Η Eldorado Gold θέτει τους στόχους (πρόβλεψη) για το 2026

Η τριετής προοπτική στοχεύει σε αύξηση της παραγωγής χρυσού κατά 40%. Ενημέρωση για το έργο Σκουριών.

Η Eldorado Gold Corporation ("Eldorado" ή "η Εταιρεία") παρέχει σήμερα ενημέρωση για τους στόχους παραγωγής και κόστους για το 2026, μαζί με μια τριετή προοπτική παραγωγής που αντανακλά το βραχυπρόθεσμο προφίλ ανάπτυξης της Εταιρείας και τη σταδιακή αλλαγή σε υψηλότερο επίπεδο παραγωγής σταθερής κατάστασης από το 2027 και μετά.

Η ενοποιημένη πρόβλεψη κόστους για το 2026 περιλαμβάνει τα τρέχοντα μεταλλεία της Εταιρείας: το Lamaque Complex, το Kisladag, το Efemcukuru και την Ολυμπιάδα. Οι προβλέψεις κόστους για τις Σκουριές παρουσιάζονται ξεχωριστά. Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος στις Σκουριές μεταφέρεται κατά περίπου ένα τρίμηνο στις αρχές του 3ου τριμήνου του 2026, με την εμπορική παραγωγή να αναμένεται το 4ο τρίμηνο του 2026. Καθώς το έργο στις Σκουριές προχωρά και φτάνει στην εμπορική παραγωγή, η Εταιρεία αναμένει να παρέχει ενημερωμένες ενοποιημένες προβλέψεις κόστους.

Βασικά σημεία της πρόβλεψης για το 2026

Συνολική παραγωγή χρυσού(1,2) από 490.000 έως 590.000 ουγκιές, που αντιπροσωπεύει αύξηση 11% από την παραγωγή χρυσού του 2025 (υποθέτοντας το μέσο του εύρους).

Λειτουργία

Παραγωγή χρυσού (2) από 430.000 έως 490.000 ουγκιές.

Συνολικό κόστος μετρητών (3) από 1,220 $ έως 1,420 $ ανά πωληθείσα ουγκιά.

Συνολικό κόστος διατήρησης ("AISC") (3) από 1,670 $ έως 1,870 $ ανά πωληθείσα ουγκιά.

Κεφάλαιο ανάπτυξης (3) σε δραστηριότητες από 375 έως 405 εκατομμύρια δολάρια.

Διατήρηση κεφαλαίου (3) από 140 έως 165 εκατομμύρια δολάρια.

Άλλο κεφάλαιο ανάπτυξης ( 3) περίπου 65 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελούμενο από 50 εκατομμύρια δολάρια για έργα μετριασμού των αερίων του θερμοκηπίου και 15 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη του έργου στο Πέραμα Έβρου.

Σκουριές

Παραγωγή χρυσού (1) από 60.000 έως 100.000 ουγκιές.

Παραγωγή χαλκού (1) από 20 έως 40 εκατομμύρια λίβρες.

Συνολικό κόστος διατήρησης AISC ( 3,4) από (100 $) έως 200 $ ανά πωληθείσα ουγκιά.

Κεφάλαιο κατασκευαστικού έργου από 175 έως 185 εκατομμύρια δολάρια (συμπεριλαμβανομένων επιπλέον 50 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με την καθυστέρηση στην παραγωγή πρώτου συμπυκνώματος).

Επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο από 80 έως 90 εκατομμύρια δολάρια.

Κεφάλαιο ανάπτυξης μετα-εμπορικής παραγωγής (3,4) από 35 έως 45 εκατομμύρια δολάρια.

Διατήρηση κεφαλαίου (3,4) από 20 έως 35 εκατομμύρια δολάρια.

Οι δαπάνες γεωλογικής έρευνας ύψους 75 έως 85 εκατομμυρίων δολαρίων, επικεντρώθηκαν στις γεωτρήσεις μετατροπής αποθεμάτων στο Lamaque και στην Ολυμπιάδα, καθώς και σε προγράμματα ανάπτυξης και ανακάλυψης πόρων στον Καναδά, την Τουρκία και την Ελλάδα.

Τα κυριότερα σημεία της τριετούς προοπτικής

Η τριετή πρόβλεψη αντικατοπτρίζει μια συναρπαστική καμπή για σημαντική ρευστότητα το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με τις Σκουριές να εισέρχονται σε παραγωγή. Αυτό επιτρέπει στην Εταιρεία να ξεκλειδώσει το πλήρες δυναμικό ανάπτυξης της επιχείρησης το 2027, όταν η Eldorado αναμένεται να επιτύχει ένα νέο προφίλ σταθερής παραγωγής, που αντιπροσωπεύει περίπου 40% αύξηση στην παραγωγή χρυσού σε σύγκριση με το 2025.

Έτος Παραγωγή χρυσού (oz-ουγκιές) Αλλαγή έναντι του 2025 Παραγωγή χαλκού (lbs-λίβρες) 2026 490.000 – 590.000(1,2) ~11% αύξηση 20 – 40 εκατομμύρια(1) 2027 620,000 – 720,000 ~40% αύξηση 50 – 70 εκατομμύρια 2028 640,000 – 740,000 ~41% αύξηση 50 – 80 εκατομμύρια

«Μπαίνουμε στο 2026 με εξαιρετική δυναμική», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος. «Παρότι έχουν προκύψει βραχυπρόθεσμες αναπροσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα των Σκουριών καθώς προετοιμαζόμαστε για τη φάση έναρξης λειτουργίας του έργου, τα βασικά χαρακτηριστικά του παραμένουν ισχυρά και επιδεικνύουν μια λειτουργία που αποφέρει ισχυρές ταμειακές ροές για τις επόμενες δεκαετίες. Η έναρξη της παραγωγής στις Σκουριές είναι ένα σημαντικό ορόσημο που αναδιαμορφώνει ριζικά τη δημιουργία ταμειακών ροών, το προφίλ παραγωγής και τη δομή του κόστους μας. Επιπλέον, σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας, συνεχίζουμε να προωθούμε βασικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν μια σταδιακή αλλαγή στην ανάπτυξη, τη λειτουργική απόδοση και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.

Στο Kisladag, η εγκατάσταση ενός μεγαλύτερου δευτερογενούς θραυστήρα αργότερα φέτος αναμένεται να άρει σημαντικούς περιορισμούς στην ικανότητα επεξεργασίας, ενώ η ολοκλήρωση της γεωμεταλλουργικής μελέτης θα βοηθήσει στην ενημέρωση των μελλοντικών φάσεων εξόρυξης και στην αξιολόγηση των πιθανών οφελών από τον πρόσθετο έλεγχο HPGR. Στην Ολυμπιάδα, η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου σε 650.000 τόνους ετησίως, παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος για ολοκλήρωση το δεύτερο εξάμηνο του έτους, τοποθετώντας το μεταλλείο σε τροχιά για υψηλότερους όγκους παραγωγής και βελτιωμένο μοναδιαίο κόστος, καθώς εισέρχεται στην επόμενη φάση λειτουργίας του. Στο Συγκρότημα Lamaque, η ανάπτυξη του Ormaque επιταχύνεται καθώς μεταβαίνουμε από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής εξόρυξης στην πλήρη ανάπτυξη του μεταλλείου, υποστηρίζοντας τη διαρκή ανάπτυξη της παραγωγής σε όλο το Συγκρότημα.

Με την παραγωγή χρυσού να αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 40% το 2027, συμπληρωμένη από την προσθήκη σημαντικής παραγωγής χαλκού, η Eldorado θα εισέλθει σε μια περίοδο σημαντικής δημιουργίας ελεύθερων ταμειακών ροών. Η αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών τροφοδοτείται από υψηλότερους όγκους παραγωγής και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους με την προσθήκη μακροπρόθεσμης και χαμηλού κόστους παραγωγής από τις Σκουριές και υποστηρίζεται από ένα σταθερό χαρτοφυλάκιο υψηλής λειτουργικής απόδοσης».

Αναλυτική πρόβλεψη παραγωγής και κόστους για το 2026

Προβλέψεις 2026(6) Συγκρότημα Lamaque Kisladag Efemcukuru (7) Ολυμπιάδα(7,8) Έργο Σκουριών(9) Σύνολο(12) Παραγωγή Χρυσός (000' oz) 185 – 200 (2) 105 – 130 70 – 80 70 – 80 60 – 100 (1) 490– 590(1) Χαλκός (M lb) 20 – 40(1) 20 – 40(1, 11) Ασήμι (000' oz) 1,550 – 1,750 1,550 – 1,750 Μόλυβδος (000' t) 15 – 18 15 – 18 Ψευδάργυρος (000' t) 16 – 19 16 – 19 Επεξεργασμένοι τόνοι (σε εκατ.) 0.95 – 1.00 12.5 – 13.5 0.53 – 0.55 0.51 – 0.54 2.0 – 3.5 Βαθμοί χρυσού (g/t) 6.0 – 6.5 0.5 – 0.6 4.5 – 5.0 7.5 – 8.0 1.0 – 1.2 Λειτουργίες Συνολικό κόστος μετρητών(3) ($/oz πωλήθηκε) 790 – 990 1,830 – 2,080 1,680 – 1,880 1,030 – 1,230 1,220 – 1,420 Συνολικό Κόστος διατήρησης(3) ($/oz πωλήθηκε) 1,160 – 1,360 2,100 – 2,350 2,010 – 2,210 1,370 – 1,570 1,670 – 1,870 Σκουριές Συνολικό Κόστος διατήρησης(3) ($/oz πωλήθηκε) (100) – 200 (100) – 200 Κεφαλαιουχικές δαπάνες (εκατομμύρια $) Λειτουργίες Διατήρηση(3) 70 – 80 25 – 30 20 – 25 25 – 30 140 – 165 Ανάπτυξη(3,6) 180 – 190 130 – 140 25 – 30 40 – 45 375 – 405 Σκουριές Κεφάλαιο έργου 175 – 185 175 – 185 Επιταχυνόμενη λειτουργία 80 – 90 80 – 90 Ανάπτυξη(3,11) 35 – 45 35 – 45 Διατήρηση(3,11) 20 – 35 20 – 35

Η συνολική παραγωγή χρυσού το 2026 αναμένεται να είναι περισσότερο αυξημένη στο δεύτερο εξάμηνο, με περίπου το 65% να αντιστοιχεί στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω της ολοκλήρωσης των Σκουριών, της αύξησης παραγωγής στην Ολυμπιάδα και της επίδρασης από τις εργασίες αποκάλυψης μεταλλευτικών καταλοίπων και το προφίλ βαθμίδας στο Kisladag.

Το συνολικό κόστος μετρητών(3) το 2026 για τις λειτουργίες αναμένεται να είναι μεταξύ 1,220 και 1,420 $ ανά ουγκιά που πωλείται και το συνολικό κόστος διατήρησης (AISC) (3) για τις λειτουργίες μεταξύ 1,670 και 1,870 $ ανά ουγκιά που πωλείται. Η αναμενόμενη αύξηση του κόστους το 2026 οφείλεται στην πρόβλεψη υψηλότερου εργασιακού κόστους ως αποτέλεσμα του πληθωρισμού (ιδίως στην Τουρκία), του αυξημένου κεφαλαίου διατήρησης και των υψηλότερων εξόδων δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, που αντισταθμίζονται εν μέρει από τις υψηλότερες πιστώσεις υποπροϊόντων.

Οι δαπάνες γεωλογικής έρευνας και αξιολόγησης αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 75 και 85 εκατομμυρίων δολαρίων το 2026, συμπεριλαμβανομένων 57 έως 65 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούν λειτουργικές και κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ερευνητικών δραστηριοτήτων και 18 έως 20 εκατομμυρίων δολαρίων έρευνας που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο ανάπτυξης. Οι γενικές και διοικητικές δαπάνες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 40 και 45 εκατομμυρίων δολαρίων το 2026 και τα έξοδα απόσβεσης, εξαιρουμένων των Σκουριών, αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 240 και 260 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα έξοδα απόσβεσης των Σκουριών αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 15 και 35 εκατομμυρίων δολαρίων.

ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπιάδα

Το 2026, ο στόχος παραγωγής από 70.000 έως 80.000 ουγκιές στην Ολυμπιάδα αντιπροσωπεύει μια αύξηση της παραγωγής σε σχέση με το 2025, αντανακλώντας την προετοιμασία λειτουργίας της αυξημένης παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου στους 650.000 τόνους το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, ορισμένες τεχνικές καθυστερήσεις μείωσαν ελαφρώς την πρόβλεψη για το 2026 σε σχέση με το προηγούμενο εύρος. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, προτεραιότητα θα είναι η εκτέλεση του σχεδίου, με προσεκτική διαχείριση των μειγμάτων τροφοδοσίας για την εξισορρόπηση του φορτίου ορυκτών και της αραίωσης της πάστας λιθογόμωσης που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του κυκλώματος επίπλευσης.

Το μεταλλείο θα συνεχίσει να εστιάζει στην προώθηση βιώσιμων βελτιώσεων και μακροπρόθεσμης επιτυχίας μέσω της συνέχισης του ολοκληρωμένου προγράμματος αναβάθμισης της εγκατάστασης. Αυτό περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση της μονάδας επεξεργασίας και των υποστηρικτικών υποδομών, καθώς και την εφαρμογή ενός στοχευμένου προγράμματος ηγεσίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων για την ενίσχυση των ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Το συνολικό κόστος μετρητών και το συνολικό κόστος διατήρησης ανά ουγκιά που πωλείται αναμένεται να επηρεαστούν θετικά από την αυξημένη παραγωγή μετάλλων και τις βελτιωμένες εμπορικές συμβάσεις. Αναμένεται συνεχής μεταβλητότητα από τρίμηνο σε τρίμηνο στο συνολικό κόστος διατήρησης (AISC) και στο συνολικό κόστος μετρητών λόγω των πιστώσεων υποπροϊόντων από το χρονοδιάγραμμα των φορτώσεων συμπυκνωμάτων υποπροϊόντων.

Οι προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026 μεταξύ 25 και 30 εκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη του υπόγειου μεταλλείου και τη διαχείριση της εγκατάστασης απόθεσης αφυγρασμένων μεταλλευτικών καταλοίπων Κοκκινόλακκα. Το προγραμματισμένο κεφάλαιο ανάπτυξης του 2026 ύψους 40 έως 45 εκατομμυρίων δολαρίων εστιάζει κυρίως στην επέκταση του μύλου για αύξηση της δυναμικότητας στους 650.000 τόνους, της κεφαλαιοποιημένης ανάπτυξης και ενός γεωτρητικού προγράμματος μετατροπής αποθεμάτων.

Σκουριές

Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος καθυστερεί ελαφρώς και πλέον αναμένεται στις αρχές του 3ου τριμήνου του 2026 και η εμπορική παραγωγή το 4ο τρίμηνο του 2026. Η καθυστέρηση εκτιμάται ότι θα έχει αντίκτυπο περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων στο κατασκευαστικό κεφάλαιο.

Η μικρή καθυστέρηση στην πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος και στην έναρξη εμπορικής παραγωγής οφείλεται:

Η ανάγκη αντικατάστασης των πυκνωτών μεταβλητής ταχύτητας της αντλίας τροφοδοσίας του κυκλώνα στην κύρια εκκένωση του εργοστασίου επεξεργασίας, οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω υγρασίας κατά την αποθήκευσή τους. Έχει παραγγελθεί προσωρινός εξοπλισμός αντικατάστασης, ο οποίος αναμένεται να εγκατασταθεί το 2 ο τρίμηνο του 2026, ενώ ο μόνιμος εξοπλισμός αναμένεται να εγκατασταθεί το 3 ο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Οι καθυστερήσεις στη σύνδεση των γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλονται σε μια πιο αργή από την αναμενόμενη έγκριση των τεχνικών μελετών εφαρμογής, η οποία με τη σειρά της καθυστέρησε την πρόοδο του υπεργολάβου. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, η τελική έγκριση από την ρυθμιστική αρχή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί την ολοκλήρωση των πρωτοκόλλων επιθεώρησης και ενεργοποίησης.

Η ομάδα του έργου εφαρμόζει ενεργά μέτρα μετριασμού σε όλους τους τομείς εργασίας για να περιορίσει τις επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα και το κόστος και να υποστηρίξει μια ασφαλή και ομαλή εκκίνηση. Οι Σκουριές αποτελούν ένα έργο που προβλέπεται να αποφέρει θετικές ταμειακές ροές και αξία από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 και για πολλές δεκαετίες.

Επισκόπηση τριετούς προοπτικής

Η στρατηγική της Eldorado επικεντρώνεται στην παροχή συνεπούς παραγωγής χαμηλού κινδύνου από περιουσιακά στοιχεία μακράς διάρκειας, ενώ παράλληλα οδηγεί σε μια σταδιακή αλλαγή στη δημιουργία ταμειακών ροών μέσω πειθαρχημένης ανάπτυξης, που υποστηρίζεται από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής στις Σκουριές το 2026 και την προσθήκη χαλκού, ενός κρίσιμου μετάλλου, ως υψηλού περιθωρίου κέρδους που ενισχύει την αξία στο υπάρχον χαρτοφυλάκιο.

Κύρια σημεία:

Η παραγωγή χρυσού μεταξύ 640.000 και 740.000 ουγκιών έως το 2028, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 41% στην τριετία, σε σύγκριση με τα επίπεδα παραγωγής του 2025.

Συνεχιζόμενη έμφαση στην γεωλογική έρευνα με στόχο την αξιοποίηση των εξαιρετικών δυνατοτήτων για νέους πόρους εντός και κοντά στις υφιστάμενες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας τον εντοπισμό και τη γεωτρητική διερεύνηση νέων στόχων για οργανική ανάπτυξη και την αξιολόγηση νέων ευκαιριών στις περιοχές εστίασης της Eldorado.

2026(1,2) 2027 2028 2025 Πραγματικό Παραγωγή χρυσού (000' oz) Συγκρότημα Lamaque 185 – 200 (2) 190 – 210 190 – 210 187 Kisladag 105 – 130 140 – 160 140 – 160 169 Efemcukuru 70 – 80 65 – 80 65 – 80 72 Ολυμπιάδα 70 – 80 75 – 90 75 – 90 60 Σκουριές 60 – 100 (1) 150 – 180 170 – 200 Συνολική Παραγωγή Χρυσού 490 – 590 620 – 720 640 – 740 488 Παραγωγή χαλκού (Mlbs) Συνολική Παραγωγή Χαλκού Σκουριές 20 – 40 50 – 70 50 – 80 Παραγωγή αργύρου (000' oz) Συνολική Παραγωγή αργύρου Ολυμπιάδας 1,550 – 1,750 1,700 – 1,900 1,450 – 1,650 1,083 Παραγωγή μολύβδου (kt) Συνολική Παραγωγή Μολύβδου Ολυμπιάδας 15 – 18 17 – 20 14 – 17 10 Παραγωγή ψευδαργύρου (t) Συνολική Παραγωγή Ψευδαργύρου Ολυμπιάδας 16 – 19 19 – 22 17 – 20 10

Υποσημειώσεις

Η παραγωγή περιλαμβάνει προεμπορική παραγωγή και εμπορική παραγωγή από τις Σκουριές που αναμένεται το 4ο τρίμηνο του 2026.

Περιλαμβάνει την παραγωγή που αναμένεται από την Ormaque, ανάλογα με την αδειοδότηση.

Αυτά τα χρηματοοικονομικά μέτρα είναι χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός ΔΠΧΑ. Ορισμένες πρόσθετες γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά μέτρα και δείκτες εκτός ΔΠΧΑ έχουν ενσωματωθεί με αναφορά και πρόσθετες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο τέλος αυτού του δελτίου τύπου και στην ενότητα «Μη ΔΠΧΑ και άλλα χρηματοοικονομικά μέτρα και δείκτες» του MD&A της Eldorado της 31ης Δεκεμβρίου 2025.

Σκουριές, AISC, κεφάλαιο ανάπτυξης και διατήρηση κεφαλαίου μετά την εμπορική παραγωγή.

Η καθοδήγηση που παρέχεται αφορά μόνο τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της Eldorado Gold.

Περιλαμβάνει κεφαλαιοποιημένη εξερεύνηση στο συγκρότημα Lamaque, στο Efemcukuru και στην Ολυμπιάδα.

Πληρωτέο μέταλλο που παράγεται.

Ποιότητες υποπροϊόντων Ολυμπιάδας: Ασήμι: 100 – 130 g/t; Ψευδάργυρος: 4,6 – 5,1%; Μόλυβδος: 3.8 – 4.3%.

Ποιότητες χαλκού Σκουριών: 0,5 - 0,7%

Τα σύνολα δεν μπορούν να προστεθούν με βάση τον μέσο όρο του κόστους.

Skouries Growth and Sustaining Capital μετά την εμπορική παραγωγή (αναμένεται το 4ο τρίμηνο).

Παραδοχές και ευαισθησίες 2026

Υποθέσεις για τις τιμές των εμπορευμάτων και των νομισμάτων Χρυσός ($/oz) 4,000 Ασήμι ($/oz) 45.00 Χαλκός ($/lb) 5.00 Μόλυβδος ($/mt) 2,050 Ψευδάργυρος ($/mt) 2,600 USD : CDN 1 : 1.33 EUR : USD 1 : 1.17 USD : TRY 1 : 46.00

Το EUR / USD αναμένεται να είναι 1:1,15 το 1ο εξάμηνο και 1:1,20 το 2ο εξάμηνο του 2026.

Το USD / TRY αναμένεται να είναι 1:43 το 1ο τρίμηνο, 1:45 το 2ο τρίμηνο, 1:47 το 3ο τρίμηνο και 1:49 το 4ο τρίμηνο του 2026

Ευαισθησίες 2026 Αλλαγή Λειτουργικές τοποθεσίες Έκθεση σε τοπικό νόμισμα Λειτουργικές τοποθεσίες: AISC ($/oz πωλήθηκε) Τιμή χρυσού 4,000 δολάρια 500 δολάρια ~ 60 $ USD / CDN 1 : 1.33 0.05 90% ~ 20 $ ευρώ / δολάρια ΗΠΑ 1 : 1.175 0.05 85% ~ 15 $

(Όλα τα στοιχεία σε δολάρια είναι σε δολάρια ΗΠΑ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)