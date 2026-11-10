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Τροπολογία βουλευτών ΠΑΣΟΚ: Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)
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Τρίτη, 10/11/2026 - 09:29
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Στο Σχέδιο Νόμου: «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις».

ΘΕΜΑ: Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της επιχειρησιακής συνέχειας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), καθώς και η απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων του για τη διαχείριση, προστασία και διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας.

Το προσωπικό που αφορά η ρύθμιση υπηρετεί επί σειρά ετών στους πρώην Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και εν συνεχεία στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 και των διαδοχικών νομοθετικών ρυθμίσεων που προέβλεψαν τη συνέχιση ή παράταση της απασχόλησής του.

Ιδιαίτερα, με το άρθρο 103 του ν. 5299/2026 (ΦΕΚ Α΄ 67/05.05.2026), ο νομοθέτης αναγνώρισε ρητά τη διαρκή ανάγκη αξιοποίησης της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του προσωπικού αυτού, προβλέποντας την παράταση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού του οποίου οι θέσεις καλύφθηκαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προκήρυξης 1Κ/2025 του Α.Σ.Ε.Π., κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων περί διαδοχικών συμβάσεων. Με τη ρύθμιση αυτή αναγνωρίστηκε ότι, παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης του Οργανισμού μέσω Α.Σ.Ε.Π., εξακολουθούν να υφίστανται ουσιαστικές και άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες καλύπτονται από το προσωπικό που υπηρετεί δυνάμει του μεταβατικού καθεστώτος.

Παράλληλα, τμήμα του ίδιου προσωπικού εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του λόγω μη πλήρωσης ή άγονης έκβασης θέσεων που προκηρύχθηκαν, συνεχίζοντας να ασκεί κρίσιμα καθήκοντα για τη λειτουργία των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και των κεντρικών υπηρεσιών του Οργανισμού.

Το προσωπικό αυτό έχει αποκτήσει πολύχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε αντικείμενα που αφορούν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, την εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών, την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων και την υποστήριξη του έργου των Μονάδων Διαχείρισης. Η εμπειρία αυτή αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τον Οργανισμό και η απώλειά της θα δημιουργούσε σοβαρές δυσχέρειες στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η σύσταση ισάριθμων προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το προσωπικό που εξακολουθεί να υπηρετεί στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. δυνάμει του μεταβατικού αυτού καθεστώτος. Οι θέσεις καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση των κατόχων τους και δεν πληρούνται εκ νέου, διατηρώντας τον εξαιρετικό και μεταβατικό χαρακτήρα της ρύθμισης.

Η προτεινόμενη διάταξη αποτελεί συνέχεια της βούλησης του νομοθέτη, όπως αυτή εκφράστηκε με το άρθρο 103 του ν. 5299/2026 (ΦΕΚ Α΄ 67/05.05.2026), για τη διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και υπαγορεύεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διατήρηση της θεσμικής μνήμης και την επιχειρησιακή επάρκεια του Οργανισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου: «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις».

Άρθρο…

1. Στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) συνιστώνται ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), για το προσωπικό που εξακολούθησε να υπηρετεί στη θέση που υπηρετούσε κατά τη δημοσίευση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών «Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία “Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)”» (Β΄ 4768), σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), καθώς και τις μεταγενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη συνέχιση ή παράταση της απασχόλησής του στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του άρθρου 103 του ν. 5299/2026 (ΦΕΚ Α΄ 67/05.05.2026), και του προσωπικού που εξακολουθεί να υπηρετεί λόγω μη πλήρωσης ή άγονης έκβασης των θέσεων που προκηρύχθηκαν με την προκήρυξη 1Κ/2025 του Α.Σ.Ε.Π.

2. Η κατάταξη του προσωπικού στις ανωτέρω θέσεις πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού σε κλάδο ή ειδικότητα αντίστοιχη των τυπικών προσόντων και των ασκούμενων καθηκόντων του. Οι θέσεις αυτές είναι προσωποπαγείς, καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των κατεχόντων αυτές και δεν πληρούνται εκ νέου.

3. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στους πρώην Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. αναγνωρίζεται για κάθε μισθολογική, ασφαλιστική και υπηρεσιακή συνέπεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που κατατάσσεται στις θέσεις του παρόντος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ

Δουδωνής Παναγιώτης

Μπιάγκης Δημήτριος

Τσίμαρης Ιωάννης

Γερουλάνος Παύλος

Μάντζος Δημήτριος

Χρηστίδης Παύλος

Αποστολάκη Μιλένα

Αποστολάκης Ευάγγελος

Βατσινά Ελένη

Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

Γιαννακούρας Ευάγγελος

Γρηγοράκου Παναγιώτα (Νάγια)

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καζάνη Αικατερίνη

Κατρίνης Μιχάλης

Κοροβέση Μυρτώ

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Λιακούλη Ευαγγελία

Μιχαηλίδης Σταύρος

Μουλκιώτης Γεώργιος

Νικητιάδης Γεώργιος

Νικολαΐδης Αναστάσιος

Παπανδρέου Γεώργιος

Παππάς Πέτρος

Παραστατίδης Στέφανος

Παρασύρης Φραγκίσκος

Πουλάς Ανδρέας

Σπυριδάκη Αικατερίνη

Σταρακά Χριστίνα

Χνάρης Εμμανουήλ

Χουρδάκης Μιχαήλ

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