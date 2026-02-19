ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32
Εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική & Ενέργεια – Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία», την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στο ΕΒΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 15:14
ΔΕΗ: 1.700 μαθητές σε 6 νησιά συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Πλαστικό μου κι Εγώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 13:46
Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/02/2026 - 13:13
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα Στοιχεία Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ και ΜΣΣ Κρήτης για το έτος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 12:22
Ο Όμιλος Sunlight επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο στην ηλεκτροκίνηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/02/2026 - 11:30
Στ. Παπασταύρου: Οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ επιβεβαιώνουν τις πιο ισχυρές από ποτέ στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 11:24
Η Task Force της Messaritis Ανανεώσιμες σε πλήρη ετοιμότητα για το set-point των αυτοπαραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/02/2026 - 11:19
Παπαθανάσης: Υπογραφή σύμβασης για το έργο Έξυπνες Πόλεις χαμηλής ρύπανσης στο πλαίσιο του Interrreg Ελλάδα- Αλβανία 2021-2027
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 09:53
Σ. Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες - Γ. Μανιάτης: Ισχυρές ενδείξεις για σημαντικά αποθέματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 09:10
Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 08:51
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος σύμμαχος- Μια από τις κορυφαίες ενεργειακές πύλες προς την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/02/2026 - 08:24
Η Hellenic Cables θα προμηθεύσει inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό έργο BC-Wind στην Πολωνία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18/02/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Οι αμερικανικές πιέσεις, το ουκρανικό «όχι» και οι κυρώσεις-φάντασμα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/02/2026 - 08:04
Απειλή για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας οι εξαγωγές σκραπ εκτός ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/02/2026 - 07:58
Κομισιόν: Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/02/2026 - 07:54
Ο «ένοχος» της κουζίνας που εκτοξεύει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/02/2026 - 06:53

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
Άννα Διανά
Πέμπτη, 19/02/2026 - 08:04

Σενάριο που οδηγεί σε υψηλότερα τέλη χρήσης του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου περιλαμβάνει το νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2035 που υπέβαλε ο ΔΕΣΦΑ προς έγκριση στη ΡΑΑΕΥ και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 13 Μαρτίου.

Αν και ο Διαχειριστής παρουσιάζει δύο εναλλακτικές μεθοδολογίες τιμολόγησης για την χρήση δικτύου στην εισήγησή του προκρίνει το δεύτερο σενάριο, το οποίο ενσωματώνει το νέο επενδυτικό πρόγραμμα και οδηγεί σε αναπροσαρμογή της μέσης χρέωσης για την περίοδο 2026-2034.

Ειδικότερα από την εισήγησή του προκύπτει ότι τάσσεται σεναρίου το οποίο οδηγεί σε αύξηση της μέσης χρέωσης για όλη την περίοδο 2026-2034 της τάξης του 2%. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην αύξηση του απαιτούμενου εσόδου λόγω της κατασκευής νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού περίπου 179εκ ευρώ, ενώ συνυπολογίζεται και η αντίστοιχη αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα διακινούνται στο δίκτυο και εκτιμώνται σε 325-380 εκατ. Νm3. Σημειώνεται ότι η αύξηση της κατανάλωσης αναμένεται ότι θα προκύψει λόγω της τροφοδοσίας της Ηπείρου με ssLNG από το 2031 και του νέου έργου σύνδεσης της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα από το 2029.

Πάντως, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι και τα δυο σενάρια, παρά την αναπροσαρμογή των ρυθμιστικών παραμέτρων (ΡΠΒ, δαπάνες, αποσβέσεις) οδηγούν σε επίπεδα μέσης χρέωσης τα οποία δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα των ιστορικών τιμών μέσης χρέωσης της περιόδου 2015-2023. Για παράδειγμα η μέση χρέωση της περιόδου 2015-2023 εάν υπολογιστεί με το δεύτερο σενάριο κυμαίνεται μεταξύ 1,90 ευρώ/MWh και 4,15 ευρώ/MWh.

Με βάση τους πίνακες που έχει επισυνάψει στην εισήγηση του ο ΔΕΣΦΑ η μέση χρέωση με βάση τον Κανονισμό Τιμολόγησης (σενάριο Α΄) για το 2026 ορίζεται σε 0,7305 ευρώ/MWh για το 2027 σε 0,7956 ευρώ/MWh για το 2028 σε 0,7851 ευρώ/MWh, για το 2029 σε 0,8860 ευρώ/MWh για το 2030 σε 0,9198 ευρώ/MWh για το 2031 σε 0,9264 ευρώ/MWh για το 2032 σε 0,8917 ευρώ/MWh για το 2033 σε 0,7592 ευρώ/MWh και για το 2034 σε 0,7142 ευρώ/MWh.

Οι αντίστοιχες τιμές σύμφωνα με το σενάριο Β που βασίζεται στο απαιτούμενο έσοδο και τις αναμενόμενες ποσότητες προς διακίνηση, διαμορφώνονται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα και συγκεκριμένα από 1,7189 ευρώ/MWh το 2026, 1,9013 ευρώ/MWh το 2027 σε 1,8663 ευρώ/MWh το 2028, 2,1358 ευρώ/MWh το 2029 σε 2,2157 ευρώ/MWh το 2030, σε 2,2415 ευρώ/MWh το 2031, 2,1219 ευρώ/MWh το 2032 , 2,0709 ευρώ/MWh το 2033 , 1,9442 ευρώ/MWh το 2034.

Για τη διαμόρφωση του Α σεναρίου ο ΔΕΣΦΑ, βασίστηκε στο εγκεκριμένο από τη ΡΑΑΕΥ δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 2024-2033, στην απόφαση έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και των Τιμολογίων 2025 και 2026.

Για τη διαμόρφωση του Β σεναρίου ο ΔΕΣΦΑ βασίστηκε στο νέο δεκαετές που έχει υποβάλει στη ΡΑΑΕΥ, το οποίο δεν έχει εγκριθεί και αφορά την περίοδο 2026-2035. Επίσης βασίστηκε στην απόφαση έγκρισης για το Επιτρεπόμενο Έσοδο για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και στα εγκεκριμένα από τη ΡΑΑΕΥ τιμολόγια για το 2025 και το 2026 καθώς και του Αναλυτικού Μοντέλου Υπολογισμού Εσόδου 2025-2027 όπως υποβλήθηκε στην ΡΑΑΕΥ.

ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas 19 Φεβρουαρίου 2026

ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas

Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σε διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου περιόδου 2026-2035

Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνεργασία ACE – ΔΕΣΦΑ για την Εγκατάσταση Προηγμένων Συστημάτων Αδιάλειπτης Ενέργειας

Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas

Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade

Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza