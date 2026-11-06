Κυρ. Μητσοτάκης στη Μεγαλόπολη: Εκεί που βγάζαμε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε το επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή υδροπονικών - αεροπονικών θερμοκηπίων τόσο στη Μεγαλόπολη όσο και στη Δυτική Μακεδονία, μέσω και της αξιοποίησης ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24 εκατ. για τη Μεγαλόπολη.

«Η χώρα μας εξακολουθεί να είναι ελλειμματική σε μία σειρά από προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι εκεί που βγάζαμε κάποτε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα, ντομάτα, μπορεί και άλλα λαχανικά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι εντάξεις στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 του ΕΣΠΑ (Εδαφικό Σχέδιο Μεγαλόπολης), προϋπολογισμού 385,9 εκατ. ανέρχονται στο 92%. έχουν ενταχθεί 122 επενδυτικά σχέδια με επιχορήγηση 213 εκατ. που συμβάλλουν στη δημιουργία 1.284 νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης δρομολογούνται επτά έργα, προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ στους Δήμους Μεγαλόπολης και Τρίπολης, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται η κατασκευή κολυμβητηρίου στη Μεγαλόπολη, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, οδικά έργα και υποδομές στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα.

Επιπρόσθετα, από τον Πυλώνα ΙΙΙ του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (ΕΤΕπ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή/CINEA) έχουν εγκριθεί έργα περίπου 64 εκατ. για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκ των οποίων 47,84 εκατ. διατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Σ' αυτά συγκαταλέγονται ο περιφερειακός δρόμος Τρίπολης 19,84 εκατ., η παράκαμψη Δημητσάνας 7 εκατ., το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού 15 εκατ. και γεωργική σχολή 6 εκατ.

«Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε μία κυβέρνηση των έργων. Μας αρέσει να μιλάμε με το έργο μας. Κρινόμαστε τελικά με το έργο μας από όλους τους πολίτες», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.