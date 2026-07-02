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Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Ιούλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 15:55
Κορυφαία εθνική διάκριση για την Principia σε θέματα Βιωσιμότητας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 15:43
Intersolar 2026: Η Huawei Digital Power παρουσιάζει το μέλλον της ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 15:18
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 14:34
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ Rafael Grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/07/2026 - 14:28
Γερμανία: Η εισαγγελία κατηγορεί τις ουκρανικές αρχές ότι διέταξαν δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream το 2022
ΚΟΣΜΟΣ
02/07/2026 - 13:46
Ο Ευ. Μυτιληναίος παραδίδει τη σκυτάλη της Προεδρίας της European Metals
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 13:38
Στ. Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/07/2026 - 13:04
Το incharge της Motor Oil “οδηγεί” την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/07/2026 - 12:38
Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 12:20
ΣΠΑΡΚΑΤΟΣ: Κάλεσμα στο συλλαλητήριο της 9ης Ιουλίου 2026 στην Κοζάνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 11:57
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσαφηνίζει τους κανόνες για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/07/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Πολύ καλές οι έμμεσες συνομιλίες με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/07/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/07/2026 - 10:03
HELLENiQ ENERGY: Ανοίγει η πλατφόρμα για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 09:15
Συνάντηση Μητσοτάκη-Grossi σήμερα στην Αθήνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/07/2026 - 08:46
Σταθερές τιμές από τη ΔΕΗ και τον Ιούλιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 08:28
GREGY Interconnector: Η Elica ξεκινά το διαγωνισμό για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Έργου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Ανεργία - Πώς εξαφανίζονται 277.000 άνεργοι με μια στατιστική αλχημεία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 08:05
European Metals: Καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και τις κρίσιμες πρώτες ύλες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/07/2026 - 08:03
Ασφυκτικός κλοιός για τις μικρές επιχειρήσεις το ενεργειακό κόστος και οι ακριβές πρώτες ύλες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/07/2026 - 08:00
5 πράγματα που πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 06:46
10 απλοί τρόποι για να μειώσετε άμεσα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/07/2026 - 06:46
Νέος Φωτοβολταϊκός Σταθμός στο Δήμο Φυλής για την ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και τη δωρεάν Ηλεκτρική Ενέργεια
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01/07/2026 - 15:45
Κόκκαλης: Η απολιγνιτοποίηση χωρίς σχέδιο είναι εθνικό λάθος – Το πανάκριβο ρεύμα το πληρώνουν όλοι οι πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
01/07/2026 - 15:43
Στ. Παπασταύρου: Η τυφλή και ωμή βία δεν οδηγεί πουθενά, δεν τρομοκρατεί τη δημοκρατία, ούτε τη ΝΔ
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01/07/2026 - 15:36
Η ελίν στηρίζει έμπρακτα 48 αθλητές και αθλήτριες στον δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028
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01/07/2026 - 15:31
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Συνάντηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ Rafael Grossi

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ Rafael Grossi
Newsroom
Πέμπτη, 02/07/2026 - 14:28
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Rafael Grossi, Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπό την ιδιότητά του κ. Grossi ως υποψηφίου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητές του κ. Grossi ως υποψηφίου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Συζητήθηκαν ακόμα οι κρίσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας.

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