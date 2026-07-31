Παπασταύρου: Το ΠΑΣΟΚ από ‘Κίνημα αλλαγής’ όπως αυτοπροσδιοριζόταν εξελίχθηκε σε κόμμα οπισθοδρόμησης, στασιμότητας και αδράνειας

Κανένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας δεν τίθεται επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που συζητιέται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός, κ. Σταύρος Παπασταύρου, απαντώντας στη σχετική ένσταση του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε ο ίδιος, η συνταγματικότητα του νομοσχεδίου προκύπτει και από τη νομολογία του ΣτΕ και με βάση την αναλυτική Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, την οποία όπως είπε, παρερμηνεύει το ΠΑΣΟΚ.

«Το ΠΑΣΟΚ κάποτε αυτοπροσδιοριζόταν ως κίνημα αλλαγής και προοδευτισμού. Έχει εξελιχθεί σε ένα κόμμα οπισθοδρόμησης, στασιμότητας, αδράνειας, άρνησης σε όλα. Λίγες μέρες πριν δηλώσετε ‘παρών’ στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά ουσιαστικά επιλέξατε το ‘απών’ από τις εξελίξεις και τις προκλήσεις του αύριο. Η χώρα χρειάζεται έναν καταστατικό χάρτη ο οποίος να εκφράζει τις προκλήσεις του αύριο και εσείς μένετε εγκλωβισμένοι στο χθες. Όσον αφορά τώρα στην αντισυνταγματικότητα, επιλέγετε να παρερμηνεύετε την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι, κατά το Σύνταγμα, με το άρθρο 102 παρέχεται στον νομοθέτη ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατικών, περιφερειακών και τοπικών οργάνων. Όπως είπε, το ΣτΕ στην απόφασή του (190-191/2022, 1906/2014), λέει ότι «όχι απλώς η ύδρευση δεν συνιστά τοπική υπόθεση αναπόσπαστη από το πλαίσιο αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, αλλά, περαιτέρω, η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης […] δύναται να ανατίθεται σε δημόσια επιχείρηση υπό μορφή ανώνυμης εταιρείας, όπως η ΕΥΔΑΠ ΑΕ».

Όσον αφορά στο άρθρο 25 του Συντάγματος, για την αρχή της αναλογικότητας, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι στην ένσταση αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως «δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου στην αρχή της αναλογικότητας. Και στην περίπτωση αυτή, δεν αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, καθώς «από τον συλλογισμό της ίδιας της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής προκύπτει ότι δεν τίθεται ζήτημα ως προς το άρθρο 25 διότι όπως και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής αναφέρει ρητώς “προκύπτει πρόθεση του νομοθέτη να επιλέγει το ηπιότερο μέτρο”».