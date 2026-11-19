Μια ελαφρώς ζεστή πρίζα δεν σημαίνει απαραίτητα άμεσο κίνδυνο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγνοείται.

Μικροπροβλήματα στο σπίτι, όπως ένας μεντεσές που τρίζει, μπορούν να περιμένουν. Όταν όμως πρόκειται για ηλεκτρολογικά ζητήματα, η έγκαιρη αντίδραση είναι καθοριστική για την αποφυγή ατυχημάτων.

Σύμφωνα με τον ηλεκτρολόγο Steve Clemente, πρόεδρο της Mister Sparky, μια πρίζα μπορεί να ζεσταθεί ελαφρώς κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας συσκευών υψηλής κατανάλωσης ή φορτιστών, καθώς η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος παράγει ήπια θερμότητα.

Το φαινόμενο, ωστόσο, απαιτεί αυξημένη προσοχή εάν η θερμότητα επιμένει ή συνοδεύεται από συγκεκριμένες ενδείξεις. Όπως επισημαίνει ο ειδικός, τα πέντε σημάδια που δείχνουν ότι πρέπει να ανησυχήσετε και να δράσετε άμεσα είναι τα εξής:

Η πρίζα παραμένει ζεστή ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται και έχουν αφαιρεθεί όλες οι συσκευές.

ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται και έχουν αφαιρεθεί όλες οι συσκευές. Ακούγεται βόμβος ή περίεργος ήχος από το εσωτερικό της.

από το εσωτερικό της. Παρατηρείται κιτρίνισμα, μαύρισμα ή αποχρωματισμός γύρω από την πρίζα ή στον τοίχο.

γύρω από την πρίζα ή στον τοίχο. Υπάρχει οσμή καμένου πλαστικού ή καλωδίου.

ή καλωδίου. Εμφανίζονται σπινθήρες κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση φις.

Πέρα από τη θερμότητα που εκπέμπει ένας φορτιστής, οι συχνότερες αιτίες υπερθέρμανσης περιλαμβάνουν την υπερφόρτωση του κυκλώματος από πολλές συσκευές - ιδιαίτερα μέσω πολύπριζων και ταφ -, τις χαλαρές ή φθαρμένες καλωδιώσεις, καθώς και μια κατεστραμμένη πρίζα ή διακόπτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παλαιότερα σπίτια, των οποίων οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δεν σχεδιάστηκαν για να αντέχουν τα αυξημένα φορτία των σύγχρονων συσκευών.

Τι πρέπει να κάνετε

Εάν διαπιστώσετε ότι μια πρίζα είναι ζεστή, το πρώτο βήμα είναι να αποσυνδέσετε αμέσως όλες τις συσκευές και να την αφήσετε να κρυώσει. Εάν χρησιμοποιείτε πολύπριζο, φροντίστε να μειώσετε το πλήθος των συσκευών που αντλούν ρεύμα από το ίδιο σημείο.

Σε περίπτωση που η πρίζα εξακολουθεί να παραμένει ζεστή χωρίς φορτίο ή εμφανίζει οποιοδήποτε από τα παραπάνω σημάδια φθοράς, καλέστε αμέσως έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρέπει ποτέ να επιχειρείτε μόνοι σας επιδιορθώσεις σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς μια ηλεκτρολογική βλάβη μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε πυρκαγιά.

Πηγή: Real Simple