Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η επίτευξη εκεχειρίας, καθώς και ένα μορατόριουμ πληγμάτων σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, αλλά και σε πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και επανέλαβε την πρότασή του για ναυτική εκεχειρία.
Ο πρωθυπουργός τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία από την πρώτη μέρα του πολέμου.
Ως προς τον ρόλο της Ευρώπης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δήλωσε ότι «όχι μόνο πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, τόσο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων όσο και στην ουσία τους, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα ασφαλείας της», ενώ σημείωσε ότι η Ευρώπη ξοδεύει σήμερα περισσότερα για την άμυνά της και έχει ισχυρότερη συνείδηση και κουλτούρα ασφαλείας σε σχέση με το παρελθόν.