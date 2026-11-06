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Τουρκία: Διακοπή των εισαγωγών φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν μέσω Ιράν λόγω αμερικανικών κυρώσεων

Τουρκία: Διακοπή των εισαγωγών φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν μέσω Ιράν λόγω αμερικανικών κυρώσεων
Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 14:20
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Η Τουρκία αναγκάζει να διακόψει τις εισαγωγές φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν μέσω της Ιράν λόγω των αμερικανικών κυρώσεων και της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αποκάλυψε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Ο Μπαϊρακτάρ εξήγησε ότι η εμπλοκή της αμερικανικής υπηρεσίας Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) εμπόδισε την επανέναρξη των εισαγωγών.

«Στη συνέχεια σταματήσαμε, επειδή η OFAC ενεπλάκη με κάποιον τρόπο σε αυτό. Και παρόλο που δεν πληρώναμε τίποτα στο Ιράν, η κατάσταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ κλιμακώθηκε και τώρα επηρεάζει τις ροές προς τον νότο», δήλωσε.

Η Τουρκία είχε αρχίσει να εισάγει το τουρκμενικό αέριο τον Μάρτιο του 2025, βάσει συμφωνίας για 1,3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Οι ροές διακόπηκαν τον Οκτώβριο του 2025, λόγω διαφωνιών για τιμές και τιμές.

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ότι ο αγωγός TANAP ((Trans Anatolian Natural Gas Pipeline) διαθέτει ελεύθερη ελεύθερη δυναμικότητα που θα επέτρεπε στην Τουρκία να διπλασιάσει τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ, τα αποθέματα του Αζερμπαϊτζάν μειώνονται σταδιακά, ενώ τα άφθονα αποθέματα του Τουρκμενιστάν θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της τουρκικής και της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ωστόσο, η κατασκευή αγωγού μεταξύ Τουρκμενιστάν και Αζερμπαϊτζάν προσκρούει σε τεχνικά εμπόδια και διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες στην Κασπία.

Παράλληλα, οι τουρκικές συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου από το Ιράν λέγουν τον Νοέμβριο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν η Άγκυρα προτίθεται να τις ανανεώσει.

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