ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΣΟΚ: Αποφασίστε: με ποιους είστε; Με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 11:07
Έτος Καμπής για το ΙΕΝΕ το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
18/09/2026 - 10:38
Ελληνικός Χρυσός και ΔΥΠΑ ενώνουν δυνάμεις και παρουσιάζουν τη νέα Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας - ΔΥΠΑ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 10:09
Schneider Electric: Επεκτείνει το Χαρτοφυλάκιο AI-Ready Υποδομών της
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 09:23
Κυριάκος Μητσοτάκης: Από Δευτέρα οι εξαγγελίες για το επίδομα θέρμανσης - Επέκταση και στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/09/2026 - 08:54
Η Volton και η Orizon παρουσίασαν το ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών τους στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Το «γινάτι» του Μητσοτάκη με τους φόρους στα καύσιμα το πληρώνουν οι πολίτες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/09/2026 - 08:09
Έρχονται νέα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ -Η πίεση από το ενεργειακό κόστος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/09/2026 - 08:02
ΔΕΗ- Amazon: Το deal για το mega data center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
18/09/2026 - 07:59
Οι 5 ηλεκτρικές συσκευές που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα πριν πέσετε για ύπνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Είναι τελικά επικίνδυνος ο φούρνος μικροκυμάτων; Η απάντηση των ειδικών για την ακτινοβολία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Γιατί πετάγονται σπινθήρες όταν βάζω τον φορτιστή στην πρίζα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/09/2026 - 06:35
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 15:39
9ο Συνέδριο ΕΕΔΣΑ: Κυκλικές Πόλεις 2030-Από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 15:21
Αλ. Σδούκου: Η κυβέρνηση θα παρέμβει όταν χρειαστεί για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/09/2026 - 14:52
IPTO Analytics: Κυκλοφόρησε η ανανεωμένη εφαρμογή του ΑΔΜΗΕ για το ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 14:18
Περιφέρεια Αττικής: Υπογραφή σύμβασης συνολικού προϋπολογισμού 7,49 εκατ. ευρώ, για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου της Σκάλας Ωρωπού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/09/2026 - 13:43
Υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση των Δικαστηρίων Άμφισσας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 12:40
Η nvisionist παρουσιάζει στη WindEnergy Hamburg 2026 τη νέα γενιά του nvbird®
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/09/2026 - 12:05
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης κόστους επενδύσεων για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 11:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/09/2026 - 11:10
Η Deloitte εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του Deloitte Competence Center στη Θεσσαλονίκη και το Solaria AI Hub
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/09/2026 - 10:29
Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στα φωτοβολταϊκά από το ΕΜΠ και τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/09/2026 - 10:00
10 χρόνια «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» – Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά και πάλι από τη METLEN
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 09:34
Αναθεώρηση της Μεθοδολογίας Εσόδου του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος ΕΚΕ 2.6.2 «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 09:05
Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 08:44
Δυναμική παρουσία της ΑΝΑΚΕΜ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/09/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: «Όραμα» μπορεί να έχει η φον ντερ Λάιεν, ικανότητες δεν έχει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/09/2026 - 08:12
Μπαταρίες: Γιατί τα ενισχυόμενα έργα θα επιστρέψουν έσοδα το 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/09/2026 - 08:09
Ενέργεια: Σφίγγει ο κλοιός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Στο Eurogroup το νέο ενεργειακό σοκ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/09/2026 - 08:05

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΔΕΗ- Amazon: Το deal για το mega data center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ- Amazon: Το deal για το mega data center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία
Άννα Διανά
Παρασκευή, 18/09/2026 - 07:59
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η Κοζάνη μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των μεγάλων ευρωπαϊκών data centers, με τη ΔΕΗ και την Amazon Web Services (AWS) να δρομολογούν επένδυση περίπου 2,3 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη κέντρου δεδομένων αρχικής ισχύος 300 MW, με δυνατότητα σε επόμενη φάση να φτάσει έως το 1 GW.

Το δεσμευτικό MoU μεταξύ των δύο εταιρειών, που ανακοινώθηκε χθες, αποτελεί το αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων του επικεφαλής της ΔΕΗ Γιώργου Στάσση με τους μεγαλύτερους hyperscalers παγκοσμίως και προβλέπει μακροχρόνια συνεργασία των δύο πλευρών για το mega data center στη Δυτική Μακεδονία. Με βάση τη συμφωνία, η AWS θα μισθώσει από τη ΔΕΗ το data center μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, με σύμβαση διάρκειας 15 ετών.

Η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, διατηρώντας την ιδιοκτησία των μηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων, ενώ η AWS θα εγκαταστήσει και θα λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Το συγκεκριμένο μοντέλο δίνει στη ΔΕΗ τη δυνατότητα να εξασφαλίσει σταθερά και μακροχρόνια έσοδα από την εκμίσθωση των υποδομών.

Παράλληλα, η AWS θα αγοράζει από τη ΔΕΗ την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του data center, μέσω PPAs που θα συναφθούν μεταξύ των δύο πλευρών. Η πρώτη φάση του έργου προβλέπει την ανάπτυξη ισχύος 300 MW και στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2028. Η εγκατάσταση θα αναπτυχθεί σταδιακά σε τέσσερις ανεξάρτητες μονάδες των 75 MW, ώστε ο ρυθμός ανάπτυξης να μπορεί να προσαρμόζεται στη ζήτηση.

ΔΕΗ και AWS θα εξετάσουν παράλληλα την επέκταση του campus έως το 1 GW, η οποία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και θα αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής συμφωνίας. Η συνολική επένδυση για το data center υπολογίζεται σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Από αυτά, το CAPEX που αναλογεί στη ΔΕΗ εκτιμάται σε 1,2 δισ. ευρώ, ενώ περίπου 1,1 δισ. ευρώ θα προέλθουν από την AWS για τις υποδομές που θα εγκαταστήσει. Κρίσιμο στοιχείο του σχεδιασμού είναι η ενεργειακή τροφοδοσία του έργου.

Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται απευθείας από μονάδες παραγωγής, με μοντέλο behind-the-meter και όχι μέσω του δικτύου, ώστε οι μεγάλες ενεργειακές ανάγκες του data center να μην επιβαρύνουν το εθνικό ηλεκτρικό σύστημα. Η επιλογή της Κοζάνης δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει γη, ισχυρές ενεργειακές υποδομές, συνδέσεις υψηλής τάσης και μεγάλες βιομηχανικές εκτάσεις, ενώ παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέας παραγωγικής ισχύος από φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, φυσικό αέριο και αντλησιοταμίευση.

Η ΔΕΗ έχει ήδη σε εξέλιξη στη Δυτική Μακεδονία έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης συνολικής ισχύος άνω των 3 GW. Το mega data center θα αναπτυχθεί στην περιοχή του πρώην ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη μεταλιγνιτική εποχή της Δυτικής Μακεδονίας. Οι ενεργειακές επενδύσεις μαζί με το data center ανεβάζουν το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα στην περιοχή στα 5,75 δισ. ευρώ, με τον σχεδιασμό να προβλέπει 10.000 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής και 1.200 θέσεις κατά τη λειτουργία του mega data center.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προτίθενται να διερευνήσουν πολυετή συνεργασία στις τεχνολογίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ και της στρατηγικής της να εξελιχθεί από μια αμιγώς ενεργειακή επιχείρηση σε όμιλο Powertech.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Deloitte εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του Deloitte Competence Center στη Θεσσαλονίκη και το Solaria AI Hub
Η Deloitte εγκαινίασε τις νέες εγκαταστάσεις του Deloitte Competence Center στη Θεσσαλονίκη και το Solaria AI Hub 17 Σεπτεμβρίου 2026
Schneider Electric: Επεκτείνει το Χαρτοφυλάκιο AI-Ready Υποδομών της 18 Σεπτεμβρίου 2026
Schneider Electric: Επεκτείνει το Χαρτοφυλάκιο AI-Ready Υποδομών της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δωρεά για την αναβάθμιση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δωρεά για την αναβάθμιση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων από τη ΔΕΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΔΕΗ είναι οικονομικά ισχυρή και ικανή να απορροφά η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΔΕΗ είναι οικονομικά ισχυρή και ικανή να απορροφά η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή

Η ΔΕΗ στην 90η ΔΕΘ: Ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ΔΕΗ στην 90η ΔΕΘ: Ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας, τεχνολογίας και συνδεσιμότητας

Ρεύμα: Το μήνυμα Μητσοτάκη στους παρόχους μέσω ΔΕΗ- Μικρό το όφελος από τις ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Το μήνυμα Μητσοτάκη στους παρόχους μέσω ΔΕΗ- Μικρό το όφελος από τις ΥΚΩ

AKtor: Επένδυση 1,2 δις. ευρώ σε έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AKtor: Επένδυση 1,2 δις. ευρώ σε έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΘ: Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΔΕΘ: Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας από τη ΔΕΗ