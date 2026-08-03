Παρέμβαση Φραγκίσκου Παρασύρη στη Βουλή για το εκρηκτικό κόστος καυσίμων

Την εκρηκτική αύξηση του κόστους των καυσίμων και τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη φέρνει στη Βουλή ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Φραγκίσκος Παρασύρης, καταθέτοντας σχετική Αναφορά προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Υποδομών και Μεταφορών.

Βάσει της δραματικής επιστολής διαμαρτυρίας του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, τα περίπου 900 τουριστικά λεωφορεία που δραστηριοποιούνται στο νησί και εξυπηρετούν καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες βρίσκονται αντιμέτωπα με μια πρωτοφανή οικονομική πίεση. Η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης επιβαρύνει δυσανάλογα το λειτουργικό τους κόστος, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα του κλάδου, αλλά και την ανταγωνιστικότητα του κρητικού τουριστικού προϊόντος συνολικά.

Όπως επισημαίνεται, οι αποσπασματικές και προσωρινές παρεμβάσεις της Πολιτείας δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες, γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητη η λήψη ουσιαστικών και μόνιμων πρωτοβουλιών.

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης συντάσσεται με τα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών του κλάδου, ζητώντας από τους αρμόδιους Υπουργούς την άμεση εξέταση των εξής αξόνων:

Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού στήριξης για το κόστος καυσίμων στις επαγγελματικές τουριστικές μεταφορές.

Εφαρμογή στοχευμένων μέτρων για την ουσιαστική μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

Θεσμική αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας των τουριστικών λεωφορείων για την εθνική οικονομία και τον τουρισμό.

«Οι τουριστικές μεταφορές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των μετακινήσεων στην Κρήτη. Η Πολιτεία οφείλει να παρέμβει άμεσα με ίσους όρους και δίκαιες λύσεις, πριν οι πιέσεις αυτές προκαλέσουν αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την τοπική και εθνική οικονομία», υπογραμμίζει ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.