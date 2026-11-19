Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ Μάνο Μανουσάκη, ο οποίος τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς του.

Σε ανάρτησή του στο Linkedin ο διαχειριστής αναφέρει:

«Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Μανουσάκης ενημέρωσε τον ΠτΔ για τα νέα έργα που έχει θέσει σε προτεραιότητα ο Διαχειριστής για την ανάπτυξη και την τεχνολογική αναβάθμιση του ηλεκτρικού συστήματος τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατασκευή σύγχρονων ενεργειακών υποδομών στη νησιωτική χώρα, με στόχο μια πιο ισχυρά διασυνδεδεμένη Ελλάδα, καθώς και στις διεθνείς διασυνδέσεις, έργα με σημαντικά γεωπολιτικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την Ελλάδα και την Ευρώπη».