Το τρίτο τρίμηνο του 2026 υπήρξε το ισχυρότερο στην ιστορία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων και, συγκεκριμένα, καθαρής κερδοφορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μεγέθη είναι υψηλότερα ακόμη και σε σύγκριση με την περίοδο κατά την οποία οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ανήκαν στους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου.

Ταυτόχρονα, το γ΄τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης είναι και το δεύτερο ισχυρότερο σε επίπεδο κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Μέχρι πρότινος, το δ΄τρίμηνο του 2022 ήταν το ισχυρότερο όλων των εποχών σε όρους λειτουργικής κερδοφορίας, με EBITDA 259 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 163 εκατ. ευρώ και 37 εκατ. ευρώ είχαν προέλθει από τη θερμική ενέργεια, λόγω των ιστορικά υψηλών τιμών φυσικού αερίου, και από τις ΑΠΕ, αντίστοιχα.

Ωστόσο, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, το μείγμα κερδοφορίας είναι πολύ διαφορετικό, με σαφώς πιο ανθεκτικούς συντελεστές, αντικατοπτρίζοντας την ποιοτική αναβάθμιση των θεμελιωδών μεγεθών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τον Ιούνιο του 2025 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, είχε δηλώσει ότι στόχος είναι η εμφάνιση EBITDA 800 εκατ. ευρώ με χρονικό ορίζοντα το 2028 (συμπεριλαμβανομένης της συμβατικής ενέργειας και των συγγενών εταιρειών με αναλογική ενοποίηση). Ωστόσο, η εισηγμένη πέτυχε τον στόχο αυτό δύο χρόνια νωρίτερα: το προσαρμοσμένο EBITDA του τελευταίου δωδεκαμήνου (έως 30 Σεπτεμβρίου 2026) ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των συγγενών εταιρειών σε αναλογική βάση (pro rata basis). Πλέον, ο Όμιλος βρίσκεται πιο κοντά στον στόχο για EBITDA 1 δισ. ευρώ.

Οι επιδόσεις αυτές οφείλονται πρωτίστως στη διεύρυνση και την ωρίμανση του χαρτοφυλακίου υψηλής ποιότητας περιουσιακών στοιχείων (παραχωρήσεων), σε συνδυασμό με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Ομίλου να παραμένει όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικός και ευέλικτος, αξιοποιώντας τις συνθήκες της αγοράς.

Τις επόμενες περιόδους, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένει έτι μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας της από την έναρξη λειτουργίας σειράς έργων που βρίσκονται υπό κατασκευή (αεροδρόμιο Καστελλίου, IRC Ελληνικού, ΒΟΑΚ, αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ) και την περαιτέρω ωρίμανση της Εγνατίας Οδού. Παράλληλα, το υψηλό κατασκευαστικό ανεκτέλεστο, ύψους 8,5 δισ. ευρώ, προσφέρει ορατότητα για επαναλαμβανόμενη, υγιή κερδοφορία. Αναμένεται δε να ενισχυθεί περαιτέρω ενόψει της επικείμενης συμβασιοποίησης, το α΄ τρίμηνο του 2027, των δύο οδικών έργων ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη), συνολικού ύψους 0,6 δισ. ευρώ, για τα οποία ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος.

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα σε εταιρικό επίπεδο (corporate net cash) στο εννεάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 161 εκατ. ευρώ (έναντι 280 εκατ. ευρώ σε pro forma βάση το α΄ εξάμηνο του 2026), κυρίως λόγω της διανομής μερίσματος και των επενδύσεων σε συμμετοχές (equity investments), αλλά και των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης στους τομείς των κατασκευών και της ενέργειας, συνεπεία της αύξησης των εσόδων.