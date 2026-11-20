Καταργώντας τους αεραγωγούς, προστατεύοντας τα υφάσματα και ρίχνοντας κατακόρυφα την κατανάλωση ενέργειας, αυτή η συσκευή κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Η ρουτίνα είναι γνωστή: μεταφέρετε τα φρεσκοπλυμένα ρούχα από το πλυντήριο, καθαρίζετε το φίλτρο από τα χνούδια και περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος.

Όταν όμως έρθει η ώρα να αντικαταστήσετε αυτή τη γνώριμη συσκευή, η επιλογή στα καταστήματα εξαρτάται πλέον από πολύ περισσότερα κριτήρια πέρα από την τιμή αγοράς, ειδικά αν προσπαθείτε να περιορίσετε τον λογαριασμό του ρεύματος.

Ο αεραγωγός δεν ορίζει πλέον τον χώρο

Στα περισσότερα σπίτια, η θέση του στεγνωτηρίου καθορίζεται αναγκαστικά από το σημείο όπου περνά ο σωλήνας εξαερισμού στον τοίχο. Ένα στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας αλλάζει τα δεδομένα, καθώς δεν χρειάζεται να διοχετεύει ζεστό αέρα εκτός σπιτιού.

Αυτό δίνει απόλυτη ελευθερία τοποθέτησης, ακόμα και σε διαμερίσματα ή εσωτερικούς χώρους χωρίς καμία υποδομή εξαερισμού. Επιπλέον, επειδή δεν διώχνει τον ζεστό αέρα έξω, περιορίζει τις θερμικές απώλειες του σπιτιού τους χειμερινούς μήνες.

Θεαματική εξοικονόμηση και πιο ήπια φροντίδα

Ένα συμβατικό στεγνωτήριο θερμαίνει τον αέρα, τον περνά μέσα από τα βρεγμένα ρούχα και στη συνέχεια τον αποβάλλει στο περιβάλλον. Αντίθετα, το μοντέλο με αντλία θερμότητας λειτουργεί σε κλειστό κύκλωμα. Ένα ψυκτικό μέσο απορροφά τη θερμότητα, η υγρασία των ρούχων υγροποιείται και συλλέγεται, ενώ ο ίδιος αέρας θερμαίνεται εκ νέου για να συνεχίσει το στέγνωμα. Αυτή ακριβώς η επαναχρησιμοποίηση της θερμικής ενέργειας εξασφαλίζει τη θεαματική μείωση της κατανάλωσης.

Τα οφέλη στον λογαριασμό είναι μετρήσιμα: σύμφωνα με το πρόγραμμα ENERGY STAR, αυτά τα στεγνωτήρια καταναλώνουν περίπου 70% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τα συμβατικά, προσφέροντας εξοικονόμηση που ξεπερνά τα 460 ευρώ καθόλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Την ίδια ώρα, επειδή λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, τα στεγνωτήρια αντλίας θερμότητας αποτρέπουν τη φθορά των ρούχων.

Τα όρια και οι συμβιβασμοί

Παρά τα πλεονεκτήματα, η τεχνολογία αυτή έχει υψηλότερο αρχικό κόστος αγοράς και απαιτεί περισσότερο χρόνο ανά κύκλο - συνήθως 15 έως 40 λεπτά επιπλέον, με τα μεγάλα φορτία να διαρκούν από 1,5 έως 3 ώρες. Επίσης, η πραγματική εξοικονόμηση κυμαίνεται από 28% έως 70% ανάλογα με τη χρήση και το τιμολόγιο ρεύματος, ενώ απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός των φίλτρων για την αποφυγή συσσώρευσης χνουδιών.

Αν η ταχύτητα αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά σας, ένα κλασικό μοντέλο παραμένει η καλύτερη επιλογή.

Πηγή: The Coolist