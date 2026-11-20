Η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη

Ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας μας για συζήτηση και ψήφισμα στην Ολομέλεια, δίνουμε στη δημοσιότητα την πρότασή μας για την καταδίκη του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου. Το κείμενο κατατέθηκε εξ ονόματος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζητούμε τη σαφή καταδίκη της Τουρκίας για τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Υπογραμμίζουμε ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και δεν παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη και καλούμε τις λιβυκές αρχές να ανακαλέσουν την κύρωσή του. Ζητούμε την ανανέωση του πλαισίου κυρώσεων για τις παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις και την εξέταση της επέκτασής του σε παράνομες δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές όπου άλλα κράτη μέλη ασκούν κυριαρχικά δικαιώματα.

Θέτουμε τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, ως ρητή προϋπόθεση για κάθε μελλοντική συμφωνία ΕΕ-Λιβύης και ζητούμε ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Καλούμε όλους τους ευρωβουλευτές, από όλα τα κόμματα και τις πολιτικές ομάδες, να στηρίξουν την πρόταση και να συμβάλουν στην υιοθέτηση ενός ισχυρού ψηφίσματος.

Η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Κύπρου αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη».

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