Πέτη Πέρκα: Μηδέν ευρώ για τη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών

Ούτε ένα (1) ευρώ αποφάσισε να μην δίνει πλέον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις λιγνιτικές περιοχές. Αποδεικνύει δυστυχώς, με αυτόν τον τρόπο, στην πράξη πως δεν την ενδιαφέρει η δίκαιη μετάβαση των περιοχών που σήκωναν για δεκαετίες το «βάρος» ηλεκτροδότησης της χώρας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράφει μία Απόφαση για την κατανομή των πόρων από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2026, η οποία καταργεί ουσιαστικά το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αφού, δεν προβλέπει ούτε ένα ευρώ για τη χρηματοδότησή του.

Της απόφασης αυτής έχει προηγηθεί η σταδιακή μείωση των πόρων για τη δίκαιη μετάβαση όπως αυτοί είχαν καθοριστεί στο 6% των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2018.

Η μείωση των προς διάθεση πόρων ξεκινά με την ανάληψη της διακυβέρνησης από την Νέα Δημοκρατία με το ποσοστό να μειώνεται δραματικά από το 6% στο 1% για το έτος 2020.

Το ποσοστό των πόρων αυξάνεται στη συνέχεια στο 4,5% για το έτος 2021 αλλά, παραμένει και πάλι χαμηλότερα από το αρχικό. Η συνέχεια έχει ως εξής: 1,125% για το 2022, το εξευτελιστικό 0,01% για το 2023, 1,65% με τον ορισμό μέγιστου ποσού προς διάθεση έως 19,5 εκατομμύρια ευρώ για το 2024 και 1,35% για το 2025, για να φτάσουμε σήμερα στο 0%!!

Ο μηδενισμός των κονδυλίων για τις λιγνιτικές περιοχές από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων ρύπων αποφασίζεται από την κυβέρνηση ενώ μάλιστα διαφαίνεται ότι δεν θα συνεχιστεί το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την προγραμματική περίοδο 2028–2034 και άρα, θα χρειαστούν επιπρόσθετα ακόμη κονδύλια και εργαλεία για τη στήριξη των λιγνιτικών περιοχών.

Επειδή όμως η κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να σβήσει την Δυτική Μακεδονία από τον χάρτη, οφείλει να κατευθύνει άμεσα πόρους για τη στήριξη των λιγνιτικών περιοχών όπως μπορεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης στο οποίο κατευθύνει το 20% των εν λόγω πόρων.