Φαραντούρης για GSI: Ζητά ενημέρωση του Συμβουλίου κορυφής και ενεργοποίηση ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής

Να ενημερώσει από τώρα ο πρωθυπουργός τους ομολόγους του στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής στις 13 Νοέμβρη για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Ρήτρας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνδρομής, ζήτησε απ’ τις Βρυξέλλες ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης.

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να ενημερώσει από τώρα τους εταίρους στην ΕΕ ότι εάν η Τουρκία προχωρήσει στις απειλές της με παρεμπόδιση ή επίθεση, η Ελλάδα θα ζητήσει την ενεργοποίηση της Ρήτρας Αμοιβαίας Συνδρομής του άρθρου 42 παρ. 7 της Συνθήκης ΕΕ» σημείωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «σε μια τέτοια περίπτωση τα υπόλοιπα κράτη μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν με όλα τα μέσα: στρατιωτικά, οικονομικά, επιχειρησιακά, ψηφιακά».

Το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης ΕΕ

Το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης ΕΕ καθιερώνει τη ρητή νομική και πολιτική δέσμευση συλλογικής ασφάλειας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών:

«Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους».

Η διατύπωση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνδράμουν το αμυνόμενο μέλος. Η συνδρομή μπορεί να είναι στρατιωτική ή και υλικοτεχνική, οικονομική, διοικητική ή ψηφιακή.

Η ρήτρα έχει ενεργοποιηθεί μία μόνο φορά, από τη Γαλλία, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου 2015.

Η Γαλλία είχε επιλέξει τότε το Άρθρο 42 παρ. 7 αντί για τη «ρήτρα αλληλεγγύης» (άρθρο 222 της ΣΛΕΕ).

Το Άρθρο 42 παρ. 7 λειτουργεί σε διμερές επίπεδο μεταξύ κρατών μελών, παρακάμπτοντας τις χρονοβόρες ή περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες των επίσημων θεσμών της ΕΕ. Όπως είχε δηλώσει ο τότε Γάλλος Υπουργός Άμυνας Jean-Yves Le Drian, η κίνηση αυτή ήταν πρώτα απ’ όλα μια πολιτική πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ εξέφρασαν την πολιτική τους αλληλεγγύη. Χώρες όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είχαν αναλάβει υποστηρικτικούς ρόλους ή ανέπτυξαν δυνάμεις σε ειρηνευτικές αποστολές στην Αφρική (π.χ. στο Μάλι και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία). Αυτό επέτρεψε στη Γαλλία να αποδεσμεύσει δικά της στρατεύματα και να τα αναδιατάξει στις επιχειρήσεις κατά του ISIS στη Συρία και το Ιράκ, καθώς και στην εσωτερική ασφάλεια. Ενισχύθηκε επίσης άμεσα η συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών και η αντιτρομοκρατική δράση εντός της ΕΕ.

Ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει στο επόμενο άτυπο Συμβούλιο Κορυφής στις 13 Νοεμβρίου, να θέσει το θέμα στους εταίρους μας και ομολόγους του:

«Να προειδοποιήσει τους ομολόγους του ότι η Ελλάδα θα ενεργοποιήσει το άρθρο 42 παράγραφος 7, σε περίπτωση που η Τουρκία παρεμποδίσει στρατιωτικά την υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού πρότζεκτ, απειλήσει και θίξει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της πατρίδας μας. Οφείλει να προειδοποιήσει ότι πλέον η ενεργοποίηση του άρθρου 42 παράγραφος 7 θα είναι αναπόφευκτη. Και να το κάνει από τώρα».