Επτά ξεπερασμένοι μύθοι για το πλυντήριο πιάτων
Castorly Stock/ Pexels
Newsroom
Παρασκευή, 20/02/2026 - 06:36

Ειδικοί καταρρίπτουν τους μύθους και ρίχνουν φως στη σωστή χρήση του πλυντηρίου πιάτων.

Τα πλυντήρια πιάτων είναι μια «σανίδα σωτηρίας» για πολλούς, μα παντελώς άχρηστα και αναποτελεσματικά για κάποιους άλλους.

Είτε σκέφτεστε να επενδύσετε σε πλυντήριο πιάτων είτε αναρωτιέστε αν η συσκευή σας αξίζει τον χώρο που καταλαμβάνει, είναι εύκολο να πιστέψετε σε μια σειρά από μύθους. Αν λοιπόν το μυαλό σας είναι γεμάτο ερωτήσεις σχετικά με την οικονομία και την καθαριότητα που παρέχουν τα πλυντήρια, οι ειδικοί του woman and home είναι εδώ για να σας καθησυχάσουν.

Παρακάτω θα βρείτε επτά μύθους που πρέπει να αφήσετε πίσω σας.

1. Τα πλυντήρια πιάτων χρησιμοποιούν περισσότερο νερό από το πλύσιμο στο χέρι

Αυτός είναι ένας από τους πιο κοινούς μύθους που ακούμε και είναι εντελώς ψευδής. Τα σύγχρονα πλυντήρια πιάτων χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο νερό από το πλύσιμο στο χέρι.

Ένας τυπικός κύκλος πλυσίματος χρησιμοποιεί περίπου 14 λίτρα νερού σε κανονική ρύθμιση και περίπου 10 λίτρα σε οικολογική, ενώ το πλύσιμο στο χέρι για το ίδιο φορτίο μπορεί να φτάσει έως και 100 λίτρα.

2. Πρέπει να ξεπλένετε τα πιάτα πριν τα βάλετε στο πλυντήριο

Το ξέπλυμα δεν είναι απαραίτητο με τα σύγχρονα πλυντήρια πιάτων. Ορισμένα πλυντήρια διαθέτουν ισχυρούς εκτοξευτήρες νερού και έξυπνους αισθητήρες που προσαρμόζουν τον κύκλο ανάλογα με το πόσο λερωμένα είναι τα πιάτα. Το ξέπλυμα πριν την κανονική πλύση, μάλιστα, μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του πλυσίματος.

Αδειάστε τα υπολείμματα τροφής στον κάδο και τοποθετήστε τα πιάτα απευθείας στο πλυντήριο. Αυτό εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τη σπατάλη νερού. Ένα μέσο νοικοκυριό θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 22.000 λίτρα νερού ετησίως με την κατάργηση του ξεπλύματος!

3. Τα πλυντήρια πιάτων χρησιμοποιούν βρώμικο νερό, δεν είναι υγιεινά

Τα πλυντήρια πιάτων δεν περιστρέφουν απλώς βρώμικο νερό.

Ψεκάζουν φρέσκο, ζεστό νερό υπό υψηλή πίεση πολλές φορές σε κάθε κύκλο. Σε συνδυασμό με ειδικά απορρυπαντικά, παρέχουν πολύ πιο υγιεινό καθαρισμό από το πλύσιμο στο χέρι, ειδικά σε σύγκριση με το πλύσιμο με σφουγγάρια κουζίνας, που συχνά είναι γεμάτα βακτήρια.

Τα πλυντήρια πιάτων θερμαίνουν το νερό τουλάχιστον στους 60°C - δηλαδή σε θερμοκρασία αρκετά υψηλή για να σκοτωθεί κάθε βλαβερό βακτήριο. Αντιθέτως, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας, το ζεστό νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 44°C για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαύματος - κάτι που καθιστά το πλύσιμο στο χέρι σε ίδιες θερμοκρασίες πρακτικά αδύνατο.

4. Τα πλυντήρια πιάτων χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια από το πλύσιμο στο χέρι

Τα πλυντήρια πιάτων μπορεί να είναι πιο αποδοτικά ενεργειακά. Βελτιστοποιούν τον τρόπο θέρμανσης του νερού, ενώ το πλύσιμο στο χέρι συνήθως σημαίνει συνεχή ροή ζεστού νερού και αναμονή για τη θέρμανση από το λέβητα. Αυτό, σε ένα βάθος χρόνου, αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας.

Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο μόνο όταν είναι γεμάτο για μέγιστη εξοικονόμηση.

5. Δεν έχει σημασία αν δεν το γεμίζετε σωστά

Τα πλυντήρια πιάτων έχουν σχεδιαστεί για να κυκλοφορεί ελεύθερα το νερό. Η υπερφόρτωση ή η τοποθέτηση μεγάλων αντικειμένων σε λάθος θέση μπορεί να εμποδίσει τους εκτοξευτήρες, με αποτέλεσμα τα πιάτα να μην καθαρίζονται σωστά.

Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε τις μεγάλες κατσαρόλες στα πλάγια, τα πιάτα με την σωστή πλευρά προς τους εκτοξευτήρες και αποφύγετε να στοιβάζετε τα μπολ μαζί.

6. Είναι χρήσιμα μόνο για μεγάλα νοικοκυριά

Πολλοί πιστεύουν ότι τα πλυντήρια δεν αξίζουν τον κόπο αν ζει κανείς μόνος του ή με έναν ακόμα. Ωστόσο τα νέα λεπτά και συμπαγή μοντέλα είναι ιδανικά για μικρότερα νοικοκυριά.

Ακόμη και αν κάνετε μια πλύση κάθε λίγες μέρες, εξοικονομείτε νερό, έχετε καλύτερη υγιεινή και μειώνετε τον χρόνο στο νεροχύτη. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν, επίσης, επιλογή μισού φορτίου, μειώνοντας την κατανάλωση νερού και ενέργειας.

7. Κάθε σαπούνι λειτουργεί σε πλυντήριο πιάτων

Το σαπούνι για τα χέρια δεν είναι κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων. Δημιουργεί υπερβολικό αφρό που μπορεί να προκαλέσει υπερχείλιση, βλάβη αισθητήρων και διαρροές.

Χρησιμοποιείτε πάντα προϊόντα ειδικά για πλυντήρια πιάτων - σκόνη, υγρά ή ταμπλέτες. Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων είναι σχεδιασμένα για να αφαιρούν λίπη και μικρά υπολείμματα τροφών σε υψηλές θερμοκρασίες, κάτι στο οποίο τα συνηθισμένα απορρυπαντικά δεν μπορούν να συγκριθούν.

Πηγή: woman and home

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 06:36

