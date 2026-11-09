Mάντζος και Μανιάτης για GSI: Ζητούν αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Κυβέρνηση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες των εμπλεκομένων μερών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην κοιτίδα του Ολυμπισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 15:44
Schneider Electric, NVIDIA και HPE Ανακοινώνουν Στρατηγική Συνεργασία για την Επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης στις Βιομηχανίες Διεργασιών
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/11/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Συστηματικές έρευνες για τις ρευματοκλοπές - Στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ και τα παράνομα σκραπατζίδικα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 15:12
Boυλή-Επιστημονική Υπηρεσία: Να εξαντλούνται όλα τα εναλλακτικά μέτρα πριν τη διακοπή ηλεκτροδότησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:49
Χάρης Δούκας: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:38
Κ. Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:05
Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων στην Καλαμάτα: Πρωτοβουλία των Δήμων για το δημογραφικό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 13:49
ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 12:58
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 12:19
ΑΠΕ και ενεργειακή ανεξαρτησία: το επίκεντρο οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας έως το 2030
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 12:13
Καταβολή Ειδικού Τέλους ΑΠΕ (ΕΤΑ) για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 11:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα - Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 11:16
Μοτορ Όιλ: Την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026 η ανακοίνωση των Οικονομικών αποτελεσμάτων του 3 τριμήνου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 10:30
Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα οι ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/11/2026 - 10:15
Πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 119 MW της METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Nala Renewables
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 09:34
Τροπολογία βουλευτών ΠΑΣΟΚ: Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 09:29
Ν. Παπαθανάσης: Εγκρίθηκαν επενδύσεις ύψους 135,4 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων εγκαταστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 08:49
EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Δέκατη (10η ) Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 08:45
Ξεκίνησε η COP31: Τι περιμένουμε από τη φετινή Διάσκεψη για το Κλίμα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/11/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: Ο «φερετζές» των Γάλλων και η διπλωματική συνθηκολόγηση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/11/2026 - 08:24
Πρεμιέρα για το επίδομα θέρμανσης- Ποιοι δικαιούνται έως 1.560 ευρώ και πότε θα πληρωθούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 08:22
Εμπορία καυσίμων: Η συρρίκνωση των πρατηρίων και οι νέες πιέσεις από το ETS2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/11/2026 - 08:19
Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος, οι προδιαγραφές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 06:49
Το συχνό λάθος στην τοποθέτηση ανακλαστικών πάνελ στα καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 06:49
Η φινλανδική πατέντα για να ζεστάνεις το δωμάτιο με ρεσώ: είναι viral, αλλά λειτουργεί;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 06:49
Σδούκου για το καλώδιο: Η Ελλάδα αδειοδότησε το έργο, η ρηματική διακοίνωση ήταν τυπική ενημέρωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/11/2026 - 16:15
Ξεκινά το έργο της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/11/2026 - 16:13
Προκαταρκτική διερεύνηση για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμικού σταθμού στη νήσο Γαύδο ισχύος 130kW
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/11/2026 - 16:04
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/11/2026 - 16:03
Χάρης Χρηστίδης(BayWa r.e.): «Φωτοβολταϊκά: Champions League. Αποθήκευση: ακόμη στις ακαδημίες»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/11/2026 - 16:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mάντζος και Μανιάτης για GSI: Ζητούν αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Κυβέρνηση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες των εμπλεκομένων μερών

Mάντζος και Μανιάτης για GSI: Ζητούν αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Κυβέρνηση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες των εμπλεκομένων μερών
Newsroom
Δευτέρα, 09/11/2026 - 08:28
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η μελέτη, η υλοποίηση και η ολοκλήρωση του έργου της πόντισης υποβρυχίων ηλεκτρικών καλωδίων οφείλουν να προχωρήσουν αποκλειστικά με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, αναφέρει η κοινή δήλωση των Δημήτρη Μάντζου, υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και Γιάννη Μανιάτη, Αντιπροέδρου S&D

Πιο αναλυτικά στην κοινή δήλωση αναφέρεται:

«Οι πληροφορίες που διακινούνται στον Τύπο σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και ιδίως με τις ενέργειες είτε της αναδόχου γαλλικής εταιρείας είτε της ίδιας της Γαλλικής Κυβέρνησης προς την πλευρά της Τουρκίας προκαλούν ερωτηματικά.

Ειδικότερα, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσον υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία της γαλλικής πλευράς προς την Τουρκία, με ποιον σκοπό και ποια διατύπωση, και εάν τόσο το γεγονός της επικοινωνίας όσο και το περιεχόμενο αυτής ήταν εκ των προτέρων γνωστά και εγκεκριμένα από την Ελλάδα.

Η απάντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης ασφαλώς δεν μπορεί να είναι η σιωπή.

Ενόψει της σοβαρότητας του ζητήματος, όχι μόνο για το ίδιο το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης αλλά και για τη μελλοντική εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, απαιτείται άμεση και αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Κυβέρνηση για τις μέχρι σήμερα ενέργειες των εμπλεκομένων μερών καθώς και το πώς η ελληνική διπλωματία αξιολογεί τις συνέπειες αυτών.

Εξάλλου, με δεδομένο το κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον του έργου και τη σπουδαιότητα αυτού για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, σύμφωνα και με τον αρχικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου το 2011, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής πρόκειται να καταθέσει σχετική Επίκαιρη Ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από την πλευρά μας, επαναλαμβάνουμε προς πάσα κατεύθυνση, ότι η μελέτη, η υλοποίηση και η ολοκλήρωση του έργου της πόντισης υποβρυχίων ηλεκτρικών καλωδίων οφείλουν να προχωρήσουν αποκλειστικά με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και μόνο με τις διαδικασίες που αυτό περιγράφει».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη Wopke Hoekstra
Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη Wopke Hoekstra 06 Νοεμβρίου 2026
Οι προτάσεις του Αντώνη Σαμαρά για την ενέργεια 09 Νοεμβρίου 2026
Οι προτάσεις του Αντώνη Σαμαρά για την ενέργεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χάρης Δούκας: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20%

Κ. Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX

ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής

ΑΠΕ και ενεργειακή ανεξαρτησία: το επίκεντρο οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας έως το 2030
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΑΠΕ και ενεργειακή ανεξαρτησία: το επίκεντρο οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας έως το 2030

Κυρ. Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα - Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα - Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα