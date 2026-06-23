Σ. Αρναούτογλου: Ανταποδοτικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν μεγάλα ενεργειακά έργα

Το θέμα με τις τοπικές κοινωνίες που επί δεκαετίες φιλοξενούν μεγάλα ενεργειακά έργα, επωμίζονται το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος, «αλλά δεν λαμβάνουν τα ανταποδοτικά οφέλη που δικαιούνται», όπως είπε, έθεσε χθες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση για τα ηλεκτρικά δίκτυα και την ενεργειακή μετάβαση, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωσή του, συνέδεσε την ανάγκη για σύγχρονα, ανθεκτικά και ασφαλή ηλεκτρικά δίκτυα με την υποχρέωση η ενεργειακή μετάβαση να μην περιορίζεται σε τεχνικές επενδύσεις, αλλά να συνοδεύεται από ουσιαστική ανταπόδοση προς τις περιοχές που σηκώνουν το βάρος της ενεργειακής παραγωγής.

Σε δήλωσή του, ο κ. Αρναούτογλου, τόνισε ότι «η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να στηρίζεται στις θυσίες των τοπικών κοινωνιών χωρίς δίκαιη ανταπόδοση. Οι περιοχές γύρω από τη λίμνη Κρεμαστών, στην Αιτωλοακαρνανία και την Ευρυτανία, στήριξαν επί δεκαετίες την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Πλήρωσαν όμως βαρύ τίμημα: χωριά χάθηκαν, οικισμοί μετακινήθηκαν, κοινωνίες επηρεάστηκαν βαθιά. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες που ζουν δίπλα σε μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα να βλέπουν μόνο τις επιβαρύνσεις και όχι τα οφέλη. Τα ανταποδοτικά τέλη δεν είναι χάρη. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης, ισονομίας και σεβασμού προς τις τοπικές κοινωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στα οφέλη των έργων ανανεώσιμης ενέργειας. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει, επιτέλους, να δώσει λύση σε μια αδικία που χρονίζει εδώ και δεκαετίες. Στηρίζω τη θεσμική και νόμιμη διεκδίκηση των Δήμων Αγράφων, Αγρινίου, Αμφιλοχίας και Καρπενησίου. Οι κοινωνίες που στήριξαν την ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας δικαιούνται διαφάνεια, δίκαιη μεταχείριση και πραγματική ανταπόδοση».