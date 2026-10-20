Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωστοποιήθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ENACT από θυγατρική της Motor Oil

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Η επιτροπή αναφέρει ότι η γνωστοποίηση έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η συγκέντρωση με την οποία η IREON INVESTMENTS LTD αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της EN.ACT. Περιβαλλοντική-Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ENACT), σύμφωνα με δημόσια ανακοίνωση της Αρχής, βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 6, του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει.

Η επιτροπή αναφέρει ότι η γνωστοποίηση έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Η IREON INVESTMENTS LTD είναι θυγατρική κατά 100% της Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε. και δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των επενδύσεων και των επιχειρηματικών συμμετοχών.

Η ENACT δραστηριοποιείται στη συλλογή, μεταφορά και μεταφόρτωση αστικών, βιομηχανικών και εμπορικών αποβλήτων. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και, δευτερευόντως, υπηρεσίες καθαριότητας σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις.