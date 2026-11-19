Σημαντική συμφωνία που «διευκολύνει την προμήθεια ενέργειας και βάζει "φρένο" στην περαιτέρω αύξηση των τιμών», επετεύχθη μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΕ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναβολή των κανόνων της ΕΕ για το μεθάνιο κατά δύο έτη, στην οποία ο ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, ήταν διαπραγματευτής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος της παράτασης αυτής είναι να διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης και να αποτραπούν περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ.

Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, «ρεαλιστικές προθεσμίες εφαρμογής, μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα για τους προμηθευτές ενέργειας και ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης».

«Η προτεραιότητά μας ήταν ανέκαθεν σαφής: να διασφαλίσουμε προσιτές τιμές ενέργειας, την ενεργειακή ασφάλεια, και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις δεσμεύσεις μας για τη μείωση των εκπομπών του μεθανίου», δήλωσε, μετά την επίτευξη της συμφωνίας, ο κ. Τσιόδρας.

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναγκαστεί να επιλέξει ανάμεσα στις κλιματικές φιλοδοξίες και την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Μπορούμε και οφείλουμε να επιτύχουμε και τα δύο, μέσω μιας ρεαλιστικής, αναλογικής και αποτελεσματικής ρύθμισης που προστατεύει το περιβάλλον, ενισχύει τη βιομηχανία μας και θωρακίζει τους πολίτες», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία αυτή παρέχει τις ρεαλιστικές προθεσμίες και τη νομική βεβαιότητα που χρειάζονται οι προμηθευτές και οι διαχειριστές ενέργειας για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του εφοδιασμού και χωρίς να ασκείται πρόσθετη πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Η συμφωνία αναμένεται να επικυρωθεί από τις αρμόδιες Επιτροπές και την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός του Νοεμβρίου.