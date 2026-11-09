Ν. Φαραντούρης: Εξηγήσεις για την εμπλοκή της Γαλλίας στο καλώδιο: «Να μην ξυπνήσουμε με εξελίξεις μυστικής διπλωματίας»

Έντονη ανησυχία για τις πληροφορίες των τελευταίων ωρών περί διπλωματικών επαφών της Γαλλίας με την Τουρκία σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, εξέφρασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του ΕΡΤnews «10′ με τόνο».

Όπως ανέφερε, δεν είναι γνωστό τι ακριβώς έχει συζητηθεί σε δύο επαφές που είχε η Γαλλίδα Πρέσβης στην Τουρκία με την Τουρκική Κυβέρνηση, ενώ δεν έχει υπάρξει, όπως επισήμανε, επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής πλευράς.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένα διπλωματικό παρασκήνιο», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες πως αναζητείται ή έχει δοθεί ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία προς την Τουρκία και κάλεσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να απαντήσει και να διευκρινίσει.

«Δεν θα ήθελα από Δευτέρα να ξυπνήσουμε με εξελίξεις μυστικής διπλωματίας», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει αρνητικό διπλωματικό και νομικό προηγούμενο, διότι θα ισοδυναμεί με αυτό το οποίο η Τουρκία ζητά, δηλαδή συγκεκαλυμμένο αίτημα για άδεια και μάλιστα σε ανώτερο διπλωματικό επίπεδο.

«Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει αταλάντευτη»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Φαραντούρης επισήμανε ότι η διασύνδεση δεν προϋποθέτει οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και υποστήριξε ότι, κατά την εκτίμησή του, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούλιο του 2024.

Αιχμές προς την κυβέρνηση

«Έχουμε όλα τα χαρτιά, όλα τα εχέγγυα, και όλα τα όπλα στη φαρέτρα μας για να προχωρήσουμε», είπε, επικαλούμενος απαντήσεις της Επιτροπής σε γραπτές ερωτήσεις δικές του και άλλων ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, έκανε λόγο για αντιφατικά μηνύματα από την Αθήνα το τελευταίο διάστημα και ζήτησε συνέπεια στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Φαραντούρης ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν επιθυμεί κλιμάκωση και επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλίζει την εθνική κυριαρχία και να προχωρά σε έργα που ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία Ελλάδας και Κύπρου.