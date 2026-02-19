ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035

Σενάριο που οδηγεί σε υψηλότερα τέλη χρήσης του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου περιλαμβάνει το νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2035 που υπέβαλε ο ΔΕΣΦΑ προς έγκριση στη ΡΑΑΕΥ και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 13 Μαρτίου.

Αν και ο Διαχειριστής παρουσιάζει δύο εναλλακτικές μεθοδολογίες τιμολόγησης για την χρήση δικτύου στην εισήγησή του προκρίνει το δεύτερο σενάριο, το οποίο ενσωματώνει το νέο επενδυτικό πρόγραμμα και οδηγεί σε αναπροσαρμογή της μέσης χρέωσης για την περίοδο 2026-2034.

Ειδικότερα από την εισήγησή του προκύπτει ότι τάσσεται σεναρίου το οποίο οδηγεί σε αύξηση της μέσης χρέωσης για όλη την περίοδο 2026-2034 της τάξης του 2%. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην αύξηση του απαιτούμενου εσόδου λόγω της κατασκευής νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 179εκ ευρώ, ενώ συνυπολογίζεται και η αντίστοιχη αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα διακινούνται στο δίκτυο και εκτιμώνται σε 325-380 εκατ. Νm3. Σημειώνεται ότι η αύξηση της κατανάλωσης αναμένεται ότι θα προκύψει λόγω της τροφοδοσίας της Ηπείρου με ssLNG από το 2031 και του νέου έργου σύνδεσης της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα από το 2029.

Πάντως, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι και τα δυο σενάρια, παρά την αναπροσαρμογή των ρυθμιστικών παραμέτρων (ΡΠΒ, δαπάνες, αποσβέσεις) οδηγούν σε επίπεδα μέσης χρέωσης τα οποία δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα των ιστορικών τιμών μέσης χρέωσης της περιόδου 2015-2023. Για παράδειγμα η μέση χρέωση της περιόδου 2015-2023 εάν υπολογιστεί με το δεύτερο σενάριο κυμαίνεται μεταξύ 1,90 ευρώ/MWh και 4,15 ευρώ/MWh.

Με βάση τους πίνακες που έχει επισυνάψει στην εισήγηση του ο ΔΕΣΦΑ η μέση χρέωση με βάση τον Κανονισμό Τιμολόγησης (σενάριο Α΄) για το 2026 ορίζεται σε 0,7305 ευρώ/MWh για το 2027 σε 0,7956 ευρώ/MWh για το 2028 σε 0,7851 ευρώ/MWh, για το 2029 σε 0,8860 ευρώ/MWh για το 2030 σε 0,9198 ευρώ/MWh για το 2031 σε 0,9264 ευρώ/MWh για το 2032 σε 0,8917 ευρώ/MWh για το 2033 σε 0,7592 ευρώ/MWh και για το 2034 σε 0,7142 ευρώ/MWh.

Οι αντίστοιχες τιμές σύμφωνα με το σενάριο Β που βασίζεται στο απαιτούμενο έσοδο και τις αναμενόμενες ποσότητες προς διακίνηση, διαμορφώνονται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα και συγκεκριμένα από 1,7189 ευρώ/MWh το 2026, 1,9013 ευρώ/MWh το 2027 σε 1,8663 ευρώ/MWh το 2028, 2,1358 ευρώ/MWh το 2029 σε 2,2157 ευρώ/MWh το 2030, σε 2,2415 ευρώ/MWh το 2031, 2,1219 ευρώ/MWh το 2032 , 2,0709 ευρώ/MWh το 2033 , 1,9442 ευρώ/MWh το 2034.

Για τη διαμόρφωση του Α σεναρίου ο ΔΕΣΦΑ, βασίστηκε στο εγκεκριμένο από τη ΡΑΑΕΥ δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 2024-2033, στην απόφαση έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και των Τιμολογίων 2025 και 2026.

Για τη διαμόρφωση του Β σεναρίου ο ΔΕΣΦΑ βασίστηκε στο νέο δεκαετές που έχει υποβάλει στη ΡΑΑΕΥ, το οποίο δεν έχει εγκριθεί και αφορά την περίοδο 2026-2035. Επίσης βασίστηκε στην απόφαση έγκρισης για το Επιτρεπόμενο Έσοδο για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και στα εγκεκριμένα από τη ΡΑΑΕΥ τιμολόγια για το 2025 και το 2026 καθώς και του Αναλυτικού Μοντέλου Υπολογισμού Εσόδου 2025-2027 όπως υποβλήθηκε στην ΡΑΑΕΥ.