Η στήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, ώστε το Κίεβο να βρεθεί από την ισχυρότερη δυνατή θέση στην όποια ειρηνευτική διαπραγμάτευση, τόνισε, σύμφωνα με πηγές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβασή του στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, η οποία πραγματοποιείται σήμερα στο Βερολίνο. Κούσνερ:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η επίτευξη εκεχειρίας, καθώς και ένα μορατόριουμ πληγμάτων σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, αλλά και σε πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και επανέλαβε την πρότασή του για ναυτική εκεχειρία.

Ο πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία από την πρώτη μέρα του πολέμου.

Ως προς τον ρόλο της Ευρώπης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δήλωσε ότι «όχι μόνο πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, τόσο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων όσο και στην ουσία τους, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα ασφαλείας της», ενώ σημείωσε ότι η Ευρώπη ξοδεύει σήμερα περισσότερα για την άμυνά της και έχει ισχυρότερη συνείδηση και κουλτούρα ασφαλείας σε σχέση με το παρελθόν.