Η Ελλάδα, ως η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, είναι περισσότερο εκτεθειμένη από οποιαδήποτε άλλη χώρα στους οικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. Νέα έκθεση του UCL Energy Institute και του WWF Ελλάς, με τίτλο "Real economy consequences for Greece from success or failure of the Net-Zero Framework", δείχνει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαθέτουν περίπου 78 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που επηρεάζονται άμεσα από τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα τη χώρα με τη μεγαλύτερη έκθεση σε σχετικούς κινδύνους παγκοσμίως.

Η έκθεση εξετάζει τα οφέλη και τις επιπτώσεις για την ελληνική ναυτιλία από την υιοθέτηση ή μη, αντίστοιχα, του Net-Zero Framework (NZF), του νέου Πλαισίου Μηδενικών Εκπομπών που διαμορφώνεται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) με απώτερο στόχο την απανθρακοποίηση της διεθνούς ναυτιλίας. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η επίτευξη μιας παγκόσμιας συμφωνίας μέσω του IMO αποτελεί την πλέον αξιόπιστη οδό για την ενίσχυση της σταθερότητας στις αγορές, τη μείωση των επενδυτικών κινδύνων και την αποφυγή ενός κατακερματισμένου ρυθμιστικού πλαισίου που θα ορίζει διαφορετικά συστήματα, κανόνες και απαιτήσεις ανά περιοχή, στρεβλώνοντας τελικά τον ανταγωνισμό, αυξάνοντας τα λειτουργικά κόστη και υπονομεύοντας τις πράσινες επενδύσεις και την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Η Ελλάδα ελέγχει περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας του εμπορικού στόλου και κατέχει ηγετική θέση σε κατηγορίες πλοίων που εξυπηρετούν τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων, όπως τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και τα πλοία μεταφοράς LNG. Το γεγονός αυτό καθιστά τον ελληνικό στόλο ιδιαίτερα ευάλωτο στις μεταβολές που προκαλεί η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται στον ναυτιλιακό τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η υιοθέτηση ενός ενιαίου, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου παγκόσμιου κανονιστικού πλαισίου, όπως είναι το Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών (NZF), θα μπορούσε να μειώσει το επενδυτικό ρίσκο, να διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές συμμόρφωσης και να παρέχει σταθερότερο πλαίσιο λήψης αποφάσεων, απαραίτητο για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις σε μια περίοδο έντονων τεχνολογικών και εμπορικών αλλαγών.

Ο Δρ Tristan Smith, Καθηγητής Ενέργειας και Μεταφορών στο UCL Energy Institute και συνδιευθυντής του Shipping and Oceans Research Group, δήλωσε: «Οι Έλληνες πλοιοκτήτες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μια μετάβαση που δεν μπορούν να ελέγξουν: τις αλλαγές στη ζήτηση για τα φορτία που μεταφέρουν τα πλοία τους. Το Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών του IMO προσφέρει την ευκαιρία προκειμένου η δεύτερη μετάβαση που καλούνται να κάνουν και που αφορά την ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, να γίνει με έναν τρόπο πιο προβλέψιμο και λιγότερο περίπλοκο, υποστηρίζοντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών και εναλλακτικών διαδρομών προς την απανθρακοποίηση».

Η έκθεση δημοσιεύεται σε μια περίοδο, κατά την οποία οι διεθνείς συζητήσεις για το μέλλον της ναυτιλίας και την επίτευξη των κλιματικών στόχων του IMO εισέρχονται σε κρίσιμη φάση. Ειδικότερα, σε λίγες ημέρες ξεκινάει η 85η σύνοδος της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC 85) στο Λονδίνο, όπου και θα κριθεί η υιοθέτηση του Πλαισίου Μηδενικών Εκπομπών και κατ' επέκταση, το μέλλον της ναυτιλίας.

Ο Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς, δήλωσε: «Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα και πιο ορατές, η ναυτιλία καλείται να συμβάλει ουσιαστικά στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα. Το Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών του IMO αποτελεί σήμερα τη μόνη αξιόπιστη παγκόσμια βάση για την απανθρακοποίηση του κλάδου, ενώ παράλληλα προσφέρει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους. Η έκθεση δείχνει ότι η Ελλάδα, ως η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, έχει περισσότερα να χάσει από την αβεβαιότητα και την καθυστέρηση, από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας είναι ήδη σε εξέλιξη. Το ζητούμενο είναι αν θα γίνει μέσα από ένα συνεκτικό παγκόσμιο πλαίσιο ή μέσα από έναν κατακερματισμό περιφερειακών κανόνων που θα αυξήσει το κόστος και την αβεβαιότητα για τον κλάδο. Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία αλλά και την μεγάλη ευθύνη να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας κοινής παγκόσμιας λύσης».