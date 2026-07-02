Συνάντηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ Rafael Grossi

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Rafael Grossi, Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπό την ιδιότητά του κ. Grossi ως υποψηφίου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητές του κ. Grossi ως υποψηφίου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Συζητήθηκαν ακόμα οι κρίσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας.