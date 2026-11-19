Σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, η ασφάλεια και η ευημερία της Ευρώπης εξαρτώνται από την ικανότητά της να προστατεύει τις θαλάσσιες οδούς, να διασφαλίζει προσιτή ενέργεια και να ενισχύει τη στρατηγική της αυτονομία. Οι στόχοι αυτοί δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστές προκλήσεις πολιτικής. Αντίθετα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και αποτελούν βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανθεκτικότητας, της ασφάλειας και της κυριαρχίας της Ευρώπης.

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, ο ρόλος της Ελλάδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα βρίσκεται σε μοναδική θέση για να συμβάλει στην προώθηση αυτών των κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Με έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως, εκτεταμένη ακτογραμμή και στρατηγική θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό ναυτιλιακό και ενεργειακό κόμβο. Ο ρόλος της, ωστόσο, δεν πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά υπό το πρίσμα του εθνικού συμφέροντος. Η ενίσχυση των ελληνικών ναυτιλιακών και ενεργειακών υποδομών αποτελεί ταυτόχρονα στρατηγική συμβολή στα συλλογικά συμφέροντα και τη μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 19% της παγκόσμιας χωρητικότητας και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της απρόσκοπτης διακίνησης των αγαθών από τα οποία εξαρτώνται οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Περισσότερο από το 98% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ, σε όγκο, μεταφέρεται διά θαλάσσης. Η προστασία των θαλάσσιων οδών, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και η θωράκιση των κρίσιμων υποδομών πρέπει, επομένως, να βρίσκονται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ατζέντας τα επόμενα χρόνια.

Αυτό προϋποθέτει στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας και επενδύσεις σε σύγχρονα λιμάνια και δίκτυα μεταφορών. Τα ελληνικά λιμάνια και η σύνδεσή τους με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της συνδεσιμότητας, στη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών διαδρομών και στην ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στο παγκόσμιο εμπόριο.

Παράλληλα, η Ευρώπη οφείλει να διασφαλίσει ότι η ναυτιλιακή της βιομηχανία θα παραμείνει ανταγωνιστική, προωθώντας ταυτόχρονα τους κλιματικούς της στόχους. Η απανθρακοποίηση πρέπει να συμβαδίζει με ρεαλιστικές διαδρομές μετάβασης, τεχνολογική καινοτομία και ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Σε τελική ανάλυση, η πράσινη μετάβαση πρέπει να υπηρετεί ταυτόχρονα τη βιομηχανία, την οικονομία και το περιβάλλον μας.

Εξίσου σημαντική για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης στο σημερινό διεθνές περιβάλλον είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Η μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας πρέπει να επιταχυνθεί, χωρίς όμως να διακυβεύονται η προσιτή τιμή και η αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού. Η ελληνική εμπειρία αποδεικνύει ότι η οικονομική ανάπτυξη και η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να προχωρούν παράλληλα, ενώ το φυσικό αέριο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) εξακολουθούν να διαδραματίζουν ρόλο στη διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού και της σταθερότητας των τιμών κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει μια ισορροπημένη ενεργειακή στρατηγική, που θα συνδυάζει τις ανανεώσιμες πηγές, τις υποδομές, τη διαφοροποίηση των προμηθειών και την υπεύθυνη αξιοποίηση των εγχώριων πόρων. Η Ανατολική Μεσόγειος, με τα δυνητικά υπεράκτια αποθέματα φυσικού αερίου, θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της ευρωπαϊκής εξάρτησης από εξωτερικούς προμηθευτές. Η αξιοποίηση αυτής της προοπτικής προϋποθέτει επενδύσεις, περιφερειακή συνεργασία, σεβασμό του διεθνούς δικαίου και συνέπεια με τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της Ευρώπης.

Η Ελλάδα ενισχύει επίσης τη θέση της μέσω των υποδομών LNG και των ενεργειακών διασυνδέσεων, μεταξύ των οποίων και η ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector, που συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο. Τέτοια έργα δεν αποτελούν απλώς εθνικές επενδύσεις. Συμβάλλουν στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς, ενισχύουν την περιφερειακή ανθεκτικότητα και προωθούν τον ευρύτερο στόχο μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης.

Ωστόσο, οι υποδομές από μόνες τους δεν αρκούν. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στους ανθρώπους που στηρίζουν τους ναυτιλιακούς και ενεργειακούς της τομείς. Η ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης, η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η δημιουργία ευκαιριών για τις νεότερες γενιές είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της διεθνούς πρωτοπορίας της. Παράλληλα, η νησιωτική συνδεσιμότητα πρέπει να παραμείνει βασική προτεραιότητα, ώστε η πράσινη μετάβαση και η οικονομική ανάπτυξη να ωφελούν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Σε τελική ανάλυση, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα κράτη μέλη μεμονωμένα. Η θαλάσσια ασφάλεια, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση απαιτούν συστηματική συνεργασία, κοινή φιλοδοξία και συντονισμένη δράση. Η Ελλάδα, χάρη στη μοναδική γεωγραφική της θέση, τη μακρά ναυτιλιακή της παράδοση και τον ενισχυόμενο ρόλο της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να συνεισφέρει την εμπειρία, τις υποδομές και τη στρατηγική της θέση σε αυτή την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια.

Μια ισχυρότερη Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ισχυρότερης Ευρώπης - και αυτός είναι ο κοινός στόχος που οφείλουμε να επιδιώξουμε.

* Η Ντολόρς Μοντσεράτ είναι αντιπρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Οικονομία και το Περιβάλλον.

* Η Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ - Βρυωνίδη είναι επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας και πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τo κείμενo φιλοξενείται στη στήλη «Ιδέες και Απόψεις» του ΑΠΕ-ΜΠΕ