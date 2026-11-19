Ψηφιακές περιηγήσεις από την Ανατολική, τη Δυτική Κρήτη και τη Γαύδο έως τη Χαλκιδική, τη Μαρώνεια, τη Χίο, τη Θάσο και τα Κύθηρα

Ένα διαφορετικό ταξίδι σε χαρακτηριστικά γεωλογικά τοπία της Ελλάδας προσφέρει η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), μέσα από την εφαρμογή «Γεωδιαδρομές».Η εφαρμογή καλύπτει Ανατολική Κρήτη, Δυτική Κρήτη και Γαύδο, Χαλκιδική, Μαρώνεια, Χίο, Θάσο και Κύθηρα, αναδεικνύοντας τη γεωλογική φυσιογνωμία και τις γεωμορφικές ιδιαιτερότητες διαφορετικών περιοχών της χώρας.

Μέσα από τις «Γεωδιαδρομές», η επιστημονική πληροφορία μετατρέπεται σε ψηφιακή εμπειρία εξερεύνησης. Ο χρήστης μπορεί να γνωρίσει σημεία γεωλογικού ενδιαφέροντος και να κατανοήσει καλύτερα τις φυσικές διεργασίες που, σε βάθος εκατομμυρίων ετών, διαμόρφωσαν το ελληνικό τοπίο.

Στην Ανατολική Κρήτη και στη Δυτική Κρήτη και στη Γαύδο, το ενδιαφέρον στρέφεται στη σύνθετη γεωλογική εξέλιξη του νησιωτικού χώρου και στις γεωμορφές που έχουν δημιουργηθεί μέσα στον χρόνο.

Στη Χαλκιδική και τη Θάσο, η γεωλογία συναντά τη μακρά μεταλλευτική ιστορία και τον ορυκτό πλούτο, ενώ η Μαρώνεια, η Χίος και τα Κύθηρα αναδεικνύουν χαρακτηριστικούς γεωλογικούς σχηματισμούς και ιδιαίτερες γεωμορφές που αποτυπώνουν διαφορετικές φάσεις της γεωλογικής εξέλιξης του ελληνικού χώρου.

Οι «Γεωδιαδρομές» απευθύνονται τόσο στην επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα όσο και σε κάθε πολίτη ή επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει μια διαφορετική πλευρά της Ελλάδας, μέσα από τη γεωλογική ιστορία και τη φυσική κληρονομιά της.



Η εφαρμογή εντάσσεται στο ψηφιακό οικοσύστημα Geotreasures της ΕΑΓΜΕ, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης εφαρμογές για τα ηφαίστεια, τα γεωπάρκα, το Εθνικό Γεωλογικό Μουσείο, το Εικονικό Μουσείο και τον Άτλαντα Γεωτόπων της Ελλάδας.

Διονύσιος Γκούτης: «Η γεωλογική γνώση αποκτά αξία όταν είναι προσβάσιμη στην κοινωνία»

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΑΓΜΕ, Διονύσιος Γκούτης, δήλωσε: «Η Ελλάδα διαθέτει μια μοναδική γεωλογική κληρονομιά, την οποία οφείλουμε όχι μόνο να μελετούμε και να προστατεύουμε, αλλά και να αναδεικνύουμε. Μέσα από τις “Γεωδιαδρομές” αξιοποιούμε τις ψηφιακές τεχνολογίες για να φέρουμε τη γεωλογική γνώση πιο κοντά στην κοινωνία και να αφηγηθούμε με σύγχρονο και προσιτό τρόπο την ιστορία του ελληνικού τοπίου. Παράλληλα, δημιουργούμε ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση, την περιβαλλοντική ενημέρωση και την ανάπτυξη του γεωτουρισμού». ΒρείτεΝησιά

Οι «Γεωδιαδρομές» μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο για σχολεία, πανεπιστήμια, ερευνητές, τοπικούς φορείς και επισκέπτες, συνδέοντας τη γεωεπιστημονική γνώση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τον γεωτουρισμό.

Οι «Γεωδιαδρομές» είναι διαθέσιμες μέσω του Geotreasures της ΕΑΓΜΕ (https://geotreasures.eagme.gr/geodiadromes ), ενώ οι ψηφιακές γεωεπιστημονικές υπηρεσίες της Αρχής συγκεντρώνονται στο Geoportal της ΕΑΓΜΕ (https://geoportal.eagme.gr/)