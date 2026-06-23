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Το ΚΚΕ για την ανατίναξη των εκσκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής: Πρόκειται για έγκλημα με ιστορία και ενόχους

Το ΚΚΕ για την ανατίναξη των εκσκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής: Πρόκειται για έγκλημα με ιστορία και ενόχους
Newsroom
Τρίτη, 23/06/2026 - 11:06
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Η πρόσφατη ανατίναξη των εκσκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής αποτελεί εμβληματικό στιγμιότυπο της πολιτικής της «πράσινης μετάβασης» της ΕΕ και της απολιγνιτοποίησης. Πρόκειται για έγκλημα με ιστορία και ενόχους, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Πυρήνας της «απολιγνιτοποίησης» είναι ένας ενεργειακός σχεδιασμός που έχει ως κριτήριο την εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των αναγκών του λαού για φτηνή ενέργεια και θέρμανση. Αυτόν τον ενεργειακό σχεδιασμό υπηρέτησαν και υπηρετούν διαχρονικά οι κατευθύνσεις της ΕΕ και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ), με την κυβέρνηση της ΝΔ να επιταχύνει με ιδιαίτερο ζήλο πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση, δίνοντας το τελειωτικό χτύπημα.

Η μεγάλη δυσαρέσκεια του λαού της Δυτικής Μακεδονίας μπορεί να γίνει δύναμη αμφισβήτησης και πάλης, να στραφεί ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κυβέρνηση και τα κόμματα που υπηρέτησαν και υπηρετούν αυτή την αντιλαϊκή στρατηγική. Οι ανέξοδες κορώνες των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, όπως του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούν να κρύψουν τις κοινές δεσμεύσεις που μοιράζονται με την κυβέρνηση της ΝΔ. Η όποια διαφοροποίηση τους αφορά μόνο στα χρονοδιαγράμματα για το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, για το αν ο «θάνατος» της περιοχής θα είναι «ξαφνικός» ή «ομαλός», ενώ προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους για ένα έγκλημα που έχει και τη δική τους υπογραφή. Άλλωστε σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν από κοινού όλες τις εμβληματικές κατευθύνσεις για την «πράσινη μετάβαση» που ο λαός βρίσκει σήμερα μπροστά του.

Την ώρα που η ενεργειακή ακρίβεια εκτινάσσεται για τον λαό, ενώ για τους ομίλους της ενέργειας εκτινάσσονται τα κέρδη, το κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων και η καταστροφή παραγωγικών υποδομών που σχετίζονται με τον λιγνίτη αποτελούν καθρέφτη της άδικης, καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Αντί να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας και την πρόσβαση σε φτηνή ενέργεια για τον λαό, η κυβέρνηση με τη συναίνεση των άλλων κομμάτων, βάζει την χώρα πιο βαθιά στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς, εκτοξεύοντας την εισαγωγή του πανάκριβου αμερικάνικου LNG, πριμοδοτώντας την άναρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ με γνώμονα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και των διεθνών τους συμμάχων.

Ανάσα για τον λαό, για φτηνό ρεύμα και θέρμανση, για μόνιμη και σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους στις λιγνιτικές μονάδες, μπορούν να δώσουν οι προτάσεις του ΚΚΕ σε σύγκρουση με την πολιτική της «πράσινης μετάβασης» της ΕΕ, οι διεκδικήσεις συνδικάτων και μαζικών φορέων, για να μην κλείσει ο ΑΗΣ Πτολεμαϊδα 5, να επαναλειτουργήσουν οι λιγνιτικές μονάδες, χωρίς τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρύπων που αυξάνουν τεχνητά την τιμή του λιγνίτη, να καταργηθούν οι έμμεσοι φόροι στα καύσιμα και στο ρεύμα, να αποσυρθεί η χώρα από τις κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία, που τελικά τις πληρώνει ο λαός.

Διέξοδος υπέρ του λαού υπάρχει! Είναι στο δρόμο της ανατροπής, ώστε όλες οι ενεργειακές πηγές που διαθέτει η χώρα μας να αξιοποιηθούν στο έπακρο για τις ενεργειακές ανάγκες του λαού και της χώρας και όχι να υπονομεύονται για τα κέρδη των ομίλων!

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