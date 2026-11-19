Σε 35 ανέρχονται τα oλοκληρωμένα έργα ενεργειακής αυτοκατανάλωσης της «Greenvolt Next Greece» στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, ενώ η εταιρεία έχει υπό κατασκευή τουλάχιστον άλλα οκτώ νέα πρότζεκτ στην περιοχή, εκ των οποίων τα τρία στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία δίδει μεγάλη έμφαση στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας, στην οποία αντιστοιχεί το 50%-55% των συνολικά 61 υλοποιημένων έργων της και έχουν επενδυθεί 22 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 35- 37 εκατ. στο σύνολο της χώρας. Η δε συνολική εγκατεστημένη ισχύς στα έργα της Βόρειας Ελλάδας ανέρχεται σε 30 MW (μεγαβάτ) επί συνόλου 60 MW στην ελληνική επικράτεια, όπως επισήμανε ο Διονύσιος Ανάργυρος, managing director της Greenvolt Next Greece, κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους, στη Θεσσαλονίκη, όπου η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκτήσει γραφεία το 2027. Στόχος της εταιρείας είναι να εγκαθιστά τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον 30 MW έργων αυτοκατανάλωσης ετησίως, σε όλη τη χώρα.

Η ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλάζει και η Greenvolt Next είναι μια από τις λίγες εταιρείες που λειτουργούν ταυτόχρονα ως επενδυτής, σύμβουλος και συντηρητής εγκαταταστάσεων των πελατών της, στο πλαίσιο μακροχρόνιων συμβολαίων, διάρκειας 15-20 ετών. Ουσιαστικά, η Greenvolt Next αναλαμβάνει τη συντήρηση, ασφάλιση και παρακολούθηση των εγκαταστάσεων των πελατών της, καθώς και καθαρισμούς και αποκατάσταση βλαβών, ενώ η χρέωση συνδέεται με την παραγόμενη ενέργεια, χωρίς σταθερό μηνιαίο μίσθωμα. «Η μεγάλη μας διαφοροποίηση στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά είναι ότι επενδύουμε εμείς στις εγκαταστάσεις του πελάτη, λειτουργούμε ως σύμβουλοι και επεμβαίνουμε στην περίπτωση βλαβών, ενώ παρέχουμε και καθαρισμούς, με άλλα λόγια ένα είδος leasing. Η τιμή που ζητάμε από τον πελάτη είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης, ενώ μετά τη λήξη της, η εγκατάσταση επιστρέφει στην ιδιοκτησία του» εξήγησε ο κ.Ανάργυρος και πρόσθεσε ότι η εταιρεία «μπαίνει» σε έργα με κατανάλωση άνω των 60-70 KW (κιλοβάτ), σε ποικιλία κλάδων, όπως βιομηχανίες μετάλλου και μεταποιητικές μονάδες, ξενοδοχεία και κλινικές, εγκαταστάσεις logistics και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Ποιες είναι όμως οι βασικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην αγορά έπειτα από πολλούς μήνες αναμονής και ποιες επίκεινται; Κατά τον κ.Ανάργυρο, η πρώτη μεγάλη αλλαγή ήρθε προ τριετίας, όταν καταργήθηκε το net metering και η αγορά πέρασε στο net billing, ανοίγοντας τον δρόμο για την αυτοπαραγωγή-αυτοκατανάλωση. Aκολούθησε περίοδος 14 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας η αγορά ήταν, κατά τον κ.Ανάργυρο, σε αναμονή για μια νέα υπουργική απόφαση για το net billing, καθώς οι διατάξεις της αρχικής ήταν βιαστικές και κακογραμμένες, με γκρίζες ζώνες και διφορούμενα άρθρα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μη μπορούν να υλοποιηθούν. Πέρασαν άλλοι 12 μήνες, μέχρις ότου βγει η διορθωτική υπουργική απόφαση, η οποία απλοποίησε τις διαδικασίες και διόρθωσε τα διφορούμενα άρθρα.

Όταν μια εταιρεία με έδρα την Ξάνθη παράγει ενέργεια στην Πελοπόννησο

Οι βασικές αλλαγές που εισήγαγε η νέα ΚΥΑ είναι δύο: αφενός άλλαξε ο τρόπος σύνδεσης στο δίκτυο, όταν υπάρχουν περιορισμοί, με μηδενική έγχυση, κάτι που σημαίνει πως όταν η ενέργεια χρησιμοποιείται στην ίδια την εγκατάσταση, μπορεί να γίνει εφικτό ένα έργο που θα συναντούσε εμπόδια αν διοχέτευε ενέργεια στο δίκτυο. Αφετέρου, εισήχθη η δυνατότητα απομακρυσμένης παραγωγής ενέργειας, ήτοι, ακόμη και αν δεν υπάρχει δίκτυο στον χώρο του πελάτη αυτοπαραγωγής, αυτός μπορεί να εγκαταστήσει έργο σε άλλο σημείο του δικτύου και να κάνει εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό, ενώ παρέχεται η δυνατότητα τα κεντρικά και όλα τα υποκαταστήματα μιας εταιρείας να συνδέονται σε μια μονάδα παραγωγής. Με πολύ απλά λόγια, μια εταιρεία στην Ξάνθη μπορεί να παράγει την ενέργεια που θα καταναλώσει στην Πελοπόννησο, ενώ μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ με 100 καταστήματα ανά τη χώρα μπορεί να σχεδιάσει ένα έργο, που καλύπτει το σύνολο των καταναλωτών-πελατών της σε όλη την Ελλάδα.

Με το νέο πλαίσιο δίδεται μεγαλύτερη έμφαση και στην αποθήκευση ενέργειας: σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά, η μπαταρία μεταφέρει την ενέργεια του μεσημεριού στις απογευματινές ώρες. Χωρίς φωτοβολταϊκά, μια μεμονωμένη -stand alone- μπαταρία φορτίζει από το δίκτυο τις φθηνές ώρες και αποδίδει τις ακριβές, χωρίς έγχυση στο δίκτυο. Το όφελος εξαρτάται από τις διαφορές τιμών, το προφίλ κατανάλωσης και το κόστος του συστήματος.

Στο μεταξύ, πολύ σύντομα αναμένεται, κατά τον κ.Ανάργυρο να ανοίξει ο δρόμος για τον διαμοιρασμό ενέργειας, ο οποίος δεν ταυτίζεται με τις ενεργειακές κοινότητες. Ο διαμοιρασμός -στην αγορά του οποίου η εταιρεία επιδιώκει να αποκτήσει ηγετική θέση στην Ελλάδα-προβλέπει τη συμμετοχή διαφορετικών καταναλωτών στην παραγωγή ενέργειας από ένα έργο, επιτρέποντας -για παράδειγμα- σε πολυκατοικίες και οικιστικά συγκροτήματα να μοιράζονται πόρους, αλλά και σε βιομηχανίες να κάνουν το ίδιο με κοντινές μονάδες. Αντίστοιχο σύστημα εφαρμόζεται ήδη στην Πορτογαλία, με πολύ θετικά αποτελέσματα και κοινωνικό αντίκτυπο. Με αφορμή τη σημερινή παρουσία των στελεχών της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, η υπεύθυνη μάρκετινγκ της «Greenvolt Next Greece» , Γιώτα Χαραλαμπάκη, αναφέρθηκε στο έλλειμμα ενημέρωσης που υπάρχει στην Ελλάδα ως προς την αυτοκατανάλωση και γνωστοποίησε ότι, προς αυτή την κατεύθυνση, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης με 30-35 δυνητικούς πελάτες.

Η Greenvolt Next Greece ξεκίνησε τη δραστηριότητά της, τον Μάρτιο 2023, ως σύμπραξη του Ομίλου Greenvolt με τον Όμιλο Globalsat. Η Ελλάδα ήταν η τέταρτη αγορά της, μετά την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Πολωνία. Ο όμιλος Greenvolt έχει ως έδρα τη Λισαβόνα και ως αποκλειστική δραστηριότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του διεθνούς επενδυτικού ομίλου KKR και δραστηριοποιείται σε περίπου 20 χώρες σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία.