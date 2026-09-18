ΔΕΗ- Amazon: Το deal για το mega data center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία

Η Κοζάνη μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των μεγάλων ευρωπαϊκών data centers, με τη ΔΕΗ και την Amazon Web Services (AWS) να δρομολογούν επένδυση περίπου 2,3 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων αρχικής ισχύος 300 MW, με δυνατότητα σε επόμενη φάση να φτάσει έως το 1 GW.

Το δεσμευτικό MoU μεταξύ των δύο εταιρειών, που ανακοινώθηκε χθες, αποτελεί το αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων του επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση με τους μεγαλύτερους hyperscalers παγκοσμίως και προβλέπει μακροχρόνια συνεργασία των δύο πλευρών για το mega data center στη Δυτική Μακεδονία. Με βάση τη συμφωνία, η AWS θα μισθώσει από τη ΔΕΗ το data center μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, με σύμβαση διάρκειας 15 ετών.

Η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, διατηρώντας την ιδιοκτησία των μηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων, ενώ η AWS θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Το συγκεκριμένο μοντέλο δίνει στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να εξασφαλίσει σταθερά και μακροχρόνια έσοδα από την εκμίσθωση των υποδομών.

Παράλληλα, η AWS θα αγοράζει από τη ΔΕΗ την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του data center, μέσω PPAs που θα συναφθούν μεταξύ των δύο πλευρών. Η πρώτη φάση του έργου προβλέπει την ανάπτυξη ισχύος 300 MW και στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2028. Η εγκατάσταση θα αναπτυχθεί σταδιακά σε τέσσερις ανεξάρτητες μονάδες των 75 MW, ώστε ο ρυθμός ανάπτυξης να μπορεί να προσαρμόζεται στη ζήτηση.

ΔΕΗ και AWS θα εξετάσουν παράλληλα την επέκταση του campus έως το 1 GW, η οποία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και θα αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής συμφωνίας. Η συνολική επένδυση για το data center υπολογίζεται σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Από αυτά, το CAPEX που αναλογεί στη ΔΕΗ εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ περίπου 1,1 δισ. ευρώ θα προέλθουν από την AWS για τις υποδομές που θα εγκαταστήσει. Κρίσιμο στοιχείο του σχεδιασμού είναι η ενεργειακή τροφοδοσία του έργου.

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται απευθείας από μονάδες παραγωγής, με μοντέλο behind-the-meter και όχι μέσω του δικτύου, ώστε οι μεγάλες ενεργειακές ανάγκες του data center να μην επιβαρύνουν το εθνικό ηλεκτρικό σύστημα. Η επιλογή της Κοζάνης δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει γη, ισχυρές ενεργειακές υποδομές, συνδέσεις υψηλής τάσης και μεγάλες βιομηχανικές εκτάσεις, ενώ παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέας παραγωγικής ισχύος από φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, φυσικό αέριο και αντλησιοταμίευση.

Η ΔΕΗ έχει ήδη σε εξέλιξη στη Δυτική Μακεδονία έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης συνολικής ισχύος άνω των 3 GW. Το mega data center θα αναπτυχθεί στην περιοχή του πρώην ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη μεταλιγνιτική εποχή της Δυτικής Μακεδονίας. Οι ενεργειακές επενδύσεις μαζί με το data center ανεβάζουν το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα στην περιοχή στα 5,75 δισ. ευρώ, με τον σχεδιασμό να προβλέπει 10.000 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής και 1.200 θέσεις κατά τη λειτουργία του mega data center.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προτίθενται να διερευνήσουν πολυετή συνεργασία στις τεχνολογίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ και της στρατηγικής της να εξελιχθεί από μια αμιγώς ενεργειακή επιχείρηση σε όμιλο Powertech.