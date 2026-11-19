Η Cenergy Holdings S.A. ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία της για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και για το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 15% σε ετήσια βάση, με τις πωλήσεις του γ’ τριμήνου 2026 να διαμορφώνονται σε 630 εκατ. ευρώ.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 316 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 21% σε ετήσια βάση, με περιθώριο 17,7%.

Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στα 186 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναπροσαρμογή εκτίμησης για το 2026: αναπροσαρμοσμένο EBITDA 415–430 εκατ. ευρώ, από 390–420 εκατ. ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών1 ανήλθε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 5,2 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, από περίπου 3,9 δισ. ευρώ τρεις μήνες νωρίτερα, μετά από σημαντικές αναθέσεις και στους δύο τομείς.

Επιβεβαιωμένη τεχνογνωσία HVDC: μετά την πιστοποίηση του καλωδιακού συστήματος HVDC 525 kV τον Ιούλιο, ανατέθηκε στη Hellenic Cables, τον Αύγουστο, το πρώτο της έργο HVDC, η διασύνδεση Κορίνθου–Κω, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία του εννεαμήνου μας οδήγησε στην αναπροσαρμογή της εκτίμησης λειτουργικής κερδοφορίας σε 415–430 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χρήσης. Το τρίτο τρίμηνο ήταν καθοριστικό για την επίτευξη του ρεκόρ στο ανεκτέλεστο των 5,2 δισ. ευρώ, χάρη σε σημαντικές αναθέσεις και στους δύο τομείς: το πρώτο έργο HVDC και μεγαλύτερο σε αξία που έχουν αναλάβει ποτέ τα καλώδια, καθώς και ο αγωγός Rovuma LNG στη Μοζαμβίκη για τους σωλήνες χάλυβα.

Είναι σαφές ότι η ζήτηση μετατοπίζεται από την μετάβαση προς την προσθήκη νέων ενεργειακών πόρων. Η Ευρώπη ανανεώνει και διασυνδέει τα δίκτυά της, ενώ τα κέντρα δεδομένων και ο εξηλεκτρισμός αυξάνουν την ανάγκη για περισσότερες υποδομές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, ιδίως στις ΗΠΑ. Επενδύουμε έγκαιρα για να ανταποκριθούμε σε αυτή τη ζήτηση: η παραγωγική δυναμικότητα χερσαίων καλωδίων στη Θήβα έχει διπλασιαστεί, η νέα μονάδα στη Βαλτιμόρη αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, με προγραμματισμένο διπλασιασμό της παραγωγικής της δυναμικότητας, ενώ η νέα μονάδα σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινά την κανονική της λειτουργία το 4 ο τρίμηνο. Προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η υλοποίηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και με συνέπεια ως προς τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα».

Επισκόπηση

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 1.783 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2026, χάρη στα συνεχή έργα που εξασφάλισαν την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και στους δύο τομείς. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 21% στα 316 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο να βελτιώνεται σε 17,7% από 16,9%, λόγω ευνοϊκού μείγματος έργων, κυρίως στον τομέα καλωδίων.

Κατά το γ’ τρίμηνο του 2026, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 630 εκατ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 12% στα 101 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο 16,0% του γ’ τριμήνου αντανακλά τη συνεχιζόμενη εξομάλυνση του μείγματος πωλήσεων και του χρονισμού εκτέλεσης των έργων, σε σύγκριση με το ιστορικά υψηλό επίπεδο του πρώτου τριμήνου (19,7%), παραμένοντας όμως σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Οικονομική επισκόπηση Ομίλου

Καλώδια: Η εκτέλεση του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου έργων συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς:

Τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε η παραγωγή των inter-array καλωδίων για το Hornsea 3 (Ηνωμένο Βασίλειο, 66 kV, 279 χλμ.) και για τη διασύνδεση των Ιονίων Νήσων (Ελλάδα, 150 kV), ενώ τον Αύγουστο ολοκληρώθηκε υποβρύχια διασύνδεση 150 kV στη Νορβηγία.

Η παραγωγή συνεχίστηκε για τα καλώδια υψηλής τάσης (export) της διασύνδεσης της ενεργειακής νήσου Princess Elisabeth στο Βέλγιο, για τα έργα Baltica 2 και Bałtyk III στην Πολωνία, για τη σύνδεση με το δίκτυο του δυτικού υπεράκτιου υποσταθμού του αιολικού πάρκου Gennaker στη Γερμανία και για τα inter-array καλώδια του υπεράκτιου αιολικού πάρκου East Anglia 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Σεπτέμβριο ξεκίνησε επίσης η παραγωγή καλωδίων για το αιολικό πάρκο Norfolk Vanguard West στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι εργασίες εγκατάστασης για τη διασύνδεση των Ιονίων Νήσων, τη σύνδεση του Gennaker με το δίκτυο, καθώς και για τα δύο έργα υπογείων καλωδίων 380 kV της Amprion στη Γερμανία, συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η ζήτηση στις αγορές χαμηλής και μέσης τάσης παρέμεινε ισχυρή κατά το εννεάμηνο, υποστηριζόμενη από τις συνεχιζόμενες επενδύσεις στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και από τις μακροχρόνιες συμφωνίες-πλαίσιο με διαχειριστές δικτύων. Η δραστηριότητα στα χερσαία καλώδια ωφελήθηκε από τη σταδιακή αύξηση της νέας παραγωγικής δυναμικότητας στη Θήβα (μέση και υψηλή τάση) και στον Ελεώνα (χαμηλή τάση), επιτρέποντας στη Hellenic Cables να αξιοποιήσει αυτή τη ζήτηση καθώς οι νέες γραμμές φθάνουν σταδιακά σε πλήρη παραγωγή.

Σωλήνες χάλυβα: Η παραγωγή στο εργοστάσιο της Θίσβης επικεντρώθηκε στον αγωγό Adriatica της Snam στην Ιταλία, στους αγωγούς φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Ελλάδα που είναι πιστοποιημένοι για μεταφορά υδρογόνου, καθώς και σε σειρά υπεράκτιων και χερσαίων έργων για την αγορά των ΗΠΑ και τη Βόρεια Θάλασσα. Η νέα μονάδα σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο τέθηκε σε λειτουργία και ξεκινά την κανονική παραγωγική της διαδικασία στο δ’ τρίμηνο του 2026.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του εννεαμήνου μειώθηκε κατά 3,3 εκατ. ευρώ, σε 36,2 εκατ. ευρώ, καθώς η μείωση των συναλλαγματικών ζημιών αντιστάθμισε την αύξηση του κόστους τόκων. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 186,4 εκατ. ευρώ (+26%), με κέρδη ανά μετοχή 0,88 ευρώ.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της ίδιας περιόδου κατευθύνθηκαν κυρίως στη μονάδα των ΗΠΑ και στις επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας στην Ελλάδα, ενώ μικρότερο ποσό διατέθηκε για τη νέα μονάδα σωλήνων χάλυβα στην Αγγλία. Η κατασκευή του εργοστασίου στη Βαλτιμόρη προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με την έναρξη λειτουργίας να έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες ενέργειες για τον διπλασιασμό της αρχικά σχεδιαζόμενης δυναμικότητας χερσαίων καλωδίων. Η επέκταση θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Ομίλου.

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο σε νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των 5,2 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αυξημένο κατά περισσότερο από 50% έναντι των 3,4 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στις σημαντικές αναθέσεις του τρίτου τριμήνου περιλαμβάνονται:

η σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι» (EPCI) από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση HVDC Κορίνθου–Κω 320 kV, αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ, για 1.260 χλμ. υποβρύχιων και 30 χλμ. υπόγειων καλωδίων,

ο αγωγός Rovuma LNG στη Μοζαμβίκη, αξίας 200–250 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, για περίπου 250 χλμ. σωλήνων LSAW, και

η προμήθεια άνω των 200 χλμ. αγωγού από σωλήνες HSAW, πιστοποιημένου για μεταφορά υδρογόνου, για τον κλάδο υψηλής πίεσης Καρπερή–Κομοτηνή του ΔΕΣΦΑ.

Το ανεκτέλεστο αυτό προσφέρει ισχυρή ορατότητα στη δραστηριότητα του Ομίλου για χρονικό ορίζοντα άνω των δύο ετών.

HVDC: επιβεβαιωμένη τεχνογνωσία, εξασφάλιση πρώτου έργου

Τον Ιούλιο, η Hellenic Cables ανακοίνωσε την πιστοποίηση των καλωδιακών συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) 525 kV με μόνωση XLPE, για υποβρύχιες και υπόγειες εφαρμογές, σχεδιασμένων για συνεχή λειτουργία σε θερμοκρασία 80°C. Τον Αύγουστο, ο ΑΔΜΗΕ ανέθεσε στη Fulgor τη σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι» για τη διασύνδεση Κορίνθου–Κω, το πρώτο έργο HVDC του Ομίλου: μια ηλεκτρική διασύνδεση ισχύος 1 GW μεταξύ των Δωδεκανήσων και του ηπειρωτικού δικτύου, από τον έναν σταθμό μετατροπής έως τον άλλο, με έναρξη εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και ολοκλήρωση το 2030. Η πιστοποίηση ενισχύει επίσης τη θέση της Hellenic Cables για τη συμμετοχή σε μεγάλα προγράμματα υπεράκτιων δικτύων στην Ευρώπη, όπου η τεχνολογία HVDC καθίσταται κυρίαρχη για τη μεταφορά υψηλής ισχύος σε μεγάλες αποστάσεις.

Προοπτικές

Καλώδια: Η ζήτηση για καλώδια αναμένεται να παραμείνει δομικά ισχυρή το 2027, υποστηριζόμενη από την αντικατάσταση και επέκταση δικτύων, τις διασυνοριακές διασυνδέσεις, την τεχνολογία HVDC, την υπεράκτια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τις αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις των κέντρων δεδομένων. Το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Hellenic Cables, η πιστοποίηση στα 525 kV, καθώς και η έναρξη λειτουργίας της μονάδας στη Βαλτιμόρη το 2027, τοποθετούν την Hellenic Cables σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει αυτή τη ζήτηση. Η σταδιακή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στην αγορά ενδέχεται να περιορίσει τα οφέλη που απορρέουν σήμερα από την περιορισμένη διαθέσιμη δυναμικότητα σε σχέση με τη ζήτηση. Ως εκ τούτου, τα περιθώρια κέρδους θα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τον βαθμό αξιοποίησης αυτής της παραγωγικής δυναμικότητας, το μείγμα των έργων και την αποτελεσματική εκτέλεσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, έμφαση θα δοθεί στην επιλεκτική συμμετοχή σε διαγωνισμούς, στους μηχανισμούς αναπροσαρμογής τιμών και στη διαμόρφωση συμβατικών οροσήμων πληρωμών που υποστηρίζουν τη μετατροπή της κερδοφορίας σε ταμειακές ροές.

Σωλήνες χάλυβα: Το 2027, η ζήτηση για σωλήνες χάλυβα αναμένεται να παραμείνει σημαντική, και να εξαρτάται κυρίως από συγκεκριμένα έργα, με τον χρονισμό να καθορίζεται από επενδυτικές αποφάσεις, αναθέσεις και εντολές έναρξης εργασιών και όχι από συνεχείς επενδύσεις. Οι εφαρμογές φυσικού αερίου, LNG, υπεράκτιων έργων, υδρογόνου και CO₂ στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική διαμορφώνουν ένα διαφοροποιημένο σύνολο ευκαιριών. Με τη νέα μονάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε κανονική παραγωγική διαδικασία, η Σωληνουργεία Κορίνθου επικεντρώνεται σε εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα του ανεκτέλεστου, τη δημιουργία ταμειακών ροών και τη μετακύλιση του κόστους πρώτων υλών, ενώ διαχειρίζεται τη μεταβλητότητα των τιμών χάλυβα, των ναύλων και των δασμών μέσω της προσεκτικής συμμετοχής στους διεθνείς διαγωνισμούς.