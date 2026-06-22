Κ. Χατζηδάκης: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία μέσω του Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών

«Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία. Πολύ σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση, στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος μας είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω των 1 δισ. εντός της επόμενης τριετίας, ενώ σε βάθος χρόνου τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 20 δισ. ευρώ».

Αυτά ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σήμερα στο Growthfund Investor Summit 2026 – Navigating the New Geoeconomic Order.

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών δημιουργήθηκε με το νόμο 5131/2024 με τον οποίο θεσπίστηκαν αλλαγές στη διακυβέρνηση του Υπερταμείου και στη λειτουργία των θυγατρικών του. «Τέθηκε πρόβλεψη για επανεπένδυση του 50% των εσόδων από τις συμβάσεις παραχώρησης των λιμανιών για την αναβάθμιση των ίδιων των λιμενικών υποδομών. Δόθηκε μεγαλύτερη ευελιξία στη στελέχωση και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Κυρίως όμως προχώρησε η δημιουργία του νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, που δεν ήρθε να υποκαταστήσει την αγορά αλλά να τη συμπληρώσει συνεπενδύοντας σε τομείς στρατηγικής σημασίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη χώρα μας. Ενός εργαλείου που υπήρχε για χρόνια στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, έλειπε όμως από την Ελλάδα. Τις αλλαγές αυτές διαπραγματεύτηκα προσωπικά ως Υπουργός Οικονομικών με τον ESM. Σήμερα αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέποντας αυτή τη μεταρρύθμιση, που ξεκίνησε επί των ημερών μου στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να αποδίδει καρπούς. Το Υπερταμείο δεν είναι πλέον ένα εργαλείο που εξυπηρετεί την πληρωμή του δημοσίου χρέους αλλά μετατρέπεται σταδιακά σε μεγάλο εθνικό αναπτυξιακό ταμείο», ανέφερε.

«Το Υπερταμείο και οι θυγατρικές του έχουν ανεβάσει στροφές. Δημιουργώντας πραγματική αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Οι υπηρεσίες που παρέχουν προς τους πολίτες συνεχώς αναβαθμίζονται. Οι συγκοινωνίες είναι ένα παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας γίνεται με ακόμα πιο επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές επιταχύνονται, χάρις στη λειτουργία της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων», σημείωσε.

Πρόσθεσε δε ότι σήμερα στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα υπογραφεί η σύμβαση παραχώρηση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία των Fraport, Delta Airport Investments και ΠΗΛΕΑΣ Συμμετοχών. «Πρόκειται για μια επένδυση με ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία και συνολικά για την Πελοπόννησο. Μια επένδυση, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υποδομές και τις υπηρεσίες του αεροδρομίου. Μια επένδυση που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα δώσει νέα ώθηση στην τοπική οικονομία. Όπως συνέβη με τις συμβάσεις παραχώρησης για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια για τις οποίες είμαι υπερήφανος, καθώς ξεκίνησαν όταν ήμουν υπουργός Μεταφορών και έχουν αλλάξει την εικόνα των αεροδρομίων. Και θα συμπληρωθεί με τη σύμβαση παραχώρησης που προωθείται τους επόμενους μήνες με τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια».

Ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε ότι ο μετασχηματισμός του Υπερταμείου, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός αλλά είναι μέρος ενός ευρύτερου μετασχηματισμού που συντελείται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στους ρυθμούς ανάπτυξης, στη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα, στη θεαματική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Επίσης στην ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και την απασχόληση, στην διαρκή αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως κόμβου ενέργειας, μεταφορών, δεδομένων και τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στην έμπρακτη εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επενδυτές στην ελληνική οικονομία.

«Δεν είναι μόνο τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων που έχουν ξεπεράσει τα 44 δισ. από το 2019. Δεν είναι μόνο ότι η Ελλάδα είναι μακράν η χώρα με τη μεγαλύτερη συνολική αύξηση των επενδύσεων στην ΕΕ από το 2019 (83% έναντι 43% της δεύτερης Κροατίας). Η Ελλάδα αναδεικνύεται πλέον σε έναν σταθερό και αξιόπιστο προορισμό για μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια. Δηλαδή για κεφάλαια που δεν αναζητούν πρόσκαιρες επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά έρχονται στη χώρα μας με ορίζοντα δεκαετιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απολύτως πετυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ στην οποία το Υπερταμείο έχει μία σημαντική συμμετοχή. Μια εταιρία που το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας κατάφερε να αντλήσει 4,25 δισ. Ευρώ. Ενώ οι συνολικές προσφορές έφτασαν τα 18 δισ. ευρώ. Και η αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ που χρηματοδοτήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ηλεκτρικών διασυνδέσεων ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα επόμενα χρόνια όλα τα νησιά του Αιγαίου θα είναι διασυνδεδεμένα, μια κίνηση με οικονομικό, περιβαλλοντικό και εθνικό μήνυμα».

«Προφανώς δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε προκειμένου να πετύχουμε το στρατηγικό στόχο της σύγκλισης με τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, έχουμε βάλει την ελληνική οικονομία σε μια σταθερή τροχιά μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο, πιο εξωστρεφές και πιο ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο. Η χώρα μας διαθέτει σήμερα κάτι που πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αυτονόητο για άλλους αλλά όχι για εμάς: αξιοπιστία. Αξιοπιστία απέναντι στις αγορές, στους επενδυτές, στους πολίτες. Αυτή την αξιοπιστία έχουμε υποχρέωση να διατηρήσουμε, ως κόρη οφθαλμού. Και πάνω σε αυτή την αξιοπιστία θέλουμε να χτίσουμε το επόμενο κεφάλαιο της ελληνικής οικονομίας. Με περισσότερες επενδύσεις. Με περισσότερη καινοτομία. Με καλύτερες θέσεις εργασίας. Με μια ανάπτυξη που θα είναι ισχυρή, βιώσιμη και θα αφορά όλους τους Έλληνες».