Στις 31 χιλιάδες βαρέλια, επίδοση που συνιστά ρεκόρ στην ιστορία, διαμορφώθηκε η μέση ημερήσια παραγωγή πετρελαίου (ρευστοί υδρογονάνθρακες) της Energean plc στη διάρκεια του τρίτου 3μήνου του 2026. Επιπλέον, σύμφωνα με την καθιερωμένη χρηματιστηριακή ενημέρωση, το 9μηνο του έτους χαρακτηρίσθηκε από αύξηση κερδοφορίας και μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ισχυρές παραγωγικές και οικονομικές επιδόσεις

Ειδικότερα, η Energean ανακοίνωσε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου αύξηση 54% σε ετήσια βάση των καθαρών κερδών, τα οποία ανήλθαν σε 317 εκατ. δολάρια για το εννεάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με τη στήριξη της μείωσης κατά 10% του υποκείμενου λειτουργικού κόστους, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAX αυξήθηκε κατά 7%.

Η μέση παραγωγή του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 139 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως (83% σε φυσικό αέριο), σταθερά εντός του εύρους της ετήσιας καθοδήγησης της εταιρείας για 130-140 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, με την παραγωγή αιχμής να υπερβαίνει τα 180 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, η Energean πέτυχε την υψηλότερη τριμηνιαία παραγωγή ρευστών υδρογονανθράκων στην ιστορία της, αυξημένη κατά 25% σε ετήσια βάση, χάρη στην έναρξη λειτουργίας της δεύτερης γραμμής παραγωγής πετρελαίου στο FPSO Energean Power και στις ισχυρές επιδόσεις των υπό διαχείρισή της πετρελαϊκών πεδίων στην Ιταλία, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια των περιφερειακών αγορών.

Τα έργα ανάπτυξης άμεσης ωρίμανσης προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος

Τα έργα ανάπτυξης άμεσης ωρίμανσης της εταιρείας παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος, με την πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου να αναμένεται από το Irena στην Κροατία το α΄ τρίμηνο του 2027 και από το Katlan στο Ισραήλ το β΄ τρίμηνο του 2027. Στην Κροατία, η εγκατάσταση της πλατφόρμας Irena έχει ολοκληρωθεί και οι γεωτρήσεις ανάπτυξης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ προγραμματίζεται περαιτέρω έρευνα στον στόχο Izabela-9

Πολλαπλοί πρόσθετοι καταλύτες ανάπτυξης

Στην Ελλάδα, η Energean, ως Διαχειριστής και με τη στήριξη και συμμετοχή της ExxonMobil, αναμένει να ξεκινήσει την ερευνητική γέωτρηση Ασωπός-1 στο Block 2 τον Απρίλιο του 2027. Πρόκειται για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση βαθέων υδάτων στη χώρα έπειτα από 45 χρόνια, με στόχο περίπου 270 δισεκ. κυβικά μέτρα (9,5 τρισ. κυβικά πόδια) δυνητικών πόρων φυσικού αερίου. Η Energean συνεχίζει επίσης τις συζητήσεις με την EGPC για την ενοποίηση των παραχωρήσεών της στην Αίγυπτο, ενόψει της κοινοβουλευτικής κύρωσης, και αξιολογεί ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή EMEA με αυστηρή κεφαλαιακή πειθαρχία.

Επιτυχής και ασφαλής ολοκλήρωση της απομάκρυνσης εξεδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Energean ολοκλήρωσε με ασφάλεια την απομάκρυνση των ανωδομών και των βάσεων των πλατφορμών Garrow, Kilmar και Wenlock, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με μηδενικά συμβάντα που οδηγούν σε απώλεια χρόνου εργασίας και μηδενικά περιβαλλοντικά συμβάντα, απομακρύνοντας περισσότερους από 4.500 τόνους χάλυβα.

Επιστροφή περίπου 110 εκατ. δολάρια στους μετόχους το 2026

Η Energean αναμένει να επιστρέψει περίπου 110 εκατ. δολάρια στους μετόχους το 2026 μέσω μερισμάτων, συμπεριλαμβανομένων 92,2 εκατ. δολαρίων που είχαν ήδη καταβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου και περίπου 18 εκατ. δολαρίων σε πρόσθετες αναμενόμενες διανομές έως το τέλος του έτους, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη δέσμευση του Ομίλου για δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Ο κ.Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, δήλωσε:

«Η Energean κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 54% και το προσαρμοσμένο EBITDAX κατά 7%, παράλληλα με μείωση κατά 10% του υποκείμενου λειτουργικού κόστους. Παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης της ετήσιας καθοδήγησής μας για παραγωγή 130-140 χιλ. βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως και πετύχαμε το υψηλότερο τρίμηνο παραγωγής υγρών υδρογονανθράκων στην ιστορία μας, μετά την επιτυχή θέση σε λειτουργία της δεύτερης γραμμής παραγωγής πετρελαίου στο FPSO Energean Power και τις ισχυρές επιδόσεις των υπό διαχείρισή μας πετρελαϊκών πεδίων στην Ιταλία.

«Παράλληλα, σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση της επόμενης φάσης ανάπτυξής μας. Το Katlan στο Ισραήλ και το Irena στην Κροατία παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος για έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027. Στην Ελλάδα, ως Διαχειριστής και σε συνεργασία με την ExxonMobil, αναμένουμε να ξεκινήσουμε τον Απρίλιο την πρώτη ερευνητική γεώτρηση βαθέων υδάτων στη χώρα έπειτα από 45 χρόνια, με τη δυνατότητα να ανακαλυφθούν σημαντικοί νέοι πόροι υδρογονανθράκων.

«Κοιτάζοντας μπροστά, το 2027 θα είναι έτος υλοποίησης, καθώς θα θέσουμε σε παραγωγή σημαντικά έργα και θα διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για αύξηση της παραγωγής της Energean. Οι προτεραιότητές μας παραμένουν σαφείς: πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, λειτουργική αριστεία και δημιουργία βιώσιμης, μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας και τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Πέρα από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό μας, συνεχίζουμε να αξιολογούμε ενεργά ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης και, όπως έχουμε πράξει και στο παρελθόν, θα προχωρούμε μόνο σε συναλλαγές με αποδεδειγμένη δημιουργία αξίας. Ως διοικητική ομάδα με ιδρυτική παρουσία και ουσιαστική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο, παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλους τους μετόχους».