα στο εσωτερικό του βραστήρα.
  • Τα ζεστά ροφήματα έχουν ελαφρώς μεταλλική ή αλλοιωμένη γεύση.

Πώς να αφαιρέσετε τα άλατα:

  • Γεμίστε τον βραστήρα με ίσα μέρη λευκό ξίδι και νερό.
  • Αφήστε το μείγμα για μία ώρα και στη συνέχεια βράστε το.
  • Αδειάστε τον βραστήρα και ξεπλύνετε καλά πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά.
  • Για τακτική συντήρηση, επαναλάβετε τη διαδικασία μία φορά τον μήνα.

Συμβουλή: Η τακτική αφαλάτωση όχι μόνο βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση, αλλά και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του βραστήρα, εξοικονομώντας σας χρήματα μακροπρόθεσμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 06:53

