Ο ζεστός, ατμοσφαιρικός φωτισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου κάνει το σπίτι ιδιαίτερα φιλόξενο, όμως η συνήθεια να αφήνουμε τα λαμπάκια αναμμένα όσο κοιμόμαστε ή λείπουμε εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Είναι ιδιαίτερα δελεαστικό να πέφτετε για ύπνο αφήνοντας το απαλό φως του χριστουγεννιάτικου δέντρου να φωτίζει το σαλόνι, ενώ πολλές φορές μπορεί απλώς να ξεχάσετε να τραβήξετε την πρίζα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς ασφαλείας, ωστόσο, η πρακτική αυτή δεν συνιστάται σε καμία περίπτωση. Παρότι τα σύγχρονα λαμπάκια τεχνολογίας LED είναι σαφώς πιο ασφαλή και ενεργειακά αποδοτικά σε σχέση με τους παλαιότερους λαμπτήρες πυρακτώσεως, ο κίνδυνος ηλεκτρικής πυρκαγιάς παραμένει υπαρκτός.

Όπως επισημαίνουν στελέχη εταιρειών συστημάτων ασφαλείας, ο παρατεταμένος φωτισμός μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση στα καλώδια, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα τις πρίζες και τα πολύπριζα του σπιτιού. Όταν ένα πολύπριζο υπερφορτώνεται για πολλές συνεχόμενες ώρες, αυξάνεται η πιθανότητα βραχυκυκλώματος ή σπινθήρα.

Ο βασικός κανόνας ασφαλείας είναι ξεκάθαρος: τα εορταστικά φωτάκια εσωτερικού χώρου δεν πρέπει να μένουν αναμμένα για περισσότερες από έξι έως οκτώ ώρες συνεχόμενα, και θα πρέπει να λειτουργούν μόνο όταν βρίσκεστε στο σπίτι και είστε ξύπνιοι.

Βασικές συμβουλές ασφαλείας για τον εορταστικό φωτισμό

Πέρα από την απενεργοποίηση των φώτων το βράδυ, οι ηλεκτρολόγοι και οι διακοσμητές προτείνουν ορισμένα απλά αλλά καθοριστικά μέτρα πρόληψης:

Ελέγξτε σχολαστικά τα καλώδια: Πριν στολίσετε, επιθεωρήστε όλο το μήκος των καλωδίων για τυχόν φθορές ή γδαρσίματα. Αν εντοπίσετε το παραμικρό ελάττωμα, πετάξτε τα αμέσως.

Αντικαταστήστε τα παλιά λαμπάκια

Οι παλιοί λαμπτήρες πυρακτώσεως αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και αποτελούν σοβαρή εστία ανάφλεξης, ειδικά όταν ακουμπούν σε φυσικά ή συνθετικά κλαδιά και χάρτινα στολίδια. Η μετάβαση σε LED μειώνει δραστικά τόσο τη θερμότητα όσο και την κατανάλωση ρεύματος.

Προσοχή στις συνδέσεις και τα πολύπριζα: Κρατήστε τις ενώσεις των καλωδίων μακριά από το πάτωμα και τυχόν υγρασία, όπως η βάση ποτίσματος ενός φυσικού έλατου. Επίσης, κατανείμετε τα φωτάκια σε διαφορετικές πρίζες και κυκλώματα, αποφεύγοντας να συνδέετε πολλές σειρές στη σειρά.

Χρησιμοποιήστε μια έξυπνη πρίζα: Αποτελεί την πιο πρακτική λύση. Οι έξυπνες πρίζες σάς επιτρέπουν να προγραμματίζετε αυτόματα τις ώρες λειτουργίας, να σβήνετε τα φώτα από το κινητό σας αν φύγετε βιαστικά από το σπίτι και να περιορίζετε τη σπατάλη ενέργειας.

Τέλος, αφιερώστε λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια του στολισμού για να ελέγξετε ότι οι ανιχνευτές καπνού του σπιτιού λειτουργούν κανονικά και δεν καλύπτονται από γιρλάντες ή διακοσμητικά.

Πηγή: Real Simple