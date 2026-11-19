Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, το 2ο Ευρωμεσογειακό Οικονομικό και Επιχειρηματικό Φόρουμ «ThePiraeusEdition». Χθες 18 και σήμερα 19 Νοεμβρίου, ο Πειραιάς υποδέχθηκε κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, των θεσμών, της οικονομίας, των επενδύσεων και της ναυτιλίας από ολόκληρη τη Μεσόγειο βάζοντας «πρόσω ολοταχώς» για μια νέα αρχιτεκτονική εμπορίου και ανάπτυξης στην περιοχή. Ένα διεθνές Φόρουμ που φιλοξενήθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.), και συνδιοργανώθηκε με την Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου (ASCAME), το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Μεσογείου (IEMed). Στο 2ο Ευρωμεσογειακό Οικονομικό και Επιχειρηματικό Φόρουμ «ThePiraeusEdition» έδωσαν δυναμικό παρών υπουργοί, βουλευτές, πρέσβεις, πρόεδροι επιμελητηρίων από τις χώρες της Μεσογείου, στελέχη της αγοράς, διεθνολόγοι και πλήθος επιχειρηματιών. Κατά τη διάρκεια του διήμερου Φόρουμ απέστειλαν βιντεοσκοπημένο μήνυμα oΕπίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολος Τζιτζικώστας, η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδιος για τη Μεσόγειο και τη ΔημογραφίαΝτούμπραβκα Σούιτσα και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γιάννης Μανιάτης ενώ απήυθυναν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, oαναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, καθώς επίσης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βρεττάκος.

Την έναρξη του Φόρουμ κήρυξε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο μεγάλο λιμάνι που έμαθε στην Ευρώπη να κοιτάζει ανοιχτά προς τη θάλασσα».

Αναλυτικότερα, ο Β. Κορκίδης ανέφερε στην ομιλία του και, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Ο παγκόσμιος χάρτης του εμπορίου επαναχαράσσεται. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι καταιγιστικές ανατροπές στους διεθνείς εμπορικούς διαδρόμους, η ενεργειακή μετάβαση και η ραγδαία επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης δοκιμάζουν τις αντοχές κάθε οικονομίας και κάθε επιχείρησης. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η Μεσόγειος υπερβαίνει τα όρια μιας γεωγραφικής γειτονιάς. Αναδύεται ως μια ενιαία οικονομική, εμπορική και ναυτιλιακή δύναμη, έτοιμη να βάλει πλώρη για να οδηγήσει τις εξελίξεις». «Ο Πειραιάς αναλαμβάνει ρόλο πυξίδας. Το «PiraeusSummit» δεν είναι απλώς ένα ακόμη βήμα διαλόγου. Το 2ο Ευρωμεσογειακό Φόρουμ είναι μια πράξη στρατηγικής, είναι η κοινή δέσμευση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Βαρκελώνης και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Μεσογείου να ξεκινήσει αυτή η πορεία σε μια νέα εποχή. Το Ε.Β.Ε.Π. πρόκειται να ζητήσει την υιοθέτηση της διακήρυξης του Πειραιά για την Μεσόγειο από τα αρμόδια υπουργεία της χώρα μας, αλλά και από τους Έλληνες εκπροσώπους της χώρα μας στην Ευρωπαϊκή επιτροπή».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου (ASCAME) Γιόσεφ Σάντακρου τόνισε ότι «η ASCAME έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ένωση των επιχειρηματικών κοινοτήτων και από τις δύο όχθες της Μεσογείου και στη σύνδεσή τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ακριβώς είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτή είναι η αρχή του σωστού δρόμου: να φέρουμε τις δύο όχθες μας πιο κοντά, να ενισχύσουμε τους οικονομικούς μας δεσμούς και να μετατρέψουμε τη Μεσόγειο σε έναν χώρο κοινής ευημερίας και ευκαιριών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο επίκεντρο του Φόρουμ βρέθηκε το «Σύμφωνο για τη Μεσόγειο: Οικοδόμηση ενός κοινού μεσογειακού χώρου με πρωταγωνιστή τον ιδιωτικό τομέα».

Επίσης, συζητήθηκαν θέματα όπως η γεωπολιτική των μεταφορών, οι εφοδιαστικές αλυσίδες και η Γαλάζια οικονομία, όπου η ναυτιλία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα γενιά καινοτομίας όπως επίσης η δυναμική της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσα από το 18ο MedaWomenForum καθότι η ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς την ισότιμη συμμετοχή όλων.

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα φόρουμ που ενίσχυσε τους δεσμούς της μεσογειακής επιχειρηματικής κοινότητας και διαμόρφωσε ένα πεδίο ουσιαστικού διαλόγου για τις νέες γεωοικονομικές εξελίξεις, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τις προοπτικές περιφερειακής συνεργασίας.

Το ενδιαφέρον επίσης στράφηκε στις επενδύσεις, τη βιομηχανία και τη μετάβαση προς ένα σύγχρονο, ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο, μέσα από εξειδικευμένες θεματικές συνεδρίες γύρω από την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και το ειδικό εργαστήριο καινοτομίας — με απώτερο στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Στο προσκήνιο η γυναικεία επιχειρηματικότητα

Κατά τη διάρκεια του διήμερου Φόρουμ υλοποιήθηκε το 18ο MediterraneanWomenEntrepreneursForum – MedaWomen, με την ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Ελεονώρα Μελέτη, να απευθύνει χαιρετισμό. Στο επίκεντρο των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών πολιτικών στη γυναικεία επιχειρηματική δραστηριότητα. Η θεματική εντάχθηκε στη συζήτηση για μια πιο συμπεριληπτική και δυναμική μεσογειακή οικονομία, με ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες και ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην ανάπτυξη.

Καινοτομία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καινοτομία, η τεχνολογία, η ενέργεια και η βιώσιμη ανάπτυξη βρέθηκαν στο επίκεντρο των αναφορών που έκαναν αρκετοί ομιλήτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό κατά τη διάρκεια του Φόρουμ ο πρόεδρος του Μεταποιητικού Τομέα του Ε.Β.Ε.Π. Κωνσταντίνος Κορωνάκης αναφέρθηκε σε καινοτόμες λύσεις για το περιβάλλον -στεριά, αέρα και θάλασσα- που θα συμβάλλουν τόσο στην οικονομική όσο και στην περιβαλλοντική ανάπτυξη των λιμένων.

Κοινή διακήρυξη για μια ανθεκτική Μεσόγειο

Το διήμερο κορυφώθηκε με την υπογραφή της Διακήρυξης της ASCAME και τη χάραξη μιας κοινής, ανθεκτικής στρατηγικής για το «Σύμφωνο για τη Μεσόγειο» — μιας συμφωνίας-ορόσημο με στόχο να εγκαινιάσει μια νέα εποχή συνεργασίας, συνδέοντας τις εργασίες του Φόρουμ με την ανάγκη θωράκισης της ανθεκτικότητας και της οικονομικής συνοχής στην περιοχή. Η ιστορική αυτή πρωτοβουλία επισφράγισε τη βούληση της μεσογειακής επιχειρηματικής κοινότητας να διαμορφώσει ενεργά ένα νέο πλαίσιο σύμπραξης απέναντι στις σύγχρονες γεωοικονομικές προκλήσεις.