Π. Κουκουλόπουλος: Απαιτούμε να λειτουργήσουν Πτολεμαΐδα V – Αγ. Δημήτριος και μάλιστα εκτός Χρηματιστηρίου Ενέργειας

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Ενώπιος ενωπίω βρέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Στ. Παπασταύρου, κατά τη συζήτηση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Ο Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής άδραξε την ευκαιρία της παρουσίας του ίδιου του Υπουργού (ο οποίος ως γνωστόν δεν προσέρχεται στις Επίκαιρες Ερωτήσεις, στέλνοντας πάντα τον Υφυπουργό του), για να θέσει επιτακτικά στον κ. Παπασταύρου το συλλογικό αίτημα όλων των φορέων και των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας για παράταση στη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων.

Προσθέτοντας μάλιστα την κρίσιμη παράμετρο, όχι μόνο της λειτουργίας τους, αλλά και της εξαίρεσής τους από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, στοιχείο καθοριστικό για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής προανήγγειλε την ανάληψη σημαντικής κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας άμεσα μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής.

Ακολουθούν ορισμένα από τα σχετικά σημεία της ομιλίας του Π. Κουκουλόπουλου:

Πριν λίγες μέρες, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ.Μαρινάκης, σε μια από τις σπάνιες ειλικρινείς στιγμές του, αιτιολογώντας τη μεγάλη απόκλιση του πληθωρισμού στην Ελλάδα από τον αντίστοιχο μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών, την απέδωσε στη μεγάλη εξάρτηση της Χώρας από το φυσικό αέριο.

Όντως κοστίζει πολύ η εξάρτηση της Ελλάδας από το φυσικό αέριο, η οποία χτύπησε “κόκκινο” επί πρωθυπουργίας κ. Τσίπρα και έπιασε “κορυφή” επί κ. Μητσοτάκη.

Βασική επιλογή της εξάρτησης, ήταν ο βίαιος χαρακτήρας που δώσατε στην απολιγνιτοποίηση. Μια σύντομη αποτίμηση της δικής σας επιλογής:

– Στο περιβαλλοντικό μέτωπο της κλιματικής αλλαγής: πολύ μικρά οφέλη, από δε το λουκέτο στην “Πτολεμαΐδα V” (στην πιο σύγχρονη λιγνιτική μονάδα) σχεδόν μηδενικά.

– Στις κοινωνικές επιπτώσεις: καταστροφικές συνέπειες, που φέρουν εθνική διάσταση όσον αφορά τη Δυτική Μακεδονία, την ακριτική περιφέρεια που συνορεύει με δύο Χώρες και πραγματικά καταρρέει.

– Στη δημοσιονομική οπτική: εξόχως αρνητικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών από την αρνητική “συνεισφορά” του εισαγόμενου φυσικού αερίου έναντι των εγχώριων ενεργειακών πόρων.

– Ιδίως στο μέτωπο της ακρίβειας: η πιο μεγάλη και μετρήσιμη επίπτωση.

Μια απλή αλήθεια, μελετώντας όλα τα στοιχεία των τελευταίων ετών: όσο μειώνεται η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα, όλως παραδόξως ανεβαίνει η τιμή του ρεύματος. Πώς γίνεται αυτό το “μαγικό”, ενώ η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δήθεν είναι ακριβός ο λιγνίτης;

Το TTF, δηλαδή η χρηματιστηριακή τιμή της μεγαβατώρας για το φυσικό αέριο, κινείται εδώ και πέντε μήνες πάνω από τα 40ευρώ και έχει φτάσει μέχρι τα 65 ευρώ. Αυτό, όσο ακόμα υπήρχαν οι λιγνιτικές μονάδες, δεν πέρασε για την ώρα στα τιμολόγια. Θα υπάρξει, όμως, περαιτέρω πίεση από την τιμή του φυσικού αερίου, καθώς έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα αποθέματα σε όλη την Ευρώπη.

Η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη και ευεργετική προς όλες τις κατευθύνσεις, πρωτίστως για τους συμπολίτες μας:

Να συνεχίσει να λειτουργεί η “Πτολεμαΐδα V”, αφού τεθεί εκτός Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Κάντε το και θα δείτε τι ευεργετικά αποτελέσματα θα έχει στη συγκράτηση και μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Τα στοιχεία που το αποδεικνύουν είναι συντριπτικά.

Το ίδιο (παράταση λειτουργίας) μπορεί και πρέπει να γίνει και για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για τη θερμαντική περίοδο, αντί των ανατινάξεων που ετοιμάζει ο κ. Στάσσης, έχοντας καταθέσει ήδη άδεια κατεδάφισης των καμινάδων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς ίχνος διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία. Όπως ερήμην των Δυτικομακεδόνων κινείται για όλες τις μείζονες επιλογές του για το μέλλον του τόπου μας, όπως το data center και όσα περιλαμβάνει το σχέδιο που μονομερώς ανακοίνωσε.

Αντί να κρύβεστε ως Κυβέρνηση πίσω από τον κ. Στάσση, τον οποίο έχετε αναγορεύσει σε οιονεί Πρωθυπουργό της Δυτικής Μακεδονίας, σας καλώ να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Και η ευθύνη σας θα είναι πολύ βαριά, αν αφήσετε τον κ. Στάσση να αποσύρει ολοσχερώς τις λιγνιτικές μονάδες.

Από την πλευρά μου, θα επανέλθω μετά την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής με συγκεκριμένη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία.

Είναι ώρα δράσης, για να μην πάθει η Χώρα ό,τι έπαθε η Αγγλία από την Αργεντινή στον ημιτελικό και η Αργεντινή από την Ισπανία στον τελικό, που περίμεναν το μοιραίο και το μοιραίο ήρθε.

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