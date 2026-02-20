ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στο επίκεντρο του Βιώσιμου Αστικού Τουρισμού ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:54
Συνάντηση με εκπροσώπους του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:49
Στ. Παπασταύρου: Ασκούμε με αυτοπεποίθηση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/02/2026 - 10:46
Ανακήρυξη της ορεινής περιοχής των Πρεσπών σε «απάτητο βουνό»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:42
Η Eldorado Gold θέτει τους στόχους (πρόβλεψη) για το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:36
Ανανέωση της θητείας του κ. Διονυσίου Γκούτη στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΑΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 10:31
Νόμος "Ενεργή Μάχη": Η πρόληψη στο επίκεντρο - Η συνεπής εφαρμογή του νόμου, το επόμενο κρίσιμο βήμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/02/2026 - 10:26
Νέα συνεργασία BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας με Solis
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:21
Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία στο πλαίσιο του LOPEC 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:19
Η NANKO Ενέργεια ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με την απόκτηση αιολικού πάρκου 22MW στη Δράμα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/02/2026 - 10:17
Γιάννης Τριήρης: Κρυφτούλι με τη δημοσκοπική φθορά
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/02/2026 - 09:04
ΑΔΜΗΕ: Με νέο μπάτζετ και μεγαλύτερη ευελιξία ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση Κόρινθος-Κως
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/02/2026 - 09:01
Στην τελική ευθεία ο αγωγός Καρπερή-Κομοτηνή με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/02/2026 - 09:00
Πότε έρχεται η νέα επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Δείτε πόσο συχνά πρέπει να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα - και γιατί είναι τόσο σημαντικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/02/2026 - 06:36
Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 12:03
Κυρ. Μητσοτάκης: Εξετάζεται η δημιουργία από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/02/2026 - 11:58
ΔΕΔΔΗΕ: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 11:53
Γιώργος Στάσσης: Τα κρίσιμα ορυκτά καθίστανται βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια και η πρόσβασή τους μείζον ζήτημα ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/02/2026 - 10:25
Η Ρωσία κατέστρεψε 113 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 09:17
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/02/2026 - 08:16
PAREMVASI Think Tank- ΕΒΕΘ: Εκδήλωση με θέμα: Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 08:08
ΔΕΣΦΑ: Σενάριο με αυξημένες χρεώσεις δικτύου στο νέο δεκαετές 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 08:04
Γιώτης: Διπλή επένδυση σε σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στο Αγρίνιο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
19/02/2026 - 08:01
ΔΕΣΦΑ: Στα 984 εκατ. ευρώ το δεκαετές 2026-2035 - Εκτός η Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
19/02/2026 - 07:58
Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/02/2026 - 06:46
Πώς καθορίζεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
19/02/2026 - 06:46
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ: Θα εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο»
ΚΟΣΜΟΣ
18/02/2026 - 15:32

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δείτε πόσο συχνά πρέπει να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα - και γιατί είναι τόσο σημαντικό

Δείτε πόσο συχνά πρέπει να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα - και γιατί είναι τόσο σημαντικό
Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 20/02/2026 - 06:36

Οι θερμοσίφωνες μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι, για αυτό είναι πάντα καλύτερο να καλείτε επαγγελματία αν δεν είστε σίγουροι για τη διαδικασία ή έχετε απορίες.

Ο θερμοσίφωνας είναι ένα από τα πιο «εργατικά» συστήματα ενός νοικοκυριού, παρέχοντας καθημερινά ζεστό νερό για μπάνιο, μαγείρεμα και καθαριότητα.

«Όπως κάθε συσκευή, χρειάζεται τακτική συντήρηση για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια απόδοσή του», λέει ο Scott Dinino, γενικός διευθυντής της Snyder Air Conditioning, Plumbing & Electric.

Γιατί είναι σημαντικό να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα

Το άδειασμα του θερμοσίφωνα είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους να προστατεύσετε την συσκευή και να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλότερη ποιότητα νερού.

«Κάποιες περιοχές έχουν σκληρό νερό ή νερό με ιζήματα που μπορούν πραγματικά να προκαλέσουν βλάβη στον θερμοσίφωνα», προειδοποιεί ο Eric Olson, CEO της Olson Superior Plumbing.

Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα μέταλλα κατακάθονται φυσικά στον πάτο της δεξαμενής.

«Η συσσώρευση αυτή δημιουργεί φράγμα ανάμεσα στη φλόγα του καυστήρα και το νερό, αναγκάζοντας το σύστημα να δουλεύει περισσότερο για να ζεστάνει το νερό», εξηγεί ο Dinino.

«Ως αποτέλεσμα, σπαταλάται ενέργεια, αυξάνονται οι λογαριασμοί και μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.»

Η συσσώρευση ιζημάτων μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα, από μειωμένη απόδοση και ασταθείς θερμοκρασίες μέχρι ήχους βουητού ή κρότους που υποδεικνύουν παγιδευμένο νερό που υπερθερμαίνεται. Αν δεν αναλάβετε δράση, μπορεί ακόμη να μειωθεί η διάρκεια ζωής του θερμοσίφωνα ή να εμφανιστεί διάβρωση και διαρροές.

«Πέρα από την απόδοση, η αποστράγγιση του νερού και το ξαναγέμισμα του θερμοσίφωνα προλαμβάνει ρωγμές ή επικίνδυνη συσσώρευση πίεσης μέσα στη δεξαμενή», λέει ο Dinino. «Σκεφτείτε το ως προληπτική συντήρηση - ένα ξέπλυμα τριάντα λεπτών μπορεί να σας γλιτώσει από δαπανηρές επισκευές ή ακόμη και πλήρη αντικατάσταση αργότερα.»

Πόσο συχνά πρέπει να αδειάζετε τον θερμοσίφωνα

Ένας τυπικός οικιακός θερμοσίφωνας πρέπει να αδειάζεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

«Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας για ένα νοικοκυριό με κανονική χρήση και θερμοκρασία αποθήκευσης περίπου 49°C», λέει ο Kenneth Ezzell, ειδικός προϊόντων της A. O. Smith.

«Αν ο θερμοσίφωνας χρησιμοποιείται πιο εντατικά ή ρυθμιστεί σε υψηλότερη θερμοκρασία, μπορεί να χρειάζεται πιο συχνό ξέπλυμα.»

Σημάδια ότι πρέπει να αδειάσετε το θερμοσίφωνα

«Ορισμένα σημάδια που δείχνουν ότι ίσως είναι ώρα να αδειάσετε τον θερμοσίφωνα», λέει η Shaylin King, υδραυλικός στην Mr. Rooter Plumbing, «περιλαμβάνουν βουητό, κρότους ή ήχους "εκρήξεων" από τη δεξαμενή, νερό με σκουριά ή νερό που φαίνεται βρώμικο, μεγαλύτερος χρόνος θέρμανσης από το κανονικό, μειωμένη παροχή ζεστού νερού ή ασταθή θερμοκρασία.»

Πώς να αδειάσετε τον θερμοσίφωνα, βήμα-βήμα

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία: Αν έχετε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, κλείστε τον διακόπτη. Για αέριο, ρυθμίστε τον διακόπτη στο «πιλότο», λέει ο TJ Laury, πρόεδρος της Ben’s ProServ.

Κλείστε την παροχή νερού στη δεξαμενή: Αυτό αποτρέπει την είσοδο επιπλέον νερού κατά τη διάρκεια του ξεπλύματος.

Συνδέστε ένα λάστιχο: Συνδέστε το στη βαλβίδα αποστράγγισης στο κάτω μέρος της δεξαμενής και αφήστε το να αδειάζει στην αποχέτευση.

Ανοίξτε την βρύση του ζεστού νερού: Αυτό βοηθά να απελευθερωθεί η πίεση και να ρέει ομαλά το νερό.

Αδειάστε τη δεξαμενή: Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και αφήστε τη δεξαμενή να αδειάσει πλήρως.

Ξεπλύνετε τα ιζήματα: Μόλις αδειάσει, ανοίξτε ξανά την παροχή κρύου νερού για να ξεπλυθούν τυχόν υπολείμματα μέχρι το νερό να φαίνεται καθαρό.

Κλείστε και ξαναγεμίστε τη δεξαμενή: Κλείστε τη βαλβίδα, αποσυνδέστε το λάστιχο και γεμίστε ξανά τη δεξαμενή με κρύο νερό.

Πηγή: martha stewart

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 06:36

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση
Γιάννης Μπρατάκος: Η πράσινη μετάβαση να γίνει μοχλός επενδύσεων και εκσυγχρονισμού, όχι μόνο ρυθμιστική υποχρέωση 19 Φεβρουαρίου 2026
Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων 20 Φεβρουαρίου 2026
Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων

Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανέβασε βίντεο με το ψυγείο του και ανακάλυψε άθελά του τρόπο να κάνει οικονομία στο ρεύμα

Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρεις συμβουλές για τα καλοριφέρ που θα κάνουν πιο ζεστό το σπίτι σας

Πώς η αλλαγή θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει ριζικά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς η αλλαγή θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει ριζικά την κατανάλωση ρεύματος

Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;

Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα