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Κλιματική Εβδομάδα Κηφισιάς 2026: Πολιτεία, επιχειρηματικός κόσμος, εκπαιδευτικοί και μαθητές σχεδιάζουν από κοινού ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό αύριο
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Παρασκευή, 06/11/2026 - 10:58
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Η προστασία των πόλεων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η πράσινη μετάβαση και η συμμετοχή των νέων στον σχεδιασμό τοπικών λύσεων βρίσκονται στο επίκεντρο του Κεντρικού Συνεδρίου της «Κλιματικής Εβδομάδας Κηφισιάς 2026», που διοργανώνει για τρίτη χρονιά ο Δήμος Κηφισιάς, στις 12 και 13 Νοεμβρίου, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Με κεντρικό τίτλο «Ευρωπαϊκή Πολιτική & Τοπική Δράση: Σχεδιάζοντας με τη Νέα Γενιά», το διήμερο συνέδριο, συνδέει τους θεσμούς και την επιστημονική κοινότητα με τις προτάσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει εφαρμόσιμες πράσινες λύσεις και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού οδικού χάρτη για τη βιωσιμότητα των σύγχρονων πόλεων.

Η τρίτη Κλιματική Εβδομάδα Κηφισιάς φέρνει στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης, των ευρωπαϊκών θεσμών και της επιχειρηματικής κοινότητας, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για την περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής και της επιστημονικής κοινότητας

Το «παρών» θα δώσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ελλάδας, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Την κυβέρνηση εκπροσωπούν επίσης η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Δέσποινα Παληαρούτα, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Ευστάθιος Σταθόπουλος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Σάββας Χιονίδης, Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης.

Στις συζητήσεις θα λάβουν μέρος επίσης ο Πρέσβης της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, Rui Macieira, και ο Πρέσβης της Χιλής στην Ελλάδα, Juan Pino, καθώς επίσης ο Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας και Γεν. Γραμματέας Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ο Δημήτρης Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Γιάννης Μυλωνάκης, Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, ο Ηλίας Αποστολόπουλος, Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού και ο Στράτος Σαραούδας, Δήμαρχος Μεταμόρφωσης.

Την επιχειρηματική και περιβαλλοντική διάσταση των συζητήσεων θα αναδείξουν, μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος και Κλίματος, ΕΚΠΑ, ο Δρ. Σπύρος Βασιλάκος, Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Στέλιος Διακουλάκης, Αναπληρωτής Διευθυντής Ευρώπης, C40 Cities, ο Νίκος Κουκουλόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής, Incharge-Motor Oil, ο Διονύσης Μπουντουβάς, Διευθύνων Σύμβουλος της COMBATT και ο Κωστής Παπαϊωάννου, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace.

Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται οι: Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής του ΕΜΠ, κάτοχος της έδρας UNESCO για την Πράσινη Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία και Αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Εμμανουέλα Δούση, Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και κάτοχος της έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία, Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας CSE, Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Κέιμπριτζ και Πρόεδρος του Παγκόσμιου Κόμβου Κλίματος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, Ευθύμιος Λέκκας, Ομότιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, κ.α.

Τους συμμετέχοντες θα καλωσορίσουν ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ι. Ξυπολυτάς, η κυρία Αμαλία Βραχνού, Πρόεδρος του ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κηφισιάς και Εντεταλμένη Σύμβουλος Μελετών, Αστικής Αναζωογόνησης, Ανθεκτικότητας και Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Δήμου Κηφισιάς, καθώς και η Φαλή Βογιατζάκη, Πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Από την πολιτική προστασία στην κυκλική οικονομία

Η πρώτη ημέρα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, επικεντρώνεται στην αστική και κλιματική ανθεκτικότητα, με αφετηρία την εμπειρία και τον σχεδιασμό της Κηφισιάς. Οι συζητήσεις θα εξετάσουν τη δράση για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και τις τοπικές πρωτοβουλίες, την πολιτική προστασία, τη διαχείριση ακραίων φαινομένων και τη θωράκιση των πόλεων απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις ευκαιρίες που δημιουργούν οι κυκλικές πρακτικές για την Πολιτεία και τις επιχειρήσεις, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στο αστικό πράσινο και στις πρωτοβουλίες δενδροφύτευσης.

Οι μαθητές συμμετέχουν στον σχεδιασμό της πόλης

Η δεύτερη ημέρα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, είναι αφιερωμένη στη νέα γενιά και στη σχολική κοινότητα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση σειράς Δράσεων για τη Νέα Γενιά και τα Σχολεία δίνοντας το βήμα σε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε διαδραστικά εργαστήρια και άλλες στοχευμένες δράσεις, με σκοπό την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης των νέων και τη μετατροπή τους σε ενεργούς πρεσβευτές της κλιματικής δράσης. Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνεται η παρουσίαση του Δικτύου Νέων για την Κλιματική Διπλωματία στη Ν.Α. Ευρώπη, του προγράμματος «KaliPolis», καθώς και του έργου “CITYREGEN”. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν παρουσιάσεις δράσεων από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής καθώς επίσης παρουσίαση του μαθητικού διαγωνισμού «S.C.O.O.L.», η σχετική απονομή βραβείων και προβολή του ντοκιμαντέρ «COP31 BikeRide» με την παρουσίαση της σχετικής δράσης από την ομάδα των ποδηλατών.

Η τρίτη Κλιματική Εβδομάδα Κηφισιάς 2026 μέσα από καθημερινές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 9 έως και τις 15 Νοεμβρίου επιδιώκει να αναδείξει λύσεις, να ενθαρρύνει τη συνεργασία για την κλιματική δράση και να προσφέρει στους νέους ουσιαστικό χώρο για να διατυπώσουν προτάσεις για την πόλη στην οποία θέλουν να ζήσουν.

Περισσότερες πληροφορίες, το αναλυτικό πρόγραμμα και η σελίδα εγγραφής είναι διαθέσιμα στο: https://kifisiaclimateweek.gr/conference/

Χορηγοί και Υποστηρικτές

Το Συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, της Περιφέρειας Αττικής και της UNESCO Chair on Climate Diplomacy.

Η διοργάνωση τελείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Γραφείο στην Ελλάδα), της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και του Center for Sustainability and Excellence (CSE).

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