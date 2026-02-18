ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς η αλλαγή θερμοσίφωνα μπορεί να μειώσει ριζικά την κατανάλωση ρεύματος
mostafa mahmoudi on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 18/02/2026 - 06:53

Η αντλία θερμότητας παράγει ζεστό νερό αθόρυβα και κυρίως οικονομικά αφού χρειάζεται 70% λιγότερη ενέργεια.

Οι θερμοσίφωνες με αντλία θερμότητας αποκτούν γρήγορα τη φήμη μιας από τις πιο έξυπνες αναβαθμίσεις που μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών.

Η άμεση πρόσβαση σε ζεστό νερό με μια απλή περιστροφή του διακόπτη είναι πλέον μια προσιτή πολυτέλεια, ειδικά για τα νοικοκυριά που επενδύουν σε αναβάθμιση του παλαιού τους θερμοσίφωνα. Μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών αναβάθμισης, οι θερμοσίφωνες με αντλία θερμότητας αποδεικνύονται από τους πιο ενεργειακά αποδοτικούς.

Η αντλία θερμότητας λειτουργεί μεταφέροντας θερμότητα από τον περιβάλλοντα αέρα, αντί να παράγει θερμότητα απευθείας.

Η λειτουργία της βασίζεται σε έναν συμπιεστή που συμπιέζει ένα ψυκτικό μέσο, το οποίο απορροφά θερμότητα από τον αέρα. Η θερμότητα αυτή στη συνέχεια μεταφέρεται στο νερό μέσω ενός εναλλάκτη, ενώ ένας ανεμιστήρας φέρνει τον αέρα κοντά στον εναλλάκτη για να συλλέξει θερμότητα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Η όλη διαδικασία καταναλώνει λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με αυτή που απαιτείται να για να «δουλέψουν» οι παραδοσιακοί θερμοσίφωνες, μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση.

Παρότι οι συγκεκριμένοι θερμοσίφωνες συχνά συνεπάγονται υψηλότερο αρχικό κόστος εγκατάστασης, παρέχουν σταθερή θερμοκρασία ζεστού νερού, ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να αποσβέσει το αρχικό κόστος μέσα σε λίγα χρόνια, ανάλογα βέβαια και με την κατανάλωση.

Σύμφωνα με την Cala, η εγκατάσταση ενός θερμοσίφωνα που λειτουργεί με αντλία θερμότητας μπορεί να εξοικονομήσει σε ορισμένους ιδιοκτήτες περισσότερα από 750 δολάρια (630 ευρώ) ετησίως: «Οι θερμοσίφωνες με αντλία θερμότητας είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος θέρμανσης νερού με ηλεκτρική ενέργεια. Είναι καθαροί, αθόρυβοι και χρησιμοποιούν ένα κλάσμα της ενέργειας των παραδοσιακών συστημάτων».

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» παρέχει επιδότηση 50% για την αγορά αντλίας θερμότητας με αντικατάσταση παλαιών συστημάτων.

Συνολικά έχουν υποβληθεί πάνω από 190.000 αιτήσεις, με πάνω από 100.000 ωφελούμενους, κυρίως για αντλίες θερμότητας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το NextGenerationEU, με την εξαργύρωση επιταγών να έχει παραταθεί έως τις 30 Απριλίου 2026.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 18/02/2026 - 06:53

