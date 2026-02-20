Δείτε πόσο συχνά πρέπει να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα - και γιατί είναι τόσο σημαντικό

Οι θερμοσίφωνες μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι, για αυτό είναι πάντα καλύτερο να καλείτε επαγγελματία αν δεν είστε σίγουροι για τη διαδικασία ή έχετε απορίες.

Ο θερμοσίφωνας είναι ένα από τα πιο «εργατικά» συστήματα ενός νοικοκυριού, παρέχοντας καθημερινά ζεστό νερό για μπάνιο, μαγείρεμα και καθαριότητα.

«Όπως κάθε συσκευή, χρειάζεται τακτική συντήρηση για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια απόδοσή του», λέει ο Scott Dinino, γενικός διευθυντής της Snyder Air Conditioning, Plumbing & Electric.

Γιατί είναι σημαντικό να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα

Το άδειασμα του θερμοσίφωνα είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους να προστατεύσετε την συσκευή και να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλότερη ποιότητα νερού.

«Κάποιες περιοχές έχουν σκληρό νερό ή νερό με ιζήματα που μπορούν πραγματικά να προκαλέσουν βλάβη στον θερμοσίφωνα», προειδοποιεί ο Eric Olson, CEO της Olson Superior Plumbing.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα μέταλλα κατακάθονται φυσικά στον πάτο της δεξαμενής.

«Η συσσώρευση αυτή δημιουργεί φράγμα ανάμεσα στη φλόγα του καυστήρα και το νερό, αναγκάζοντας το σύστημα να δουλεύει περισσότερο για να ζεστάνει το νερό», εξηγεί ο Dinino.

«Ως αποτέλεσμα, σπαταλάται ενέργεια, αυξάνονται οι λογαριασμοί και μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.»

Η συσσώρευση ιζημάτων μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα, από μειωμένη απόδοση και ασταθείς θερμοκρασίες μέχρι ήχους βουητού ή κρότους που υποδεικνύουν παγιδευμένο νερό που υπερθερμαίνεται. Αν δεν αναλάβετε δράση, μπορεί ακόμη να μειωθεί η διάρκεια ζωής του θερμοσίφωνα ή να εμφανιστεί διάβρωση και διαρροές.

«Πέρα από την απόδοση, η αποστράγγιση του νερού και το ξαναγέμισμα του θερμοσίφωνα προλαμβάνει ρωγμές ή επικίνδυνη συσσώρευση πίεσης μέσα στη δεξαμενή», λέει ο Dinino. «Σκεφτείτε το ως προληπτική συντήρηση - ένα ξέπλυμα τριάντα λεπτών μπορεί να σας γλιτώσει από δαπανηρές επισκευές ή ακόμη και πλήρη αντικατάσταση αργότερα.»

Πόσο συχνά πρέπει να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα

Ένας τυπικός οικιακός θερμοσίφωνας πρέπει να αδειάζεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

«Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας για ένα νοικοκυριό με κανονική χρήση και θερμοκρασία αποθήκευσης περίπου 49°C», λέει ο Kenneth Ezzell, ειδικός προϊόντων της A. O. Smith.

«Αν ο θερμοσίφωνας χρησιμοποιείται πιο εντατικά ή ρυθμιστεί σε υψηλότερη θερμοκρασία, μπορεί να χρειάζεται πιο συχνό ξέπλυμα.»

Σημάδια ότι πρέπει να αδειάσετε το θερμοσίφωνα

«Ορισμένα σημάδια που δείχνουν ότι ίσως είναι ώρα να αδειάσετε τον θερμοσίφωνα», λέει η Shaylin King, υδραυλικός στην Mr. Rooter Plumbing, «περιλαμβάνουν βουητό, κρότους ή ήχους "εκρήξεων" από τη δεξαμενή, νερό με σκουριά ή νερό που φαίνεται βρώμικο, μεγαλύτερος χρόνος θέρμανσης από το κανονικό, μειωμένη παροχή ζεστού νερού ή ασταθή θερμοκρασία.»

Πώς να αδειάσετε τον θερμοσίφωνα, βήμα-βήμα

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία: Αν έχετε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, κλείστε τον διακόπτη. Για αέριο, ρυθμίστε τον διακόπτη στο «πιλότο», λέει ο TJ Laury, πρόεδρος της Ben’s ProServ.

Κλείστε την παροχή νερού στη δεξαμενή: Αυτό αποτρέπει την είσοδο επιπλέον νερού κατά τη διάρκεια του ξεπλύματος.

Συνδέστε ένα λάστιχο: Συνδέστε το στη βαλβίδα αποστράγγισης στο κάτω μέρος της δεξαμενής και αφήστε το να αδειάζει στην αποχέτευση.

Ανοίξτε την βρύση του ζεστού νερού: Αυτό βοηθά να απελευθερωθεί η πίεση και να ρέει ομαλά το νερό.

Αδειάστε τη δεξαμενή: Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και αφήστε τη δεξαμενή να αδειάσει πλήρως.

Ξεπλύνετε τα ιζήματα: Μόλις αδειάσει, ανοίξτε ξανά την παροχή κρύου νερού για να ξεπλυθούν τυχόν υπολείμματα μέχρι το νερό να φαίνεται καθαρό.

Κλείστε και ξαναγεμίστε τη δεξαμενή: Κλείστε τη βαλβίδα, αποσυνδέστε το λάστιχο και γεμίστε ξανά τη δεξαμενή με κρύο νερό.

