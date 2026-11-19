Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με νέους κανόνες για την απλούστευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για τα δίκτυα και τις υποδομές καθαρής ενέργειας.

Αυτή η διοργανική συμφωνία σηματοδοτεί ένα πρώτο κρίσιμο βήμα για την έγκριση της δέσμης μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Η πρωτοβουλία αυτή προτάθηκε από την Επιτροπή πέρυσι για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών της Ευρώπης —η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενσωμάτωση περισσότερης καθαρής ενέργειας, διαρθρωτικά χαμηλότερων τιμών και την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Η συμφωνία σχετικά με το μέρος της δέσμης μέτρων για τα δίκτυα που αφορά την αδειοδότηση στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει και να επιταχύνει την κατασκευή υποδομών καθαρής ενέργειας, όπως τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια) και οι σταθμοί επαναφόρτισης.

Σήμερα, τα έργα του δικτύου μεταφοράς χρειάζονται κατά μέσο όρο περισσότερα από 10 χρόνια για να υλοποιηθούν, με περισσότερο από το ήμισυ αυτού του χρόνου να δαπανάται για την αδειοδότηση. Αυτή η χαμηλή αδειοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την έγκαιρη ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ. Με την πρωτοβουλία αυτή, τα χρονοδιαγράμματα των διαδικασιών αδειοδότησης θα μειωθούν σημαντικά και θα απλουστευθούν.

Η συμφωνία εισάγει, για πρώτη φορά, χρονικά όρια στη διαδικασία αδειοδότησης για έργα που σχετίζονται με δίκτυα μεταφοράς και διανομής, αυτόνομους σταθμούς αποθήκευσης και επαναφόρτισης, συμπεριλαμβανομένου ενός γενικού τεκμηρίου υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Ενισχύει επίσης τους ισχύοντες κανόνες αδειοδότησης για έργα ανανεώσιμης ενέργειας, διασφαλίζοντας την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, καταργώντας τις άδειες για ορισμένα έργα μικρής κλίμακας και επιταχύνοντας την αναβάθμιση των υφιστάμενων έργων. Τέλος, εξορθολογίζει τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την προστασία της φύσης.

Μια άλλη κρίσιμη πτυχή της συμφωνίας αφορά την ανάγκη συμμετοχής του κοινού και στήριξης των έργων καθαρής ενέργειας στην κοινότητά τους. Με τους νέους κανόνες, η ΕΕ θα διασφαλίσει ότι τα έργα αυτά ωφελούν τόσο τις τοπικές κοινότητες όσο και τους επενδυτές.

Επόμενα βήματα

Μετά την προσωρινή αυτή συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνουν επίσημα το κείμενο. Διεξάγονται παράλληλες νομοθετικές διαπραγματεύσεις για το δεύτερο σκέλος της δέσμης μέτρων για τα δίκτυα, και συγκεκριμένα για τον αναθεωρημένο κανονισμό ΔΕΔ-Ε, ο οποίος επικεντρώνεται στον σχεδιασμό των υποδομών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η δέσμη μέτρων για τα δίκτυα αποτελεί θεμελιώδες εργαλείο για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη ανεξαρτησίας. Πρόκειται για μία από τις βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στον χάρτη πορείας «Μία Ευρώπη, μία αγορά».

Ιστορικό

Η πρόταση αναθεωρημένης οδηγίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων υποδομής αποτελεί μέρος της ευρύτερης δέσμης μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα που προτάθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Η δέσμη μέτρων αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των υποδομών καθαρής ενέργειας προκειμένου να ενταχθούν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα, καθιστώντας την ενέργεια πιο προσιτή οικονομικά και ασφαλέστερη. Τα μέτρα αυτά αποτελούν συνέχεια των στόχων του σχεδίου δράσης για οικονομικά προσιτή ενέργεια για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και του στόχου του REPowerEU για τον τερματισμό της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.