Δούκας: Τα πατίνια δεν έχουν θέση πάνω στις ράμπες ΑμεΑ, στους οδηγούς τυφλών και στα πεζοδρόμια

Περισσότερες από 3.000 παραβάσεις για ηλεκτρικά πατίνια έχει βεβαιώσει η Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας από την αρχή του 2026 έως και τις 31 Οκτωβρίου. Η εφαρμογή της νέας Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Αθηναίων και οι καθημερινοί έλεγχοι έχουν συμβάλει στον περιορισμό της ανεξέλεγκτης στάθμευσης, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των πεζών.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Τα ηλεκτρικά πατίνια είναι πλέον κομμάτι της καθημερινότητας στην Αθήνα. Όμως πρέπει να λειτουργούν με κανόνες. Δεν έχουν θέση πάνω στις ράμπες ΑμεΑ, στους οδηγούς τυφλών και στα πεζοδρόμια. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος με αναπηρία να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ράμπα ή ένας γονιός με καρότσι να αναγκάζεται να κατέβει στον δρόμο επειδή κάποιος άφησε ένα πατίνι στη μέση του πεζοδρομίου. Γι’ αυτό βάλαμε συγκεκριμένους κανόνες στάθμευσης και εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους. Πάνω από 3.000 παραβάσεις σε δέκα μήνες. Ήδη βλέπουμε διαφορά, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά. Θέλουμε μια Αθήνα στην οποία να μπορούμε όλοι να κυκλοφορούμε με ασφάλεια, χωρίς εμπόδια».

Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων, Ελένη Ζωντήρου, επισήμανε: «Η εφαρμογή της νέας Κανονιστικής Απόφασης έχει ήδη αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα. Η οριοθέτηση των θέσεων στάθμευσης έχει περιορίσει σημαντικά τα περιστατικά αποκλεισμού ραμπών ΑμεΑ, οδηγών όδευσης τυφλών και διαβάσεων πεζών, ενώ έχουν μειωθεί και οι σχετικές καταγγελίες δημοτών. Παραμένουν, ωστόσο, προβλήματα συμμόρφωσης, κυρίως περιμετρικά των καθορισμένων θέσεων. Συνεχίζουμε τους καθημερινούς ελέγχους, με στόχο την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού από τις εταιρείες εκμίσθωσης και τους χρήστες».

Στο επίκεντρο των ελέγχων το ιστορικό κέντρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας, το διάστημα 1/1/2026 – 31/10/2026 βεβαιώθηκαν:

774 παραβάσεις για μαζική απόθεση ηλεκτρικών πατινιών.

για μαζική απόθεση ηλεκτρικών πατινιών. 198 παραβάσεις σε οδηγούς που κινούνταν χωρίς προστατευτικό κράνος.

σε οδηγούς που κινούνταν χωρίς προστατευτικό κράνος. 37 παραβάσεις για λοιπές παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παραβάσεων εντοπίζεται στην 1η Δημοτική Κοινότητα, κυρίως στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου, της Σταδίου και της Ερμού. Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται, η συμμόρφωση εταιρειών και χρηστών δεν είναι ακόμη πλήρης. Η Δημοτική Αστυνομία συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της προσβασιμότητας και στην αποτροπή της αντικανονικής στάθμευσης.