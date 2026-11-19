Από τον διάλογο με Michelin και Safran στις στρατηγικές συμπράξεις για ανάπτυξη αυτόνομων αμυντικών συστημάτων – Δυναμική παρουσία στο European Defence Week και την EURONAVAL 2026

Η nvisionist, η διεθνώς πολυβραβευμένη ελληνική AI-native DeepTech εταιρεία, διευρύνει το διεθνές της εκτόπισμα στο ευρωπαϊκό DefenseTech, συμμετέχοντας ενεργά στις συζητήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της αμυντικής τεχνολογίας, δίπλα σε κορυφαίους βιομηχανικούς ομίλους. Με παρουσία στις σημαντικές διοργανώσεις European Defence Week 2026 και EURONAVAL 2026 που πραγματοποιήθηκαν 2- 6 Νοεμβρίου στο Παρίσι, η εταιρεία ενίσχυσε τη διασύνδεσή της με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ανοίγοντας νέους διαύλους συνεργασίας σε Τεχνητή Νοημοσύνη, αυτόνομα συστήματα και προηγμένες αμυντικές εφαρμογές.

European Defence Week: Στον ευρωπαϊκό διάλογο με τους διεθνείς βιομηχανικούς ηγέτες

Το European Defence Week 2026, η εμβληματική διοργάνωση της European Defence Alliance, συγκέντρωσε εκπροσώπους των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων, της αμυντικής βιομηχανίας, των φορέων τεχνολογικής καινοτομίας και της επενδυτικής κοινότητας, θέτοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Σε αυτό το περιβάλλον, η nvisionist συμμετείχε ενεργά στον διάλογο για τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον του ευρωπαϊκού αμυντικού οικοσυστήματος.

Κεντρικό σημείο της παρουσίας της nvisionist αποτέλεσε η συμμετοχή της στο διεθνές πάνελ «Adaptive Robotics and AI: What Opportunities for the Defence Industry?», μαζί με εκπροσώπους των διεθνών ομίλων Michelin, Safran Electronics & Defense, STÄUBLI FAVERGES και 28DIGITAL. Η συμμετοχή της nvisionist σε αυτό το υψηλού επιπέδου πάνελ με καταξιωμένους βιομηχανικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς, ανέδειξε την ικανότητά της να συνεισφέρει ουσιαστικά στις συζητήσεις για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, της προσαρμοστικής ρομποτικής και των τεχνολογιών διττής χρήσης (Dual-Use) στις σύγχρονες αμυντικές εφαρμογές.

EURONAVAL 2026: Από την τεχνογνωσία στην ανάπτυξη αυτόνομων αμυντικών συστημάτων

Η παρουσία της nvisionist συνεχίστηκε στη EURONAVAL 2026, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις ναυτικής άμυνας και ασφάλειας, που συγκεντρώνει κορυφαίες αμυντικές βιομηχανίες και θεσμικούς εκπροσώπους από όλον τον κόσμο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η στρατηγική επέκταση της εταιρείας στα αυτόνομα αμυντικά συστήματα, μέσω της βιομηχανικής σύμπραξης με την Technohull, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας (USVs) με τεχνολογίες AI και αυτόνομης πλοήγησης. Το πρώτο πιλοτικό USV πραγματοποιεί ήδη με επιτυχία θαλάσσιες δοκιμές πεδίου, ενώ παράλληλα προωθείται δεύτερο Joint Venture, για την ανάπτυξη μη επανδρωμένων ελικοπτέρων (RUAVs).

Ιδιαίτερη δυναμική στις επαφές της nvisionist προσέδωσε το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών εταιρειών κατασκευής μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας (USVs), που προσέγγισαν την ελληνική εταιρεία διερευνώντας τις δυνατότητες τεχνολογικής συνεργασίας στους τομείς του Computer Vision και του Edge AI. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση της τεχνογνωσίας της nvisionist και τις προοπτικές ενσωμάτωσης ελληνικών τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης σε προηγμένα αυτόνομα συστήματα.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της nvisionist στη Γαλλική πρωτεύουσα, στελέχη της εταιρείας πραγματοποίησαν στοχευμένες συναντήσεις με μεγάλους ευρωπαϊκούς αμυντικούς ομίλους, γαλλικές και άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, επενδυτικά funds και θεσμικούς φορείς. Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκαν οι εφαρμογές AI και Computer Vision, η έξυπνη επιτήρηση, η προστασία κρίσιμων υποδομών και τα αυτόνομα αμυντικά συστήματα, καθώς και οι νέες προοπτικές τεχνολογικών και εμπορικών συνεργασιών της εταιρείας, αλλά και η συμμετοχή της σε διεθνείς κοινοπραξίες και ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF).

Παράλληλα, την ατζέντα των επιχειρηματικών επαφών συμπλήρωσε η παρουσία της αντιπροσωπείας της nvisionist στην επίσημη δεξίωση που παρέθεσε στις 3 Νοεμβρίου ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Γαλλία, κ. Ιωάννης-Μιλτιάδης Νικολαΐδης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), καθώς και στο Hellenic Gala του ΣΕΚΠΥ, ενισχύοντας τις θεσμικές της επαφές και τη διεθνή της δικτύωση.

Με εμπορική παρουσία σε 3 ηπείρους, 10 διεθνείς πιστοποιήσεις ISO και περισσότερες από 30 διεθνείς διακρίσεις, η nvisionist μεταφέρει την ήδη δοκιμασμένη τεχνογνωσία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε προηγμένες αμυντικές εφαρμογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Bastion AI, η προηγμένη πλατφόρμα αυτόνομης επιτήρησης συνόρων και κρίσιμων υποδομών με τεχνολογίες Edge AI, που ενισχύει το αποτύπωμα της εταιρείας στο DefenseTech και στις τεχνολογίες διττής χρήσης (Dual-Use).

Όπως δήλωσε ο Βασίλης Ορφανός, Πρόεδρος και CEO της nvisionist: «Η παρουσία μας στη Γαλλία επιβεβαίωσε μια σημαντική εξέλιξη: η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αναζητά ώριμες τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, ικανές να ενσωματωθούν σε πραγματικά επιχειρησιακά συστήματα. Το έντονο ενδιαφέρον που συναντήσαμε, τόσο στο European Defence Week όσο και στην EURONAVAL, αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση της τεχνογνωσίας και των δυνατοτήτων της nvisionist. Με τεχνολογίες AI που έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους σε πραγματικές συνθήκες και διεθνείς αγορές, επεκτείνουμε δυναμικά τη δραστηριότητά μας στο DefenseTech, αναπτύσσοντας προηγμένες λύσεις Dual-Use, Computer Vision και Edge AI. Φιλοδοξία μας δεν είναι απλώς η παρουσία στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά, αλλά η ενεργή συμβολή μας στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς αυτόνομων συστημάτων, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της ελληνικής τεχνολογικής καινοτομίας στη διεθνή αμυντική βιομηχανία».