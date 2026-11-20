Τον δρόμο για την τροφοδοσία της Πτολεμαΐδας V με φυσικό αέριο ανοίγει η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή του αγωγού που θα συνδέσει τη μονάδα της ΔΕΗ με το εθνικό δίκτυο μεταφοράς.

Η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για τη μετατροπή της σημερινής λιγνιτικής μονάδας σε μονάδα φυσικού αερίου. Πρόκειται για τον αγωγό υψηλής πίεσης Κομνηνά – Πτολεμαΐδα V, συνολικού μήκους 11,55 χιλιομέτρων, την κατασκευή του οποίου θα αναλάβει ο ΔΕΣΦΑ. Μέσω της νέας υποδομής, η μονάδα θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και ειδικότερα με τον κλάδο Δυτικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες κατασκευής υπολογίζεται ότι θα διαρκέσουν περίπου έναν χρόνο, καθώς ο αγωγός θα πρέπει να είναι έτοιμος πριν τεθεί σε λειτουργία η μονάδα με φυσικό αέριο. Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία, συνολικού ύψους 5,8 δισ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και ψηφιακές υποδομές. Η χάραξη του αγωγού έχει ως αφετηρία τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στα Κομνηνά του Δήμου Εορδαίας, όπου καταλήγει ο αγωγός Δυτικής Μακεδονίας. Από εκεί θα κατευθύνεται προς τις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας V, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη σύνδεση για την τροφοδοσία της με φυσικό αέριο.

Η νέα υποδομή θα αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα. Το μεγαλύτερο θα έχει μήκος περίπου 11,07 χιλιομέτρων και ονομαστική διάμετρο 30 ιντσών. Ο σχεδιασμός του προβλέπει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά και για την τροφοδοσία του θερμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου, πέρα από τις ανάγκες της Πτολεμαΐδας V. Το δεύτερο τμήμα θα έχει μήκος περίπου 500 μέτρων και διάμετρο 12 ιντσών. Θα συνδέει τον κεντρικό αγωγό με τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και θα καταλήγει στο νέο βαλβιδοστάσιο που προβλέπεται να κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του έργου είναι ότι ο αγωγός σχεδιάζεται με δυνατότητα μεταφοράς όχι μόνο φυσικού αερίου, αλλά και μειγμάτων φυσικού αερίου με υδρογόνο. Παράλληλα, οι τεχνικές προδιαγραφές προβλέπουν τη δυνατότητα μεταφοράς 100% καθαρού υδρογόνου στο μέλλον.

Εν τω μεταξύ η ΔΕΗ έχει ήδη προχωρήσει στις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη μετατροπή της Πτολεμαΐδας V, χωρίς αυτές να επηρεάζουν, στην παρούσα φάση, τη λειτουργία της ως λιγνιτικής μονάδας. Σημειώνεται ότι σχεδιασμός του ομίλου είναι να σβήσει στο τέλος του τρέχοντος έτους ενώ έχει ζητηθεί από τον ΑΔΜΗΕ και έχει εγκριθεί από τη ΡΑΑΕΥ η μονάδα να είναι διαθέσιμη έως το τέλος Μαρτίου για το ενδεχόμενο προβλημάτων προμήθειας λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Η μετατροπή της Πτολεμαΐδας V θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη προβλέπεται η εγκατάσταση αεριοστροβίλου ονομαστικής ισχύος 294,95 MW, με μικτό βαθμό απόδοσης 39,77%. Σε λειτουργία ανοικτού κύκλου, η καθαρή ισχύς της μονάδας θα φτάνει τα 292,95 MW και ο καθαρός βαθμός απόδοσης το 39,5%. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης στα τέλη του 2027, ώστε η εμπορική λειτουργία της μονάδας με φυσικό αέριο να ξεκινήσει στις αρχές του 2028. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2029. Σε αυτό το στάδιο προβλέπεται να προστεθούν λέβητας ανάκτησης θερμότητας και ατμοστρόβιλος ισχύος 144,05 MW, επιτρέποντας στη μονάδα να λειτουργεί πλέον με τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου.

Με την ολοκλήρωση της μετατροπής, η μικτή ονομαστική ισχύς θα ανέλθει στα 438,60 MW και η καθαρή στα 430 MW. Παράλληλα, ο καθαρός βαθμός απόδοσης θα αυξηθεί στο 58,44%, έναντι 39,5% κατά τη λειτουργία ανοικτού κύκλου της πρώτης φάσης. Η επένδυση συνδέεται και με τον ευρύτερο ενεργειακό και ψηφιακό σχεδιασμό της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Στις εγκαταστάσεις του πρώην ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη σχεδιάζεται η ανάπτυξη μεγάλου data center, για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του οποίου προβλέπεται να συμβάλει και η νέα μονάδα φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τη μελλοντική τροφοδοσία του Αγίου Δημητρίου μέσω του αγωγού διαμέτρου 30 ιντσών. Η δυνατότητα αυτή έχει ενσωματωθεί στον σχεδιασμό της υποδομής, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει και πρόσθετες ενεργειακές ανάγκες στην περιοχή.