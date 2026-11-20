Όταν σκεφτόμαστε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι, το μυαλό μας πηγαίνει αυτόματα στο ψυγείο που δουλεύει μέρα-νύχτα ή στο πλυντήριο ρούχων που μπαίνει σε λειτουργία αρκετές φορές την εβδομάδα.

Κι όμως, σε πολλά νοικοκυριά, η συσκευή που επιβαρύνει περισσότερο τον λογαριασμό βρίσκεται ακριβώς δίπλα τους και σπανίως της δίνουμε τη σημασία που της αξίζει.

Από πού προκύπτει αυτή η διαπίστωση;

Μια σύγκριση οικιακών συσκευών που έγινε πρόσφατα viral στην Ευρώπη, βασισμένη στις εκτιμήσεις χρήσης μιας τετραμελούς οικογένειας, ανέδειξε την ηλεκτρική κουζίνα ως την πιο ενεργοβόρα συσκευή του σπιτιού, αφήνοντας πολύ πίσω το ψυγείο. Αυτός, βέβαια, είναι ένας υπολογισμός που βασίζεται στις ευρωπαϊκές διατροφικές συνήθειες.

Ο «ένοχος» είναι το στεγνωτήριο ρούχων

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Άμυνας Φυσικών Πόρων (NRDC), ένα τυπικό ηλεκτρικό στεγνωτήριο ρούχων μπορεί να καταναλώσει τόση ενέργεια όση ένα σύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό ψυγείο, ένα πλυντήριο ρούχων και ένα πλυντήριο πιάτων μαζί. Εκτιμάται μάλιστα ότι τα αμερικανικά νοικοκυριά δαπανούν περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για τη λειτουργία των στεγνωτηρίων τους, ποσό από το οποίο θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν έως και 4 δισεκατομμύρια δολάρια με την επιλογή πιο αποδοτικών μοντέλων.

Πώς εξηγείται αυτό;

Ένα ψυγείο καταναλώνει ελάχιστη ισχύ, αλλά σε συνεχή βάση. Αντίθετα, το στεγνωτήριο λειτουργεί με τον ακριβώς αντίστροφο τρόπο: θερμαίνει τον αέρα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για σχεδόν μία ώρα ανά κύκλο, αρκετές φορές την εβδομάδα. Πρόκειται για τεράστια ποσότητα ενέργειας συμπυκνωμένη σε ελάχιστο χρόνο.

Φυσικά, ο κλιματισμός, η θέρμανση χώρου και η θέρμανση του νερού παραμένουν οι τρεις μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας σε ένα σπίτι, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA). Όμως, ανάμεσα στις συσκευές που απλώς βάζουμε στην πρίζα, το στεγνωτήριο απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή.

Πώς θα μειώσετε την κατανάλωση

Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε χρήση: Βελτιώνει την κυκλοφορία του αέρα και την απόδοση, ενώ αποτελεί και βασικό μέτρο πυρασφάλειας. Αν χρησιμοποιείτε ειδικά μαντηλάκια στεγνωτηρίου, πλένετε το φίλτρο μία φορά τον μήνα για να απομακρύνετε τα υπολείμματα που φράζουν τη ροή του αέρα.

Βελτιώνει την κυκλοφορία του αέρα και την απόδοση, ενώ αποτελεί και βασικό μέτρο πυρασφάλειας. Αν χρησιμοποιείτε ειδικά μαντηλάκια στεγνωτηρίου, πλένετε το φίλτρο μία φορά τον μήνα για να απομακρύνετε τα υπολείμματα που φράζουν τη ροή του αέρα. Χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα υγρασίας: Αποφύγετε τα προγράμματα με χρονοδιακόπτη. Ο αισθητήρας σταματά τη συσκευή μόλις στεγνώσουν τα ρούχα και όχι έπειτα από μια αυθαίρετα καθορισμένη ώρα.

Αποφύγετε τα προγράμματα με χρονοδιακόπτη. Ο αισθητήρας σταματά τη συσκευή μόλις στεγνώσουν τα ρούχα και όχι έπειτα από μια αυθαίρετα καθορισμένη ώρα. Στεγνώστε διαδοχικά φορτία: Εκμεταλλευτείτε τη θερμότητα που υπάρχει ήδη στον κάδο, προσέχοντας ωστόσο να μην τον υπερφορτώνετε.

Εκμεταλλευτείτε τη θερμότητα που υπάρχει ήδη στον κάδο, προσέχοντας ωστόσο να μην τον υπερφορτώνετε. Επιλέξτε υψηλότερες στροφές στυψίματος στο πλυντήριο: Όσο λιγότερο νερό μένει στα ρούχα, τόσο λιγότερο θα δουλέψει το στεγνωτήριο.

Όσο λιγότερο νερό μένει στα ρούχα, τόσο λιγότερο θα δουλέψει το στεγνωτήριο. Απλώστε τα ρούχα στον αέρα όποτε είναι εφικτό: Ακόμα και σε εσωτερικό χώρο, το φυσικό στέγνωμα μηδενίζει το κόστος.

Πηγή: The Coolist