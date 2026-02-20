Στο επίκεντρο του Βιώσιμου Αστικού Τουρισμού ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης οργάνωσε με επιτυχία την Εναρκτήρια Εκπαιδευτική Επίσκεψη (Opening Study Visit) του ευρωπαϊκού έργου GreCO – Green Cultural Oases, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI-IA). Η διήμερη συνάντηση έφερε κοντά εταίρους έργου και μεταφοράς από το Botoșani (Ρουμανία), το Milazzo (Ιταλία) και τη Senglea (Μάλτα), με στόχο την ανταλλαγή γνώσης γύρω από τον βιώσιμο τουρισμό, την καινοτομία, την τεχνολογία και τη συνεργασία που θα κάνει τον τόπο καλύτερο.

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας, οι συμμετέχοντες γνώρισαν το καινοτόμο έργο GreCO και τη συμβολή του στον βιώσιμο τουρισμό, με έμφαση στη χαρτογράφηση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, τα ψηφιακά οικοσυστήματα και τις καινοτόμες αστικές διαδρομές. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εργαστήρια, συνεδρίες αμοιβαίας μάθησης (peer-learning) και ξενάγηση στις πολιτιστικές διαδρομές του Δήμου και στον χώρο της επένδυσης του Ελληνικού, αναδεικνύοντας πως οι έξυπνες τεχνολογίες και τα πολιτιστικά στοιχεία μπορούν να ενισχύσουν τον αστικό τουρισμό με βιώσιμο τρόπο.

Η Εναρκτήρια Εκπαιδευτική Επίσκεψη ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους εταίρους να εξετάσουν πώς το μοντέλο GreCO μπορεί να προσαρμοστεί στο τοπικό τους πλαίσιο. Οι ακαδημαϊκές παρεμβάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι τεχνικές παρουσιάσεις της ψηφιακής πλατφόρμας GreCO από τη Zelus και τα διαδραστικά εργαστήρια μεταφοράς που οργανώθηκαν από τον Δήμο στο πλαίσιο της διημερίδας, συνέβαλαν στη διαμόρφωση κοινών διαδρομών μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, καλωσόρισε τους ευρωπαίους εταίρους στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως «Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο δυναμικά παραδείγματα εξέλιξης και προοπτικής που έχει να επιδείξει η χώρα. Αυτό που διαχρονικά αποτελεί παθογένεια της δημόσιας ζωής ήταν ο τεχνοκρατικός και επιστημονικός σχεδιασμός, ώστε οι πόλεις να μπορούν να ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις μεγάλες προκλήσεις. Η πόλη μας καλείται να διαχειριστεί μια νέα πραγματικότητα: δεκάδες χιλιάδες νέους κατοίκους, νέες επιχειρήσεις, επενδύσεις, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, αλλά και το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού».

Και συνέχισε λέγοντας πως «Γι' αυτό συμμετέχουμε ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το GreCO, επενδύοντας στη γνώση, στη συνεργασία και στον στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετάβαση στη νέα εποχή. Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης είναι υπερήφανος που φιλοξενεί σημαντικούς εκπροσώπους Δήμων από όλη την Ευρώπη, ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, καθώς και οργανισμών με μακρά εμπειρία στους τομείς του τουρισμού και της τεχνολογίας. Πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η τεχνολογία μπορούν να διαμορφώσουν ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο αστικού τουρισμού, με ουσιαστική και πρακτική εφαρμογή στην πόλη μας. Οι επισκέπτες του μέλλοντος θα γνωρίζουν την Ελλάδα μέσα από την Ακρόπολη και τα τοπόσημα της Αττικής, αλλά και μέσα από το Ελληνικό. Είμαστε η σύγχρονη πλευρά της χώρας, με βαθιές ρίζες στην ιστορία που ξεπερνά τα 3.000 χρόνια. Μια ιστορία που έχουμε προβλέψει να αναδειχθεί ουσιαστικά, μεταξύ άλλων και μέσα από το Μέγαρο Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού που ανεγείρεται στο Ελληνικό».

Ο Δήμαρχος Senglea της Μάλτας, Clive Pulis, πρόσθεσε: «Η συνεργασία αυτή στο πλαίσιο του GreCO είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τη Senglea. Μέσα από τη συμμετοχή μας στο GreCO, στοχεύουμε στην υιοθέτηση καινοτόμων εργαλείων για τη βελτιστοποίηση των τουριστικών ροών και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, διασφαλίζοντας ότι η ανάπτυξη παραμένει βιώσιμη και επωφελής τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες».

Σε ιδιαίτερη συνεργασία που είχε ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος με τον Δήμαρχο της Senglea από την Μάλτα Clive Pulis συμφώνησαν να διευρύνουν τις σχέσεις τους με αμοιβαίες επισκέψεις στην προοπτική της αδελφοποίησης των δύο πόλεων.

Σχετικά με το έργο GreCO

Το GreCO είναι μια δυναμική συνεργασία ανθρώπων και φορέων από πολλούς διαφορετικούς τομείς – δημόσιες αρχές, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και οργανώσεις – που ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό: Να δημιουργήσουν έναν ισορροπημένο, βιώσιμο και ανθρώπινο τουριστικό προορισμό στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, σχεδιάζεται ένα τουριστικό μοντέλο που σέβεται το περιβάλλον, στηρίζει την τοπική κοινωνία και αγκαλιάζει την πολιτισμική διαφορετικότητα – πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Σχετικά με την Σύμπραξη

Η κοινοπραξία του GreCO ακολουθεί το μοντέλο Quadruple Helix, συνδέοντας δημόσιες αρχές, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκή κοινότητα και κοινωνία των πολιτών.

Ο Δήμος Ελληνικού–Αργυρούπολης προσφέρει τεχνογνωσία στη τοπική διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, ενώ ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου «Ελληνικό Ανέλιξις» αναλαμβάνει τη διαχείριση και την αξιολόγηση του έργου. Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς συνεισφέρει διεπιστημονική έρευνα για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τη βιωσιμότητα, και η Zelus παρέχει προηγμένη οπτικοποίηση δεδομένων και αναλύσεις βασισμένες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και το Τμήμα Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού και Μηχανικής Μεταφορών, εξειδικεύεται στον αστικό σχεδιασμό, τις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και τη διαχείριση κυκλοφορίας. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υποστηρίζει την ενσωμάτωση Big Data και την περιβαλλοντική μοντελοποίηση με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο ΣΠΑΥ ηγείται της συμμετοχής των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των τοπικών και γειτονικών κοινοτήτων.

Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει μια ολιστική προσέγγιση στις πολύπλευρες προκλήσεις του βιώσιμου αστικού τουρισμού και καθιστά τη σύμπραξη βασικό μοχλό επιτυχίας του έργου.

Η Εναρκτήρια Εκπαιδευτική Επίσκεψη σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία μεταφοράς του GreCO και θέτει τις βάσεις για συνεχή συνεργασία, ανταλλαγή γνώσης και εφαρμογή στρατηγικών βιώσιμου τουρισμού μεταξύ των συμμετεχουσών ευρωπαϊκών πόλεων.