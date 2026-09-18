ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ 221,1 MW και έργων αποθήκευσης 250 MW

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Παρασκευή, 18/09/2026 - 13:13
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Η ΔΕΠΑ συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού στις ΑΠΕ σε Δυτική Μακεδονία και Φάρσαλα

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding – MoU) με την AKTOR Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική του Ομίλου AKTOR, για τη στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών στην ανάπτυξη συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Μνημόνιο προβλέπει τη σκοπούμενη - υπό την προϋπόθεση λήψης των σχετικών εταιρικών εγκρίσεων - απόκτηση από την AKTOR Ανανεώσιμες ποσοστού 51% στις εταιρείες που αναπτύσσουν τα συγκεκριμένα έργα, με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας να διατηρεί ποσοστό 49% και τα δύο μέρη να προχωρούν από κοινού στην περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίησή τους.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας θα έχει τη διαχείριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα έργα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στην ενεργειακή αγορά. Ο ρόλος αυτός ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και επιβεβαιώνει τη στρατηγική της κατεύθυνση για ισχυρότερη παρουσία στην πράσινη ενέργεια, σε όλο το φάσμα από την ανάπτυξη και την παραγωγή έως τη διαχείριση και την εμπορική αξιοποίησή της.

Ειδικότερα, η συμφωνία αφορά:

  • υβριδικά έργα ΑΠΕ, της θυγατρικής της ΔΕΠΑ Εμπορίας, NEW SPES CONCEPT, στη Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία), τη Θεσσαλία (Λάρισα) και την Πελοπόννησο (Αχαΐα) που συνδυάζουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 221,1 MW με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συσσωρευτές, μέγιστης ισχύος έγχυσης 221,1 MW. Για τα έργα έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και έχουν υποβληθεί αιτήσεις για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, και
  • αυτοτελή έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με συσσωρευτές, συνολικής μέγιστης ισχύος έγχυσης 250 MW, για τα οποία έχουν επίσης εξασφαλιστεί οι προβλεπόμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και που βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη), τη Θεσσαλία (Λάρισα) και τη Στερεά Ελλάδα (Φωκίδα).

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την αξιοποίηση συνεργειών και τη δημιουργία ισχυρών επιχειρηματικών συνεργασιών, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης ώριμων και υπό ανάπτυξη ενεργειακών έργων.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής καθετοποίησής της και του μετασχηματισμού της σε ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο, η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνεχίζει την αυτόνομη ανάπτυξη και υλοποίηση του βασικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που διατηρεί υπό τον έλεγχό της.

Σε αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έργα συνολικής ισχύος 500 MW στη Δυτική Μακεδονία μέσω της NORTH SOLAR, εκ των οποίων έργα 400 MW βρίσκονται πλέον σε φάση κατασκευής, καθώς και φωτοβολταϊκό έργο περίπου 96 MW στην περιοχή των Φαρσάλων, μέσω της NORTH SOLAR 1, το οποίο βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής και μάλιστα αναμένεται το έργο να ηλεκτριστεί στο πρώτο τρίμηνο του 2027.

Παράλληλα, η ΔΕΠΑ διαθέτει ήδη 83 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη), Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα) και Ήπειρο (Πρέβεζα, Θεσπρωτία), ενισχύοντας σταθερά την παρουσία της στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Με την ανάπτυξη νέας παραγωγικής ισχύος, τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση και τη δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών, η ΔΕΠΑ Εμπορίας υλοποιεί με συνέπεια τη στρατηγική καθετοποίησής της, διευρύνοντας το αποτύπωμά της στην ηλεκτροπαραγωγή και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

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